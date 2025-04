Pablo Pin: "Debemos ir a ganar, no solo a hacer un buen partido"

Después de una victoria todo es más positivo. El Covirán Granada encara una nueva semana de este tramo final de la temporada con mejores sensaciones tras la victoria ante BAXI Manresa de la pasada semana. Buenos ánimos y ganas por seguir trabajando, eso es lo que transmite una plantilla rojinegra que seguirá contando con Sergi García entre sus filas para el duelo ante Gran Canaria, dejando a Bamforth y Clavell como únicas bajas. Pablo Pin ha hablado este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante los canarios sobre el estado físico del puertorriqueño así como de la mejoría e indudable implicación de un Elías Valtonen que vuelve a dar su mejor versión. El técnico rojinegro también ha puntualizado el nivel físico y la necesidad de seguir compartiendo el balón como claves para el encuentro en el Gran Canaria Arena.

Trabajo tras la victoria: "El estado de ánimo, lógicamente, después de una victoria siempre es mejor. Creo que en ese sentido el equipo es un equipo que suele entrenar bien. Después de tanto tiempo que hemos tenido tantísimos problemas y aún así hemos competido en muchísimos partidos, pues una victoria al final refuerza. Y bueno, me encontré en el primer entreno con un equipo con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir peleando y, lógicamente, pues mucho más positivo".

Situación de los lesionados: "Scott sigue un trabajo individual, fuera de lo que es el grupo. Gian ya ayer hizo gran parte de entrenamiento con oposición. Lógicamente pues tiene que coger ritmo, ver cómo se encuentra la acumulación de los esfuerzos. Vamos a ver hoy cómo se encuentra después del entrenamiento de ayer y sobre todo el ir acumulando entrenamientos. Sergi pudo entrenar bien, pidió el cambio el otro día, porque se le subió el gemelo. Ayer pudo entrenar con normalidad y tuvimos que dar descanso a Jonathan Rousselle y a Amine Noua por problemas de sobrecarga, por también de resetearle un poco el cuerpo. Ya hoy están disponibles para entrenar y hoy en principio pues tenemos, a excepción de Scott que sigue fuera y a ver Gian cómo se encuentra, el resto están disponibles para entrenar"

Respuesta de los jugadores que quedaron en el banquillo la pasada jornada: "Yo creo que una de las responsabilidades que tienen los jugadores es estar siempre disponible. Y bueno, hay días que se juega más, días que se juega menos. También lo hablamos la semana pasada. Ahora ya no estamos ocho jugadores, estamos más. Entonces la competitividad sube. Y lógicamente el que quiera contar y el que quiera jugar y tener minutos, pues tiene que hacer las cosas mejor. Y si no, pues no podrá contar. Ayer el entrenamiento fue bueno en general de todos"

Mejora de Elías Valtonen: Para mí la visión global de la temporada de Elías es que está siendo muy buena. Creo que cuando hemos tenido tantos problemas de lesiones, él ha tenido que adquirir o le hemos exigido un rol que realmente no es el suyo. Cuando se saca a jugadores fuera de ese rol, pues hay a quienes les cuesta. Yo creo que es el caso de Elías. Es un muy buen jugador, pero que necesita tener alrededor gente que genere ventajas, porque él realmente no es un generador de ventajas. Es un jugador que aprovecha esas ventajas. Y creo que con tanta lesión a Elías le hemos exigido ciertas cosas que él realmente no ha hecho nunca. Por su forma de ser lo ha intentado. De hecho, yo creo que durante mucho tiempo él mismo se ha sentido como excesivamente responsable de intentar hacer cosas, de intentar ayudar, pero realmente estaba haciendo cosas que nunca ha hecho. Cuando hemos ido recuperando a gente, todo se ha ido ajustando de nuevo y Elías ha vuelto a su rol donde él es bueno. Esos altos y bajos, al final todos los jugadores cuando tienen un equipo con ciertos problemas, sufren pero sobre todo los jugadores que son, como el caso de Elías, que no es nada egoísta, no toma malos tiros. Es un jugador de equipo, un jugador pegamento que necesita estar acompañado de jugadores que generen esas ventajas y durante mucho tiempo no las hemos tenido. Personalmente yo no le puedo achacar nada. Al contrario, es un jugador que va al 100% cada día, que a nivel físico entrena al 200%, que no se pierde nunca un entrenamiento, que entrena con dolor si tiene que entrenar, que ha tenido mucha carga de minutos, también luego va con la selección y juega muchísimos minutos. Personalmente estoy súper contento".

Rol equivocado para Rubén Guerrero: "La hoja de ruta que teníamos marcada, tanto Oscar como yo, pasaba por contar con Jacob, Iván y Rubén, además de reforzarnos con otro pívot. Al final Jacob pide salir, empiezan a haber muchas lesiones, la economía que tienes la tienes que dirigir hacia otro lado y creo que Rubén es otro de los jugadores que ha tenido un rol que realmente no es el suyo. Cuando a los jugadores los sacas de rol, es muy difícil rendir al 100%, porque no estás dentro de lo que tú manejas bien, de lo que sabes hacer. Rubén igual, creo que es un tío que a nivel de trabajo y honestidad es un 10, pero como todas las personas tiene que estar en su rol".

Energía para aguantar los minutos finales: "Llegábamos al minuto 32-33 con vida, pero al final, en los últimos 6-7 minutos, cuando el rival subía su nivel físico, a veces nos fallaban las fuerzas. Y yo creo que el otro día fue un ejemplo de volver a tener jugadores disponibles, de poder tener una rotación más larga, de volver a jugar con 10-11 jugadores, que pueden mantener la energía, podrán fallar, tener errores, acierto, pero que por lo menos el nivel físico podamos mantenerlo. Y lógicamente ahora, un equipo como el Gran Canaria, con ese atletismo que tiene, necesitamos tener una rotación larga, que podamos aguantar la intensidad, porque si no es muy complicado jugar allí".

Próximo rival, Gran Canaria: "Primero el físico, que es algo que yo creo que digo todas las semanas. Pero claro, un equipo donde a lo mejor en el puesto de escolta te ponen a Homesley y a Brussino de 3, al final está hablando de dos jugadores de dos metros o más, jugando con el balón en la mano. Primero debemos igualar ese nivel físico. Y luego las pequeñas cosas de dureza, de energía dentro de un partido. El bloquear bien, el ser capaces de anotar con un contacto. Es un equipo que te exige mucho en eso, porque juegan fuerte y duro, tenemos que igualarlo"

Mejora en el tiro exterior: "El otro día fallamos mucho tiros abiertos. Creo que fuimos capaces de generar esos tiros, pero hay días que se anota más y días que se anota menos. Tenemos que poner el foco en seguir compartiendo el balón para llegar a esos tiros abiertos. No intentar decidir por uno mismo de una forma individual, sino jugar en equipo, pasarnos el balón, compartir, y llegar a tener esos tiros abiertos. Lógicamente, cuantos más tiros abiertos, más probabilidad de anotar. Tenemos que poner el foco en la creación de esos tiros. Luego, puedes meter, fallar, pero siempre que sea un buen tiro. No podemos olvidar que tenemos que ir allí a ganar, no solo a intentar hacer un buen partido, tenemos que ir a intentar ganar el partido".