Pablo Pin: "Este es un partido de los que construyen"

Sabor agridulce tras el primer encuentro del año. Covirán Granada suma su sexta derrota consecutiva tras caer ante Baskonia por 84 a 95, pero las sensaciones son distintas en comparación con otros partidos. Pablo Pin ha salido a rueda de prensa con "orgullo" por la actuación de su equipo y, en especial, de jugadores como Christian Díaz, Pere Tomás y Petit Niang. El entrenador rojinegro ha dado especial énfasis a la actitud con la que el equipo ha afrontado el encuentro y la mala racha que atraviesan y también ha hablado de la actuación arbitral.

Valoración del encuentro: "El partido ha tenido primero un nivel del primer cuarto, por nuestra parte, muy bueno. Cuando hemos cambiado a Petit hemos sufrido en situaciones del bloqueo directo. Esa energía que nos ha dado el quinteto y jugadores como Pere Tomás, que se lo merece muchísimo, han marcado el camino para la gente que estaba en el banquillo. En el segundo cuarto, probando cosas que queremos cambiar y mejorar. Nos hemos ido al descanso co muy buenas sensaciones. Hemos hablado que en el tercer cuarto ellos iban a subir el nivel. El inicio ha estado bien, pero hemos perdido el rebote y ellos lo han aprovechado. Este es de los partidos que construyen, que te hacen mejor. Me voy muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi equipo. Petit, Pere, Christian han estado increíbles. Necesitamos seguir mejorando y creyendo, sobre todo, seguir siendo competitivos".

Dejan Todorovic: "Se ve fuera de ritmo, un poco lento en las acciones, pero es un jugador que ayuda al rebote y que tiene muchísima calidad. Si consigue tener continuidad, para nosotros va a ser un jugador muy importante. Espero que vaya todo bien con él, que no se lesione y que nosotros seamos capaces de involucrarlo en el juego cada vez más".

Sensaciones tras el partido: "Perder no le gusta a nadie. Los jugadores están serios, pero uno de los mensajes que trato de transmitirles mucho es que no miren al suelo. Hoy cuando he entrado al vestuario no he visto a nadie mirando al suelo. Vamos a mejorar, el fichaje va a llegar y esto va a ir a mejor. En cuanto al Palacio, ha sido espectacular. Lo necesitamos y los hemos sentido muy cerca".

Mal momento en el tercer cuarto: "Hay un tema físico, lógicamente, pero hemos perdido la atención en varias jugadas. Tenemos que ir al contacto, no al salto. Estoy orgulloso del esfuerzo de mi equipo, pero obviamente sé que hay muchas cosas por mejorar".

Siguientes partidos ante Joventut y Real Madrid: "Intentar ser competitivos al máximo como siempre. Hemos cogido confianza, solo nos queda seguir trabajando. Si se gana, genial, si se pierde, por lo menos que construyamos como equipo y que sigamos mejorando. Nuestra mentalidad es que sigamos creciendo, será en la última jornada donde se decida todo. La mala racha pasará. Mi equipo ha elegido el camino de ser mejores y seguir entrenando bien. No nos estamos dejando llevar, no decidimos lo que nos pasa, pero sí como reaccionamos ante ellas".

Actuación arbitral: "Hay situaciones con las que no estoy de acuerdo. Particularmente con las acciones de antideportiva a Renfroe y la que no se ha pitado a Henry, porque ha ido excesivamente duro a cortar a Petit Niang. Entiendo que el Palacio haya reaccionado".

Petit Niang: "La estadística a veces es fría.Si queremos que el intimide y tapone, necesitamos que los demás lo ayuden. Petit está haciendo un esfuerzo grandísimo. Cuando vengan refuerzos, su rol será seguir jugando con la misma energía de ahora. Petit es mejor jugador de 20 minutos que de 30. El fichaje de un jugador a él le hace mejor".