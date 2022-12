Pablo Pin: "Cuando vimos a Felicio entrar con muletas fue un shock para el equipo"

El Covirán Granada cierra una semana para el olvido con la derrota ante Casademont Zaragoza. Tras el encuentro, Pablo Pin reconoció en rueda de prensa que la lesión de Cristiano Felicio en los primeros segundos de juego "nos ha influido muchísimo".

El técnico rojinegro señaló que "el nivel físico de Casademont Zaragoza hizo mella" en su equipo, sobre todo, en la segunda mitad. "Nuestra puesta en escena ha sido muy buena, no solo por el parcial de arranque, sino a nivel defensivo y de ritmo. Hemos sabido sufrir en el rebote, controlando las situaciones de juego y a un ritmo que nosotros queríamos".

Tras el buen juego mostrado en la primera mitad, el regreso a la pista tras el descanso no fue el esperado. "La entrada en el tercer periodo no ha sido nada buena, en especial, por el nivel físico de Zaragoza. Han subido líneas y nos han sacado una diferencia que el equipo ha sabido superar para volver a meterse en el partido. A nivel físico ellos han seguido subiendo con los cambios. La diferencia, con las condiciones que teníamos, era imposible de remontar". A pesar de la derrota, Pablo Pin aseguró no salir cabreado como en el partido de Betis ya que, en esta ocasión, "el equipo ha peleado, ha dado todo lo que ha tenido".

Aunque Covirán Granada supo reponerse a la lesión de Felicio, su ausencia en la pista condicionó el juego de los rojinegros. "Hemos fichado a cuatro jugadores para reforzar la plantilla y tres no están. Nos faltan los dos interiores que nos dan consistencia. Aunque Petit lo está haciendo muy bien y Ramón hoy lo ha hecho genial, estamos hablando de Felicio. Él nos da puntos, rebote, músculo, presencia. Hoy Hilnason ha hecho mucho daño en el rebote ofensivo y, a lo mejor, con Felicio no es tan sencillo. En el primer tiempo, cómo estábamos corriendo hemos seguido, pero en el descanso, cuando hemos parado y hemos visto a Felicio entrar en muletas, ha sido un pequeño shock y nos ha desconcentrado. El equipo ha hecho hoy todo lo que ha podido".