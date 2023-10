Pablo Pin: "Hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero nuestro errores nos castigan demasiado"

Semana para reflexionar para Covirán Granada. Con la frustración de la derrota ante Girona ya como agua pasada, los rojinegros han contando con una semana normal de entrenamientos para localizar el foco de sus errores, enmendarlos y reforzar los aspectos positivos. En esto precisamente es en lo que ha hecho especial hincapié Pablo Pin. El técnico rojinegro destaca que, en una semana en la que ha visto al equipo "bastante concentrado en los entrenamientos y dejándolo todo a nivel físico", se ha analizado "las cosas a mejorar, así como las cosas positivas para mantenerlas, que las hay y son muchas". El granadino ha hablado además de la necesidad de evitar faltas "tontas" por parte de Evaldas Kairys y Cristiano Felicio, "los necesitamos en la pista", ha aseverado Pin.

Baskonia, próximo rival: "A nivel físico, quitando a Markus Howard que destaca menos en este aspecto, pero que tiene un cañón en la muñeca, es un equipo que a nivel de atleticismo es muy bueno, con jugadores muy grandes, muy físicos, que ocupan mucho espacio y capaces de colapsar muy bien la zona. A nivel físico hay que estar preparados para competir contra un equipo que hoy juega Euroliga también. Es dar un paso a nivel de concentración, evitar errores tontos y absurdos, ese es nuestro punto débil. Hay muchas cosas que estamos haciendo muy bien, pero hay errores nuestros que nos están castigando demasiado. Hay que seguir jugando con energía, con ritmo, e ir a por todas. Baskonia a nivel ofensivo creo que el año pasado era mejor. Aun así, el fichaje de Diop les da un paso más en solidez, en energía, en bloqueo directo y es un jugador que cierra mejor la pintura".

Evaldas Kairys y el problema con las faltas: "Esta semana todavía me quedan algunas conversaciones individuales. Una de las cosas que hemos visto con Evaldas y con Cristiano Felicio es el tema de las faltas. Evaldas hace el otro dia cuatro faltas, tres por meter la mano y otra en ataque. Tiene que aprender que en esta liga cada mano de esas se la van a pitar. Lo necesitamos en la pista. Con Cristiano igual, una de sus faltas el otro día fue por meter la mano cuando ya no tenía posibilidad de jugar el balón. El otro día, entre los dos, en la primera parte jugaron diez minutos. Tienen que aprender esto, porque los necesitamos. No se trata de no hacer faltas, es hacerlas cuando sea lógico, cuando se necesiten".

Germán y su exceso de energía: "Su siguiente paso, para alcanzar todo su nivel o potencial, es el autocontrol. Hay que tener capacidad para presionar, echar un paso atrás... La energía esá muy bien, pero esa energía hay que controlarla y esto es algo que se puede mejorar, él es un jugador muy inteligente. También, ojala todos los fallos sean por exceso de energía. Estoy seguro de que Germán acabará controlando esto".

Anotación en contra del último cuarto contra Girona: "Hay que ver las cosas que tenemos que mejorar y las positivas. Encajas 35 puntos, sobre todo, porque encajas ocho de pérdida. Cuando nosotros hacemos un ataque bien, normalmente, muy pocas canastas de contraataque nos han metido. Tenemos que ser consciente de que muchas veces nos meten puntos, pero hay que ver como los metes. Estamos bien en el rebote y cuando el juego se reduce al 5x5 no nos meten con facilidad. En ataque, a nivel de asistencias estamos bien, somos los segundos en triples, media tabla en tiros de dos. Es decir, hacemos muchas cosas bien, pero todo están en los errores, que estos no sean tan grandes y evitar esos 35 puntos".

Nico Manion: "Tenemos que tener en cuenta la carrera. Se tiene que adaptar a la competición. Willy Hernángomez se decía que no estaba jugando bien y esta pasado jueve shizo un partidazo contra el Efes. Son jugadores de mucho nivel. Vamos a plantear el partido como el que jugó en la NBA".

Moneke y el 'small ball': "Ahí habrá que hacer un esfuerzo en defensa, tenemos la opción de poner a Kwan Cheatham de 5. Podemos tener respuesta. Sobre todo tener en cuenta que para jugar contra un jugador como Chima Moneke por lo menos hay que poner le mismo nivel de energía, sino te pasa por encima. El tema de Cristiano y de Evaldas, el tema de las manos, lo tenemos que solucionar porque no podemos regalar ocho tiros libres por meter una mano tonta. En el caso de Moneke de 5 tenemos nuestras respuestas que ya las utilizaremos".