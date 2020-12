Pablo Pin: “Los detalles han tomado máxima importancia en un partido tan igualado”

El Covirán Granada sigue intratable. El conjunto rojinegro ha conseguido vencer al líder del Grupo B en un partido igualado hasta el último momento. Con este triunfo, los nazaríes ya suman cuatro victorias consecutivas, seis en total en las siete jornadas disputadas, un balance muy positivo para seguir luchando por los primeros puestos de la tabla. En relación al encuentro, Pablo Pin ha afirmado: “Ha sido un partido super igualado con pocas diferencias, donde los detalles han tomado máxima importancia, Nosotros hemos hecho mucho hincapié en situaciones de rebote, sobre todo de controlar el balón en ataque para no darle a ellos situaciones de controlar contraataque y de velocidad y así jugar siempre en cinco contra cinco y contener uso ritmo”.

Los rojinegros ha completado un partido muy sólido sobre todo a nivel defensivo, llegando a tener una amplia ventaja en el marcador. “A nivel defensivo hemos estado muy bien, porque hemos sido capaces de controlar el balón. Hemos tenido algunas perdidas absurdas, pero hemos estado muy duros en defensa no se han sentido cómodos en ningún momento. Entre todos hemos hecho un esfuerzo defensivo para contenerlos. Al final ha habido unos instantes en los que el partido ha estado muy igualado donde creo que hemos jugado muy agresivos, penetrábamos y doblábamos el balón con facilidad. Fall ha finalizado una par de situaciones con canasta y nos ha dado una ventaja que al final nos ha hecho ganar el partido”.

Durante el encuentro, Thomas Bropleh ha resbalado con una de las pegatinas de la pista lo que ha provocado que el jugador se haga daño en una de sus rodillas. Una acción que ya es bastante conocida en la competición y por la que el técnico granadino pide cambios. “La pena es que yendo seis arriba, con balón para aumentar la ventaja, Thomas se resbala con la pegatina y no es la primera vez que lo vemos. Es una situación que se tiene que mirar, porque no solo hoy podría haber influido en el partido si no que podría haber provocado una lesión importante. No es la primera vez que pasa y tenemos que mirarlo para poder proteger al jugador, necesitamos cuidarlos”.

Por último, en cuanto a la retirada de Christian Díaz de la pista por unas molestias físicas, Pablo Pin ha asegurado que el jugador estará algunas semanas de baja. “Ha tenido entre un golpe y un mal gesto, tenia muy malas sensaciones y por eso no ha vuelto jugar. Le hemos comentado que no podía estar triste que aportase lo que pudiese y su actitud en el banquillo también suma. Se le harán pruebas para ver el alcance de la lesión pero algunas semanas seguro que estará lesionado”.