Pablo Pin: “Debemos confiar en lo que nos ha dado éxito este año”

La ACB está a un solo paso, o si las cosas se complican, a dos. El Covirán Granada tiene puesto el foco en el encuentro del próximo jueves en Lugo, lugar en el que podría certificar su ascenso. Pablo Pin se muestra tranquilo ante el gran reto que se avecina en poco más de 72 horas y, sobre todo, confiado en las capacidades de su plantilla. El técnico reconoce que el “equipo que se ha hecho para ascender es Lugo”, aún así, el entrenador asegura que su plantilla está preparada y que deberá “controlar el inicio y hacer un gran trabajo a nivel defensivo” para llevarse el triunfo.

Primer partido de la final: “A nivel defensivo no ha sido el mejor partido del año, sufrimos un poco en el rebote, sobre todo en el primer periodo, pero el equipo tuvo un nivel muy alto de energía. En este tipo de partidos, aunque no estes fino en ataque si defiendes a un buen nivel vas a competir seguro. Tendremos que seguir trabajando en defensa y en el rebote”.

Qué se espera de este segundo encuentro: “Me espero un partido durísimo a nivel de contacto, de agresividad en defensa… Además ellos van a tener a su público y ellos intentarán subir el nivel de dureza del partido. Intentaremos estar muy bien, no solo en defensa, sino a nivel ofensivo. Tendremos que estar muy concentrados”.

Edu Gatell y Thomas Bropleh: “Edu sigue igual, le sigue doliendo. Por él jugaría, pero no es posible. El músculo no le va a funcionar. Thomas ha estado con los fisios trabajando. Si normalmente es un jugador que se cuida ahora está al 200%. Tiene una fuerza mental importante, le gusta hacer las cosas, no hablarlas. Él me dijo que iba a hacer un esfuerzo y lo está haciendo. Está haciendo un gran esfuerzo, sigue con dolor, pero va a seguir estando”.

Regreso a Lugo: “No podemos olvidar que al final Lugo es el gran favorito a subir. Aunque hayamos ganado el primer partido o fuésemos primeros de la liga, el equipo que se ha hecho para subir es Lugo. Noto esa chispa de ir a jugar a un sitio importante, lo veo en la cara de los jugadores. Tengo a una plantilla muy competitiva, con confianza y los veo con ganas de ir a jugar allí”.

Mensaje a la plantilla: “No vamos a hacer nada extraordinario. Vamos a seguir con nuestra rutina de siempre. Más que un mensaje de motivación, les suelo dar uno de calma y confianza. Todavía queda mucho por jugar. Debemos confiar en lo que nos ha dado éxito este año. Pase lo que pase estoy orgulloso de ellos. No soy muy amigo de cambiar las cosas, ni de mensajes super motivadores. Tenemos que aislarnos y pensar solo en el partido”.

Como de importante es el principio del partido: “El inicio del partido es fundamental. Breogán es un equipo que aprieta, que sube mucho las líneas y es un equipo que suele hacer buenos parciales de inicio. Tenemos que tratar de empezar bien y tratar de jugar un poco con la presión. Nosotros tenemos una presión que nos hemos generado nosotros mismos y tenemos que disfrutar con ella. Sobre todo, necesitamos calmar el principio”.

Presión sobre Bamba por las faltas: “No tiene posibilidad de jugar minutos seguidos. Son cosas que ocurren, pero yo le he comentado que nosotros solo podemos pensar en las cosas que podemos controlar. Lo que nosotros podemos hacer es concentrarnos en hacer bien los bloqueos. Sobre el arbitraje, los colegiados llevan mucho tiempo aquí, habrá decisiones que quizá no me gusten, pero esperamos lo mejor de ellos”.

Viaje a Lugo: “La primera idea es física. Queremos descansar un poco mejor. Para el partido de Coruña nos vino muy bien viajar antes. Esto también es un esfuerzo del club. La ilusión de todo el mundo está ahí, lo agradecemos muchísimo. Llevo todo el día viendo a gente que te anima, pero nos viene bien quitarnos del medio, meternos en el hotel, descansar las piernas y la cabeza y pensar en lo que tenemos que hacer”