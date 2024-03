Pablo Pin: "Cuando ha habido un problema hemos respondido como equipo"

Merecida recompensa para el Covirán Granada. Partido no apto para cardiacos el que se ha vivido este domingo en el Palacio, un encuentro que ha dejado el octavo triunfo para los rojinegros y alguna polémica nada extraña para los granadinos. Pablo Pin ha reconocido en rueda de prensa que "en ciertos momentos se nos ha castigado bastante" por los tiros libres concedidos al Joventut que ha llegado a contar con 40 lanzamientos desde la línea de personal. A pesar de la diferencia de criterio, el entrenador del Covirán se queda con que "cuando hemos tenido un problema hemos respondido como equipo". Además, ha hablado sobre la situación de la tabla y su relación con Christian Díaz quien en este partido ha gozado de un mayor protagonismo.

Valoración del partido: "Hemos tenido una puesta en escena muy buena con un nivel de energía, intensidad, ambición y actitud excelente. Cuando tienes ese nivel de carácter todo sale más fácil. Hemos estado muy bien en defensa en el primer tiempo y siendo capaces de construir en ataque con rapidez. A joventut le costaba muhco anotar en el cinco contra cinco. A nivel defensivo ellos han llegado al descanso con nueve pérdidas y cinco asistencias. Hemos hablado de seguir con energía, con mucho ritmo. La segunda parte, a nivel ofensivo hemos estado bien, quizás en algunos momentos nos ha costado un poco la circulación y ellos han encontrado mejores soluciones en el bloqueo directo. Lo que más valoro es que cuando hemos tenido un problema hemos respondido como un equipo. Con buena comunicación y buen lenguaje corporal. Somos un equipo y vamos a sacar este partido adelante. Es una victoria importante sobre todo desde el punto de vista mental para que nos de confianza y el equipo se merece una victoria así. Muchas habían caído de otro lado así".

Lanzamiento de tiro libre: "No quiero que se me malinterprete, que me cree algún problema como ha pasado con algún mensaje. Ellos han usado el tiro libre para meterse en el partido. En ciertos momentos se nos ha castigado bastante. Me quiero quedar con lo bueno, el equipo ha sido capaz de olvidarse de ese tema, volver a jugar bien y volver a ser agresivo".

Manejar la diferencia de liderar el encuentro a verse por debajo: "La diferencia real no es 21 puntos, el Joventut jugó semifinales el año pasado, estuvo en los cuarto de Eurocup y tiene muchas lesiones. Esta mañana ves que está Vives, Evans, Feliz, Pau Ribas... el partido estaba demasiado bien, más bien de lo normal. Cuando vienen momento malos tenemos que seguir siendo un equipo y tratar de sacar soluciones entre todos".

Kwan Cheatham: "Ha hecho un buen partido y una semana buena. Cuando trabajas bien tiene su recompensa".

Christian Díaz: "Creo que ha hecho un buen partido, es consciente de que en este equipo me encantaría que jugarán todos. al que más le jode dejar a Germán o a David fuera es a mí. Al que más le jode dejar sin jugar a Christian Díaz es a mí. Hoy ha estado bien. Ha hecho un buen partido y se lo merece porque no apra de trabajar y de seguir dando su máximo. Como parecía que no nos hablábamos, que quede claro que tenemos una relación muy especial y el agradecimiento por lo que nos hemos dado es mutuo".

Respuesta a Carles Durán sobre la "facilidad" con la que Covirán ha ido al tiro libre: "Quedando 1:47 con un 10-36 en tiros libres fácil no es. Quizás es que en ese momento se ha igualado el criterio".

Movimiento en la zona baja: "A todos nos gustaría llevar más victorias. Quizás con un nivel de ciertas decisiones con más respecto llevaríamos alguna más. Teniendo en cuenta los equipos que están abajo creo que somos los que mejor estamos colocados. El equipo está por la labor, a veces es duro trabajar y no tener recompensa. Independientemente de como acabe Obradoiro, nuestra situación está bien. No hemos ocnseguido hacer nada. Lo que tenemos que intentar es pasar a Andorra y con el basket average. No podemos bajar la guardia, esto es un trabajo de seguir luchando".