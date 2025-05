Pablo Pin: "En el deporte todo es posible, por muy pequeña que sea la opción, siempre hay una"

Concentración única y exclusivamente en lo que al Covirán Granada se refiere. Pablo Pin no ha querido mirar más allá de lo que pueda ocurrir este domingo en el Movistar Arena. Algo lógico teniendo en cuenta que si no se da una victoria su camino en la ACB llegará a su fin. El técnico rojinegro ha analizado a un Real Madrid que tiene la primera plaza de la tabla asegurada y el cuyo roster para el encuentro será toda una incógnita. Así mismo, ha detallado que los descartes no están aun decididos y ha hecho autocrítica sobre el balance de victorias y derrotas conseguido hasta el momento.

Próximo rival, Real Madrid: "Nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, en hacer las cosas bien. En intentar controlar al máximo los pequeños detalles, que al final contra equipos de tanta calidad te castigan. El último día contra el Real Madrid, un rebote que no coges, un balón que se te escapa, te cuesta un triple, y eso contra equipos como el Real Madrid te lo hacen pagar. Entonces, hacer las cosas bien nosotros, estar muy concentrados, aportar todo. Necesitamos la aportación de todos los jugadores y que cada uno salga a la pista de lo mejor de sí mismo. Ir periodo a periodo, intentar alcanzar un buen primer periodo. Ese es nuestro primer objetivo y tenemos que, desde ese objetivo, ir construyendo, nada más"

Posibilidad de vencer en el Movistar Arena: "Está claro la dificultad que tiene en esta liga ganar fuera y más ganar en el campo de un grande, pero en el deporte todo es posible, por muy mínima u pequeña que sea la opción, siempre hay una. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar, aprovechar, intentar crearnos una oportunidad y si aparece, lógicamente, intentar aprovecharla. Creo que cada vez es más difícil ese tipo de sorpresas porque creo que cada vez las diferencias económicas se hacen más grandes. Y bueno, a pesar de la opinión de mucha gente, aunque esto dicen que hay que echarle huevos, hay muchas más cosas ya en el deporte profesional, pero bueno, nunca se sabe. Hace unos años Manresa consiguió también ganar allí para salvarse. Nada es imposible, nosotros tenemos que ir a trabajar al máximo, a crearnos nuestra oportunidad de ganar y si aparece, ser capaces de aprovecharla".

Casi victoria en la primera vuelta: " Ojalá se parezca el partido, porque creo que en ese partido tuvimos opciones claras de ganar. Obviamente, el Madrid apretó en unos momentos donde ganaron todos, sobre todo en las situaciones de zona y en el poste de abajo nos hicieron daño. Hubo una situación fuera de lo que es nuestra competencia, la competencia del Madrid, que hubo también errores importantes, pero creo que ojalá se parezca el partido a eso. Sería una muy buena noticia que el partido vaya de esa manera, porque eso quiere decir que vamos a tener opciones de ganar".

Versión del Madrid con los playoffs a la vuelta de la esquina: "Es cierto que ya son primeros, pero al final yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, lo que nos mueve realmente es el carácter competitivo. Entonces, no creo que vayamos a ver un Madrid relajado, no creo que vayamos a ver lo contrario. Yo creo que es un equipo que durante la temporada ha jugado muchísimos partidos, que han tenido muchísimas cargas, que ahora están pudiendo entrenar seguramente lo que no han podido entrenar antes, porque los equipos de la Liga tienen poco tiempo para entrenar y que siguen construyendo, siguen recuperando físicamente, con lo cual llegan frescos a los partidos y bueno, yo creo que nosotros tenemos que esperar un buen Madrid".

Descartes para el partido: "Físicamente la plantilla está bien, como la semana pasada, no estaba decidido, la semana pasada entrenamos el último día, después Omar y entró Scott. Ya veremos, vamos a entrenar ahora, vamos a ver cómo va el entrenamiento, valoraremos la semana, valoraremos el partido, qué rival tenemos en frente y sobre eso decidiremos lo mejor. Es bastante complejo preparar también el partido porque no sabes qué jugadores te van a poner en el Madrid, porque sabemos algunos jóvenes como Hugo González que van a estar, pero hay otros jóvenes que pueden salir también, no sabemos hasta qué punto va a rotar su plantilla. No sabes exactamente qué rotación van a hacer, por eso yo creo que nosotros lógicamente a nivel individual, tenemos que estar preparados todos los jugadores, pero por eso yo creo que es importante poner el enfoque en nosotros, en hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que tiene mucha variedad, que tiene una rotación muy larga y que te pueden cambiar el roster en un momento. Hasta una hora antes no sabes exactamente quién juega, está claro que hay ciertos jugadores que sí tenemos claro, casi seguro que van a jugar".

Semana de trabajo: "Muchas veces se pone el foco en lo que pasará en el futuro, lo que va a pasar dentro de X días y perdemos el foco del día a día, y sobre todo eso es lo que hemos intentado hacer, cuando vinimos al pabellón el lunes no centramos en que el domingo jugamos contra Real Madrid, sino que hoy hay que entrenar bien el lunes, hoy lo que tenemos que hacer es entrenar bien hoy, entrenar bien mañana, y lógicamente cuando llegue el momento del partido estar preparado. Mantener la calma y cuando llegue el momento del partido estar lo máximo preparado. Si nos ponemos a pensar desde el lunes que el domingo juegas contra Real Madrid, y lo que puede pasar, y lo que puede pasar la semana siguiente, y lo que puede pasar la temporada que viene, si es que no lo puedes saber, entonces como es algo que no puedes controlar, es mejor el aquí y el ahora".

Balance de la temporada: "Lógicamente yo creo que a nosotros nos falta alguna victoria, creo que la Lleida la teníamos que haber ganado y que haber ganado el basket average, creo que los dos de Murcia, vamos a ponernos como responsables, tendríamos que haber ganado una de esas dos. Esos partidos los he visto más claros que por ejemplo el de Coruña, allí jugamos mal, nos ganaron bien, nos ganaron merecidamente, no fuimos mejores que ellos, no nos merecimos ganar, pero creo que ha habido muchos partidos, varios, que perdemos de menos de 5 puntos. Nuestra situación sería totalmente diferente, porque quizás no iríamos a jugarnos en la última jornada en casa, oye, que luego podés llegar aquí, última jornada en casa y perder, bueno, por lo mismo que hemos ganado años, se pierden, que puede pasar, pero creo que la situación, lógicamente, sería mucho más diferente. Este equipo ha trabajado bastante y bastante bien para haber tenido más recompensa. Anivel de resultados, hemos ganado 3 de los últimos 4, pero creo que nuestro trabajo ha sido estudiar todos los días, pasa que no nos ha dado para ganar un partido, o hemos cometido algunos errores, insisto, vamos a ponernos el foco en nosotros, independientemente del exterior y de otras cosas, hemos cometido algunos errores que nos han costado no ganar el partido. Ojalá hubiéramos ganado antes, lógicamente, y creo que merecemos tener alguna victoria más, pero la realidad es que los números son los números, y mirándonos a nosotros, hemos cometido también algunos errores que no nos han dado para ganar algún partido más que ahora mismo lo que deberíamos de tener".