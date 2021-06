Pablo Pin: “Esta derrota no va a empañar la grandísima temporada que hemos hecho”

El sueño llegó a su fin. El Covirán Granada se despide de una temporada atípica, pero ilusionante, quizás la más esperanzadora desde hace años. La ACB pudo rozarse con la yema de los dedos, pero finalmente un gran Río Breogán acabó llevándose la plaza. Tras la dura y cruel derrota, Pablo Pin ha asegurado que aunque sus jugadores hayan hecho cosas mal, “nada puede empañar la temporada que hemos hecho”. Además, el técnico resaltó el orgullo que siente por su equipo, más aún, cuando han jugado “tocados y con la gasolina en reserva” y también deja caer alguna pincelada sobre su futuro

Valoración: “Breogán ha hecho un partido incontestable, han sido mejores. Cuando se gana hay que ser caballeros y cuando se pierde también, hay que reconocer cuando un equipo es superior. El partido ya se ha visto en el inicio. Hemos tenido muchas pérdidas y nos han castigado. Entre las pérdidas y el rebote ofensivo nos ha perjudicado mucho. Ellos tenían una ventaja anímica que ha hecho que no confiásemos en nuestro juego. También tengo que felicitar a mi equipo porque no ha dejado de luchar en ningún momento. Han dado su 100% y como equipo hemos superado nuestro límite con creces. No hemos llegado en las mejores condiciones para jugar y aún así el equipo ha competido a un nivel excelente. Ahora mismo estamos fastidiados por la derrota, pero también tenemos que estar felices por la temporada que hemos hecho. Esta derrota no va a empañar la grandísima temporada que hemos hecho”.

Mensaje a los jugadores: “Se lo he dicho muy claro, creo que hemos superado nuestro límite, si nuestro nivel estaba en el ocho hemos llegado al diez u once. Tienen que levantar la cabeza, hemos sido capaces de ganar la liga regular, de llevar al tercer partido a Breogán y para perder una final hay que jugarla. Les he agradecido todo el esfuerzo que han hecho esta temporada, muchos jugadores han jugado tocados y sin gasolina. Les he dicho que estaba muy orgulloso de ellos, ya se lo había dicho al descanso”.

Adaptar a la evolución de Breogán: “Ha habido un problema del primer partido a este que ha sido el rebote. Nos han castigado las pérdidas de balón. Hay muchas cosas a nivel de energía, de músculo, la circulación del balón… Ellos han sido capaces de subir mucho el nivel físico y a nosotros nos ha fallado el físico. La pena es que hoy hayamos hecho este partido, el día menos indicado. Insisto que no puedo ponerle una sola pega a mis jugadores. Estoy jodido, por supuesto, pero mi sentimiento de orgullo es mucho mayor”.

Salidas de los cuartos: “No es el día para hacer una crítica a mis jugadores, solo puedo darles las gracias. Está claro que las salidos a los cuartos han sido malos, el rebote ha sido malo… No me sale decir cosas negativas porque creo que hemos hecho muchas cosas bien esta temporada”.

Próxima temporada: “El ambiente ha sido increíble, perdiendo de 30 y no han parado de animar. Hemos demostrado el tipo de afición y de ciudad que somos. Ojalá pueda pasar todo esto y pueda venir toda afición que quiere ver el baloncesto. Este equipo transmite cosas buenas y es bonito ver la progresión a lo largo del año. Los jugadores también lo decían, han sentido el apoyo y ha sido un refuerzo positivo para ellos”.

Renovación: “Después de una temporada tan excepcional como esta claro que me gustaría seguir. Allí donde quieran que esté iré. No somos como un Real Madrid, pero a base de trabajo hemos conseguido entrar en la final. Ahora mismo estoy agotado psicológicamente, todos hemos llegado al límite”.