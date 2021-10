Pablo Pin: "Esta victoria refuerza nuestra identidad de equipo"

El Covirán Granada está de dulce. Los rojinegros confirman una vez más que ante las dificultades se crecen, la filosofía de Pablo Pin de dar un paso adelante cuando la situación se complica está más que asumida. El técnico rojinegros ha apuntado en rueda de prensa que la victoria es un "refuerzo muy positivo para el trabajo que hacemos". Además, ha mandado un pequeño mensaje a los colegiados y ha explicado la ausencia de Ricardo Martín sobre el parqué.

Ricardo Martín: "Antes de comenzar, Ricardo Martín podía jugar, teníamos confirmación por parte de la Federación, pero ha habido un problema para inscribirlo en la liga y por eso no ha podido tener minutos. Me gusta contar con gente joven y me da pena porque realmente lo está haciendo bien y se lo está ganando. Me gusta que los jugadores tengan sus recompensas y me hubiese gustado que participase hoy porque ha sido el partido ideal para contar con él"

Valoración: "Hemos tenido un inicio muy bueno con bastante dominio defensivo y consiguiendo que ellos tuviesen bajos porcentajes. Hemos tenido mucha confianza. en ataque. Ha habido varias jugadas donde hemos dado hasta tres pases extras. La. semana que viene necesitaremos un arbitraje más igualado, más justo y que los contactos se sancionen por igual. Hemos trabajado muy bien el partido y esto nos da un impulso para seguir trabajando, se avecinan tres partidos muy importantes y tenemos que estar concentrados".

Faltas: "A Petit lo recuperamos la semana que viene. A David no le han dejado jugar y no me parece justo. Está claro que necesitamos a Petit para tener algo más en la rotación. Los equipos que se vienen cuentan con muy buenos pívots y necesitamos que Petit empiece a entrar en ritmo"

James Ellisor: "Es un jugador que suma haciendo de todo, es un buen jugador, silencioso y estoy muy contento con él porque poco a poco se va viendo que se siente cada vez más cómodo en el equipo".

Algo más que una victoria: "Es el refuerzo positivo al trabajo que hacemos, a nuestro estilo de juego. Refuerza la identidad del equipo".

Clave de la victoria: "El tema defensivo, en el primer cuarto hemos permitido solo once puntos. Hemos sido capaces de controlar el rebote y controlar el ritmo lo que nos ha hecho coger mucha confianza. Tenemos jugadores que son capaces de sacrificarse en defensa y esa es nuestra clave, si somos capaces de salir concentrados tenemos mucho ganado".

Aspectos a mejorar: "El rebote. Nos han cogido 14, demasiados, aunque es cierto que hemos bajado mucho sus porcentajes. El rebote tenemos que seguir insistiendo, los entrenadores siempre analizamos las cosas y lo veremos con el equipo, pero también verán todas las cosas buenas que hemos hecho".