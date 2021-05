Pablo Pin: “Hemos tomado malas decisiones y nos ha faltado dureza”

El Covirán Granada se la jugará a todo o nada en el tercer partido. Lo ha dicho Pablo Pin durante toda la temporada, jugar fuera de casa no es nada fácil en esta competición y hoy ha quedado más que demostrado. Ni favoritismo, ni cenicientas, el Real Murcia Baloncesto ha logrado igualar la eliminatoria y regresará al Palacio de Deportes para decidir cuál de los dos conjuntos pasa a las semifinales. El técnico granadino reconoce que no ha sido un buen día en cuanto al ataque para los rojinegros y asegura que deberán trabajar más el tiro libre ya que “no hemos sido agresivos, somos el equipo que más tiros libres lanza de la competición y nos hemos quedado en 11 tiros”.

Valoración: “Lo primero de todo enhorabuena a Murcia. Hemos entrado bien en el partido, encontrando buenas situaciones de ataque, siendo sólidos en defensa y controlando bien el ritmo del partido, excepto en ocasiones puntuales donde ellos han anotado canastas muy tontas. Acciones que nosotros no podemos permitir en partidos de este calibre. Hemos llegado al descanso con el partido igualado y ellos llevaban muchos puntos de cosas básicas. Teníamos que mejorar un poco eso. En el tercer periodo hemos conseguido ser sólidos en defensa, pero en el ataque no hemos estado bien. Nos ha faltado dureza. Cuando eres el equipo de la liga que más tiros libres lanza y hoy queda en 33-11, sumado a situaciones de jugadores que se han ido con cero tiros libres lanzados. En el final igualado, ellos han acertado desde la línea de personal y nosotros no hemos sido capaces de anotar”.

Ataque: “Hemos jugado mucho para Bamba, que ha hecho bastante daño, pero ha tenido ocasiones que ha dudado. Se trata de una mala toma de decisiones. Cuando hemos tenido tiros claros no los hemos hecho y cuando no los hemos tenido los hemos hecho”.

Tiro libre: “Cuando eres el equipo que más tiros libres lanza de la competición no es por casualidad es por que somos de los más agresivos. El floping no se está trabajando bien este año y es uno de los puntos que tendremos que tratar de cara al tercer partido”

Edu Gatell: “Notó algunas molestias en el abductor en el entrenamiento de ayer y hemos preferido que no jugase. Mañana le realizaremos algunas pruebas para ver que tiene”.