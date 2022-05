Pablo Pin: "Solo debemos pensar en hacer nuestro partido, si Castellón nos quiere ganar, que jueguen bien"

El arbitraje del pasado domingo aun sigue dado de qué hablar. Ya con las imágenes revisadas, Pablo Pin ha reconocido en la previa al encuentro de este viernes contra Castellón que Christian Díaz debió haberse callado tras la primera técnica, pero también se pregunta si "ese es el nivel para todos los jugadores de la competición". Además el entrenador ha indicado que Ramón Vilá ya está entrenando con el equipo después de notar unas molestias en el anterior partido y que probablemente pueda jugar en el próximo partido.

Valoración de la semana: "Vamos a tener un par de sesiones para preparar el partido contra TAU. Se ve al equipo con alegría, con confianza y esa energía positiva que te da el estar unidos y el haber hecho una semana buena. Sabemos que jugamos un partido complicado, pero en general veo al equipo bastante bien".

Concentración y presión: "Es un partido importante, cuando te quedan tres la importancia es un poco diferente. Concentración, es algo que hemos repetido muchas veces dentro del equipo. Ganar fuera a estas alturas de la temporada es muy complicado y tenemos que hacer las cosas bien, Castellón es muy buen equipo y pone las cosas complicadas en su pista".

Ramón Vilá: "Ayer no entrenó por precaución, pero hoy ya si va a entrenar. En las pruebas no tiene nada, si que aún tiene un poco de dolor, es como si tuviese un pequeño esguince, pero las sensaciones son buenas y en principio podrá jugar el viernes".

Castellón: "Casi todo el mundo en la liga se está jugando algo. Castellón esta entre los mejores equipos a nivel defensivo de la competición, tiene una muy buena dirección de juego... Es un equipo que parece que su rival puede tener el partido complicado y de repente te da la vuelta al marcador, tienen buenos números desde el tiro exterior y bueno son cosas que tenemos que tratar de controlar, su explosión en la anotación. Llevamos todo el año siendo un equipo solvente fuera de casa y confío en que si mantenemos el nivel del otro día volveremos a ganar".

Estado anímico del equipo: "La victoria te refuerza en las cosas que has intentado recuperar. Veo ese ambiente de venir a entrenar con más alegría, más tranquilos y liberados. Ni una victoria, ni una derrota va a ser definitiva. Queda mucho por jugar. Están más tranquilos, sobre todo, por la sensación, la confianza, el ritmo... esas sensaciones son para mí las más importantes del otro día, más que la victoria".

Arbitraje contra CB Prat: "Christian no fue capaz de controlar su carácter en ese momento, pero después de ver el aviso por flopping en esa jugada, a mi me hacen eso y me mandan al hospital, me parece sorprendente. Esa jugada es para verla y saber especialmente que es el flopping. El bloqueo es legal, pero hay contacto. Por otro lado, le acabas de pitar la primera técnica a un jugador, que sabes la situación del partido y en este caso el árbitro no supo controlar el encuentro y se quitó de en medio. Por suerte, tenemos una plantilla que supo suplir la falta de un jugador importante. Me gustaría saber si ese es el nivel que se tiene con todos los jugadores de la liga. Esto no quiere decir que lo que hico Christian no estuviese mal, se tendría que haber callado después de la primera técnica".

Jugar antes o después de Movistar Estudiantes: "Me da igual realmente, si juegas después obviamente te puede quitar presión o añadirla. El equipo tampoco se ha fijado mucho en eso, lo que necesitamos es pensar en cuando jugamos nosotros y hacer las cosas bien. Tenemos que pensar que si Castellón nos quiere ganar, que jueguen bien, hacer un buen partido nosotros".