Pablo García destaca que el SAS ha reforzado su plantilla en más de 3.000 profesionales desde 2018

La plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aumentado en la provincia en más de 3.000 profesionales, lo que supone un incremento del 22 por ciento, "demostrándose así que la sanidad pública tiene más recursos que nunca en su historia", según ha destacado este viernes el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García.

Así lo ha señalado en una comparecencia informativa con el delegado de Salud y Familias de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, para hacer un balance sanitario en la provincia de Granada desde que ambos son responsables del Gobierno andaluz, en la que ha desmentido "rotundamente los infundios y difamaciones que se están lanzando en las últimas semanas".

Durante su encuentro con la prensa, el delegado ha llamado la atención sobre el hecho de que Granada cuenta hoy con más recursos que nunca: "más médicos por habitante, más camas por habitante, más hospitales y centros de salud, más gasto sanitario por habitante y más gasto farmacéutico por habitante que nunca en su historia", acusando a la oposición en el Gobierno andaluz de orquestar una campaña contra la sanidad pública "intentando confundir a la ciudadanía enturbiando la extraordinaria labor realizada por este gobierno y los miles de profesionales sanitarios que lo están dando todo para superar esta terrible pandemia mundial".

Ha resaltado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha sacado la sanidad pública de la ruina a la que el gobierno de la oposición la condenó; acabó con la subasta del medicamento. Ya no hay desabastecimiento en las farmacias. Ya no se niega a nadie un tratamiento por ahorrar. No nos miramos el bolsillo por la salud de los andaluces".

En cuanto a la situación actual de la sanidad granadina ha reconocido que la Atención Primaria está muy tensionada por la alta contagiosidad de la variante Ómicron en esta sexta ola de la pandemia de covid-19, con bajas en el personal sanitario, a lo que se suma "la asistencia de ciudadanos que, sin patologías graves, acuden a sus centros de salud para hacerse test". Ha criticado que "el partido de la oposición" está usando una "foto manipulada e irreal" de personas en las puertas de los centros de salud, asegurando que "son los usuarios que siempre han esperado ser atendidos por su médico o enfermero en el interior, pero que por razones de seguridad y aforo, ya no pueden permanecer dentro".

Durante la presentación del balance, Pablo García ha rendido homenaje y agradecido "a los profesionales sanitarios que llevan dos años dejándose la piel, luchando contra los contratiempos derivados de una pandemia desconocida hasta ahora, que ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario y la capacidad de nuestro personal médico y de enfermería. Para todos ellos no hay palabras de agradecimiento suficientes, pero sí decirles que nunca olvidaremos lo que están haciendo por todos nosotros".

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha puesto el acento en el alto nivel de vacunación alcanzado en Andalucía y más concretamente en Granada. "En nuestra provincia el tanto por ciento de vacunación de la población diana, esto es, mayor de doce años, es del 93%, mientras que si hablamos de la población en su conjunto el índice de vacunación alcanza el 87 por ciento", ha señalado. Respecto a la población de entre cinco y once años, el delegado territorial ha señalado que las expectativas son de alcanzar el 70 por ciento de vacunación en este colectivo en la segunda quincena del próximo mes de febrero".

En este sentido, durante este fin de semana, sábado y domingo, permanecerá abierto el Centro Doctor Olóriz, en la calle Doctor Guirao Gea, en horario de mañana y tarde. Con cita en horario de mañana, de 9,00 a 14,00 horas, los menores de 12 años y sin cita, en horario de tarde, de 15,30 a 19,30 horas, personas de 12 años o más pendientes de primera o segundas dosis; personas de 30 años o más, para la vacunación de la tercera dosis, personas de 18 años o más vacunadas con Jansen que tienen que recibir la segunda dosis, personas de 18 años o más vacunadas con pauta de dos dosis de AztraZéneca y, por último, embarazadas de cualquier edad.

Para esos mismos colectivos, el próximo domingo, 30 de enero, se ubicará una unidad movil de vacunación en la explanada de acceso a Fermasa, entre las 9,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 19,30 horas. Las personas que han pasado la covid deben dejar pasar cuatro semanas desde el diagnóstico.

Sánchez-Montesinos ha finalizado su intervención alabando el trabajo desarrollado por la totalidad de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan su labor en los distintos centros, tanto de primaria como hospitalarios y la implicación de la ciudadanía en su cuidado y, por ende, el de terceras personas, tanto por los índices de vacunación alcanzados como por el uso de la mascarilla y demás medidas de seguridad. En este sentido, ha señalado que la incidencia acumulada a 14 días "es de 1.246 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 7 días ha manifestado una disminución notable, 449 casos por 100.000 habitantes".

En relación al personal sanitario sanitario de la provincia, el delegado del Gobierno aseguró que la media anual de profesionales en activo en la sanidad pública de Granada se situaba a finales de 2021 en 16.818, cuando ese mismo dato correspondiente al año 2018 era de 13.675. Entre los años 2018 y 2021, el incremento de profesionales en la provincia ha sido de un 22 por ciento. "En apenas tres años, le hemos dado la vuelta a la sanidad pública en nuestra tierra", ha afirmado García.

Desde 2018 las partidas destinadas a la sanidad en Andalucía han ido en continuo crecimiento, repercutiendo de forma "muy satisfactoria" en la provincia de Granada. Ese año la cifra fue de 9.700 millones de euros y desde entonces ha ido creciendo hasta llegar en el ejercicio de 2021 a los 11.500.

En 2020, en Andalucía, se llevaron a cabo 1.007 obras de carácter extraordinario que ha contado con un presupuesto de casi 117 millones de euros. En Granada, se ejecutaron 114 obras de ampliación y 18 actuaciones de reforma en centros hospitalarios. Entre las obras más destacadas de esta legislatura, la del centro de salud de Bola de Oro, "que este Gobierno consiguió desbloquear", ha destacado el delegado del Gobierno.

También se ha referido a las reformas llevadas a cabo en los hospitales Virgen de las Nieves, Materno Infantil y San Cecilio, o la del centro de salud del Zaidín, y la proyección de infraestructuras sanitarias en municipios tan destacados como los de Ogíjares, Albolote, Vélez de Benaudalla, Alhendín, Salobreña o Albuñol.

El responsable del Gobierno andaluz en la provincia ha afirmado que "no vamos a aceptar lecciones de nadie y mucho menos de un partido que gobernó Andalucía durante casi cuarenta décadas y la convirtió en una tierra decadente, arruinada y víctima del escándalo y la corrupción", y ha pedido que "no se juegue con algo tan serio como la atención sanitaria en un momento de situación extrema como la que nos hemos visto abocados por culpa de la covid-19".

"La salud no es moneda de cambio para la demagogia, la inquina política y el rédito electoral" y ha concluido con un mensaje de ánimo y paciencia a los granadinos. "El Gobierno de la Junta de Andalucía no los va a dejar en la estacada en estos momentos de dificultad, sino que trabaja día a día por salvar las pruebas que esta pandemia nos está poniendo a todos", ha aseverado.