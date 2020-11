Pablo Pin: “A todo el mundo le gustaría ir 3-0, pero vamos bien”

Tras sumar la primera derrota de la temporada en Lleida, Pablo Pin compareció este martes en el Palacio de los Deportes para hacer una valoración del partido. El técnico del Covirán Granada se mostró bastante tranquilo pese a que la racha del cuadro rojinegro llegó a su final y prefirió hacer una lectura más positiva del encuentro.

Pero Pin también incidió en los errores que se cometieron ante el ICG Força Lleida. Tras la heroica remontada del equipo, todo el trabajo del último cuarto se echó a perder a falta de medio minuto para el final: “Hicimos una buena defensa, pero tiraron y nos cogieron el rebote. Y luego volvieron a hacerlo. Si lo hubiéramos tenido nosotros, hubiéramos atacado para, al menos, empatar”.

No es el primer partido en el que Covirán muestra algunas lagunas en el juego interior y en el cierre del rebote. “El factor del rebote defensivo es el más importante porque es esencial para otros elementos. Si lo controlas, juegas con más ritmo, tienes opciones de contraataque y de conseguir tiros abiertos”.

Pese a que los puntos a corregir están claros, Pin cree que el balance general en este inicio de temporada es bueno. El equipo, pese a ir por detrás en el marcador en varios momentos de los diferentes partidos, siempre ha conseguido mantenerse dentro mentalmente para poder luchar por la victoria final. “Es importante que los días en que las cosas no salen bien seamos capaces de mantenernos dentro de los partidos porque al fin y al cabo es lo que te da opciones de ganar. A todo el mundo le gustaría ir 3-0, pero vamos bien”, explicó

Además, también habló sobre la particular situación de Bamba Fall. El pívot senegalés está lejos de los números que consiguió en Alicante el curso pasado, pero Pin explicó los dos motivos que han llevado a que el ‘5’ tenga este aparente bajón: “Es un jugador con 35 años que ha estado siete meses sin hacer nada. Bamba ha estado en un apartamento en Alicante, de una habitación, durante el confinamiento donde no ha tenido nada, sin poder salir de la casa y sin poder entrenar de forma adecuada”.

Por otro lado, cree que el sistema que desde hace años lleva implementando en el Covirán no le ayudan a brillar como hizo en la Costa Blanca. “El año pasado en Alicante hizo una gran temporada, pero el juego iba hacia él. Este año en el equipo hay muchas más opciones con características muy definidas. Es extraño que Bamba vaya a hacer otra vez 20 de valoración de media y no es eso lo que me preocupa”, añadió Pin.