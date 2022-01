Pablo Pin: "El arbitraje ha sido igual de malo que nuestra segunda mitad"

La derrota ante Cáceres ha sido muy dura, no solo por las aspiraciones para la Copa Princesa, si no por cómo se ha producido. Pablo Pin, que ha sido expulsado del partido, ha asegurado en rueda de prensa que el equipo ha salido sin concentración a la pista tras el descanso. Los errores en el rebote y las malas decisiones, acompañado de las decisiones arbitrales, las cuáles el técnico ha calificado como "igual de malas que nuestra segunda mitad" han hecho que la victoria se vaya al lado rival. Además, el entrenador ha apuntado que el único que ha tirado del carro y ha sido realmente agresivo ha sido Lluís Costa.

Valoración: "Se han visto las dos caras del equipo, en la primera parte hemos sido capaces de ser super sólidos e irnos al descanso con una ventaja de 16 puntos y un buen trabajo a nivel defensivo. En la segunda parte no hemos rebotado bien, hemos perdido diez balones, hemos dejado de jugar, de defender y de estar concentrados y si no juegas al 100% pues te ganan".

¿Por qué ha habido un cambio tras el descanso?: "La concentración en la segunda parte no ha existido, no hemos hecho una buena entrada, hemos tomado malas decisiones y todo lo bien que habíamos hecho en el primer tiempo hemos dejado de hacerlo. Ha sido penoso el nivel de concentración. Este partido era muy importante para nosotros. El partido ha sido un descontrol para los dos equipos. En ese descontrol Cáceres ha nadado mejor porque nos han tirado 19 tiros libres. Son cosas del juego, nosotros hemos provocado esta situación, que ellos crean y que entren en el partido".

Arbitraje: "Ha sido igual de malo que nuestra segunda parte, también hemos provocado nosotros que ocurran estas cosas. Cada vez que hago falta la protesto y nos hemos salido del partido. Si mi equipo ha perdido el rebote y ha jugado como ha jugado no es culpa solo de los árbitros, primero vamos a mirarnos a nosotros".

Superioridad del equipo:" En el primer tiempo si hemos estado mejor, en la segunda hemos tenido varias finalizaciones bajo el aro solos que las hemos fallado. El único que ha sido realmente agresivo ha sido Lluís, el resto creo que nos hemos excedido un poco en el flow, esto es mucho más sencillo. He visto cosas que no me han gustado, cuando haces eso es porque piensas que eres superior y no somos tan superiores a nadie, lo somos cuando jugamos al 200%, cuando nos creemos lo que no somos, somos un equipo normal".