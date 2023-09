Pablo Pin: "La actuación arbitral sí ha incidido en el partido"

Jarro de agua fría en la primera jornada de la ACB. El Covirán Granada ha caído derrotado ante UCAM Murcia en un partido marcado por la igualdad, los errores en los pequeños detalles y las decisiones arbitrales. El propio Pablo Pin ha reconocido en rueda de prensa que la actuación del trío arbitral ha condicionado el partido, a diferencia de Sito Alonso quien ha señalado que han pitado bien, eso sí, solo en la primera prórroga.

Valoración del encuentro: "En el primer tiempo hemos vivido muchod el tiro de tres, hemos sido capaces de poner el balón donde queríamos, pero ellos han encontrado buenas soluciones. Otro punto importante son los pequeños detalles. Hemos cometido errores que han sabido aprovechar. Típicos fallos de inicio de pretemporada, pero que en esta liga te condicionan un partido. Dos prórrogas en las que ellos han vivido del tiro libre, sobre todo en la última. Hemos tomado algunas malas decisiones, algunos tiros forzados y seleccionado situaciones que no son las mejores. Jugando con este nivel y siendo capaces de tener una mentalidad de mejora vamos a ganar partidos. El equipo ha sabido mantener un buen ritmo y conforme los jugadores vayan encontrando su sitio dentro del equipo seremos mejores. Creo que podríamos haber ganado este partido, pero me quedo con el esfuerzo que han hecho los jugadores".

Arbitraje: "Tanto como quitarnos la victoria no, pero sí han incidido. El lunes miraremos algunas jugadas para tenerlas claras. Quedó muy claro que si se sacaba el codo fuera del cilindro era antideportiva y no se ha pitado. En esas jugadas controvertidas, la mayoría eran de Murcia. Pitar es difícil, pero hay ciertas cosas que nos dejaron muy claras en la reunión con los árbitros, como la situación codo-cara y no se ha hecho como se habló. No es lo mismo irte a una prórroga que tener dos tiros libres y posesión a favor".

Lluís Costa y Cristiano Felicio: "Lluís ha hecho un gran aprtido tanto defensivo como ofensivo. Físicamente se encuentra muy bien y ha llegado muy bien este año. Cristiano, por un lado, ha sumado un buen partido a nivel estadístico, pero tiene que seguir mejorando a todos los niveles. 42% en tiros de dos, es muy poco y ha habido fallos en el bloqueo directo, aun así, ha sido un foco para nosotros".

Recuperación física tras un partido con dos prórrogas: "El jueves jugamos otro partido, pero tenemos jugadores que no han jugado mucho y tienen que estar preparados para jugar contra Joventut. Son jugadores en los que confiamos 100%. A nivel anímico o mental sé que están fastidiados. No he querido hablar con ellos después del partido. Cuando vengan el lunes les diré que estoy orgulloso de ellos y no tengo ninguna duda de que saldremos a por todas tanto ante Joventut como ante Girona".

Joe Thomasson: "Es un jugador que pone por delante al equipo que su juego personal. No se va a ir contento hoy. Queremos un equipo, que todos participen, no que Joe nos meta siempre 30 puntos. Esto es Thomasson, es un competidor nato y va a salir a por todas en cualquier situación".

Sito Alonso sobre el arbitraje: "Poner freno a los contactos es difícil para los colegiados. Creo que han acertado en todas las faltas que nos han pitado y que han decidido la primera prórroga. Lo más difícil sería reconocerte esto, pero si no hay seis tiros libres seguidos más la antideportiva y la falta posterior a favor de Covirán no hubiésemos llegado a la segunda prórroga. Son acciones decisivas y las ha pitado bien".