Pablo Pin sobre el partido ante Breogán: "Este sí es una final"

Las segundas oportunidades se acabaron para el Covirán Granada. Llegó el momento de la verdad donde la única opción para seguir con vida en la lucha por la permanencia pasa por vencer a Río Breogán este sábado en el Palacio de Deportes. Han sido innumerables las ocasiones en las que Pablo Pin ha tratado de borrar de la mente de sus jugadores, su afición y la prensa la idea de que un partido era "una final". Sin embargo, este viernes el técnico rojinegro ha pronunciado unas palabras que hacen más evidente la complicada situación que atraviesa su equipo. "Mañana sí hay una final porque ya no hay pasado mañana".

Las cuentas son claras, si se gana y Girona pierde seguirá habiendo opciones. Si no se logra vencer a Río Breogán, el Covirán Granada será matemáticamente equipo de Primera FEB. Un duelo importantísimo para el que Pablo Pin solo contará con los jugadores que esté 100% preparados para esta batalla tanto mental como físicamente. La necesidad de estar metidos en el partido y dar la mejor versión posible hace que efectivos como Pere Tomàs, Scott Bamforth y Gian Clavell no entren, a priori, en los plantes del técnico granadino. Los tres han vuelto ha entrenar con normalidad tal y como ha detallado el propio Pin y aunque la idea es que "estarán convocados los doce que mejor preparados estén, cuando terminemos el entrenamiento veremos lo que ocurre. Pera, por ejemplo, ya está convocado otra cosa es que luego no participe. Valoraremos cómo están e intentaremos ir con los donde que mejor estén".

En este sentido, y cuestionado por la evidente buena marcha de la recuperación de Gian Clavell, el entrenador ha dejado claro que "hay un paso entre estar entrenando y estar preparado para jugar. Hay jugadores que están en pretemporada y otros que está en playoff. Ahora necesito gente que esté en modo playoffs, en modo vida o muerto, no en modo primer partido de pretemporada. Necesitamos lo mejor para el equipo, no para el jugador o para mí".

Así mismo, ante la ausencia de Sam Griffin en los últimos tres encuentros, Pin ha detallado que "está entrenando a ritmo normal y es una decisión técnica. Considerando que hay jugadores que, por diferentes motivos, están más preparados para jugar partidos como los que tenemos que jugar ahora. Sin más, no hay nada de indisciplina. El chico está entrenando bien, está entrenando a ritmo normal como los demás, pero consideramos que hay jugadores que están más preparados o que nos dan más lo que necesitamos ahora".

Los refuerzos como punto de inflexión de Río Breogán

Cuestionado por su próximo rival, un Río Breogán que ya está salvado y cuyo siguiente objetivo pasa por alcanzar puestos europeos, Pablo Pin ha incidido en el cambio experimentado a nivel de configuración de la plantilla. "Desde el cambio de entrenador han tenido una dinámica muy buena, teniendo en cuenta que han cambiado al entrenador y a los dos bases. Han fichado a Grant, a Mavra, a Kurucs... Yo estimo mucho a Luis Casimiro, me parece un pedazo de entrenador y no es casualidad que lleve en la liga tantísimos años y con tantos buenos resultados. Pero, obviamente, además del entrenador hay una cantidad de jugadores fichados...".

Con estos cambios, los lucenses no solo han conseguido revertir su situación sino también mostrar un juego "muy dinámico, con una forma de jugar y de competir que se les ve cómodos. Juegan un baloncesto muy bien hecho, haciendo las cosas bien, pasándose el balón, siendo solidarios". Con estas características, Pablo Pin ha vaticinado que será "un partido muy complicado porque además de la parte técnico y táctica está esa parte de confianza que Breogán tiene ahora mismo".

En cuanto a las claves del encuentro, el técnico ha destacado las figuras de "Grant y Mavra, que anotan, pasan y llevan el ritmo del partido. Son dos jugadores muy importantes porque además de anotar alimentan mucho a los demás. Kurucs y Nakic son jugadores que pueden terminar un partido habiendo botado cinco veces y han metido doce puntos. Eso es porque les dan muy buenos pases. Luego los pívots son muy duros, muy físicos. Tienen una rotación muy completa en el puesto de cinco". Ante esto, Pin apuesta por "fijarnos primero en la generación, intentar frenar a los dos bases, y a partir de ahí, siempre lo digo, igualar el nivel físico. Ser capaces de jugar al nivel físico, que creo que Breogán es una de las cosas que también ha hecho muy bien. Los fichajes le han dado otro nivel físico".

La experiencia como punto a favor del Covirán Granada

En este duelo a vida o muerte, la experiencia cae sobre el lado del Covirán Granada. El hecho de haberse salvado en dos temporadas consecutivas en el último partido siempre es un punto a favor para afrontar estos próximos duelos en los que solo valdrá ganar. En este sentido, Pin ha puntualizado que es importante "fijarnos solo en nosotros", algo que también le pidió a los jugadores la pasada semana ante Zaragoza. "Les pedí que no pensaran en los demás, ni en lo que va a pasar la semana que viene. La situación es complicada, pero no es imposible, no hay nada imposible y nosotros vamos a estar trabajando al máximo hasta el último día porque mañana nos tenemos que ganar el derecho, al menos durante un rato, de seguir teniendo opciones".

El Covirán Granada "vence" a Bàsquet Girona en este aspecto, aunque Pin ha recordado que "aunque el haber vivido estas situaciones que estamos viviendo" de una cierta experiencia, no hay que olvidar que "quizás los jugadores de Girona no se han visto en esas, pero tienen un entrenador que sí. Mocho es un entrenador que se ha visto en esta situación muchas temporada. Es por eso que es mejor no fijarnos en ellos, sino en nosotros y en hacer un buen partido. Esto hay que sacarlo como sea".

