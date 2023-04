Pablo Pin: "Creo en el equipo, podemos salvarnos"

Confianza máxima en el equipo. Ese ha sido el mensaje que Pablo Pin ha querido transmitir tras el partido ante Lenovo Tenerife. El técnico rojinegro señaló los errores que llevaron a su equipo a la derrota, especialmente el inicio del encuentro. Aun así, el entrenador granadino quiso centrar su discurso en la fe, la lucha y, en especial, las posibilidades con las que aun cuenta el equipo. Pin también habló sobre la actuación de Luke Maye del que matizó que está "jugando lesionado".

Valoración del encuentro: "El partido ha estado marcado por nuestro primer periodo, lógicamente. Ha sido un cuarto en el que hemos fallado en algunas normas básicas que hemos hablado durante toda la semana. Para mí Tenerife es el mejor equipo en bloqueo directo y han sabido hacernos mucho daño. No podíamos jugar con ritmo. No estábamos jugando en transición que era lo que necesitábamos. En el segundo cuarto hemos sido capaces de subir líneas, de ser verticales. Hemos hecho bastantes cosas bien, aunque con errores muy tontos. En el descanso les he pedido que suban la implicación física. Jugar con más descaro, ser capaces de buscar nuestro ritmo. Hemos sido capaces de hacer muy buenas defensas, hemos encontrado nuestro ritmo y de meternos en el partido. Un partido para seguir aprendiendo. Que confíen en ellos, porque cuando hacen las cosas al 100% somos un equipo competitivo".

¿Será capaz el equipo de mantener la intensidad y la fe vistas en este encuentro?: "Esa es la idea, mantener esa energía, esa actitud. Es lo mínimo que tenemos que poner. Si tengo algo es que no suelo borrarme no me suelo quitar de en medio, voy a estar con el equipo a muerte. Creo en ellos, lo podemos hacer. Es importante que lo creamos todos, no solo yo. Tenemos cuatro partidos que se pueden perder y se pueden ganar. Estoy convencido de que si somos capaces de jugar con la energía y la mentalidad del segundo tiempo podemos ganar en Obradoiro. El Palacio, espectacular. Se agradece que estén con nosotros y valoramos tanto los mensajes positivos como negativos. Es momento de estar todos juntos. Estoy seguro de que el equipo no se va a rendir".

Palabras tras el partido: "Lo primero que les he dicho tras el partido es que confío en ellos. Hoy era el típico partido que Tenerife te gana de 30 o 40 puntos y hemos sido capaces de pelear el partido, meternos en el partido. Confío y creo en ellos al máximo".

Inicio del partido: "El tema del inicio es que, primero, empezar con más implicación física. A estas alturas todos nos jugamos cosas. También el nivel de concentración. Hay un ambiente muy negativo en torno al equipo. Quiero transmitirle a los jugadores que tenemos una situación de que podemos hacerlo".

Luke Maye: "Yo le valoro mucho que está jugando con mucho dolor. Está jugando lesionado. No juega 30 minutos como antes y lo que necesitamos es seguir dándole confianza porque lo que mejor hace es tirar. Por mi parte, que a lo mejor me equivoco, voy a seguir confiando en él. Lo que sí tiene que cambiar es su lenguaje corporal, es algo que puede mejorar sus rachas. Tiene un compromiso con el equipo máximo".

¿Cree el equipo en la salvación?: "No me puedo meter en su cabeza, pero si no creyesen nos habrían ganado de 30 puntos. Necesitamos concentrarnos en el siguiente y yo creo que sí que creen. Trataré de transmitirles todo mi espíritu de lucha".