Pablo Pin: "Es una victoria muy importante por la semana tan difícil que hemos vivido"

Valoración: "Este tipo de partidos son muy importantes de ganarlos porque ha sido una semana muy diferente, muy extraña y es muy difícil mantener la concentración cuando todas las rutinas se ven cambiadas. Nos falto un punto de agresividad, de energía en el primer cuarto, incluso de felicidad. En el segundo periodo a pesar de no hacer un buen ataque hemos conseguido parar su ataque. Ahí es donde hemos cambiado un poco la tendencia, al parar la facilidad de ellos para anotar. En el tercer tiempo hemos intentado ser más agresivos y jugar con más energía, físicamente hemos estado mejor".

Primera mitad: "No ha pasado tanto tiempo desde que jugamos, ni por sentirnos superiores. Estos partidos son muy difíciles de jugar, cuando tu entrenador no va a los entrenamientos se hace difícil. No es lo mismo hacer los entrenamientos todos juntos y estar todos metidos en la rutina. El ejercicio que ha hecho el equipo de recuperar la concentración ha sido muy importante".

Petit Niang: "Ha sido una semana difícil también para él. Él no había comentado nada, lo ha llevado todo en su cabeza y su partido de hoy ha sido muy bueno. Espero que sea un encuentro que suponga un punto de inflexión, porque nosotros con él así somos mucho mejores".

Positivos por Covid en la categoría y final de la primera vuelta: "Ahora mismo hemos hablado que tenemos que tener mucho cuidado dentro de nuestras posibilidades. Intentar evitar lo máximo posible las fiestas. Muchos se irán a ver a sus familiares y. otros se quedarán. Acabar antes del día 20 de enero va a estar muy difícil. Esto es una rueda que acaba de empezar, si viniera de hace mucho veríamos que está estabilizado. Cuantos más partidos juguemos mejor porque sino se pueden dar situaciones como las del año pasado con cinco partidos en menos de dos semanas".