El OYA Abogados Fundación CB Granada peleará por el quinto puesto del Campeonato de España de clubes de minibasket masculino. Los rojinegros perdieron en cuartos de final ante UCAM Murcia por 76-85 y se quedan a un paso de las semifinales. Este viernes se enfrentarán al EBG Málaga, a partir de las 12:30 horas, en el Palacio de Deportes.

El encuentro comenzó con un tanteo igualado y con los dos equipos teniendo dificultades para anotar. Andrés Higueras lideraba al equipo rojinegro mientras que Martín Alarcón sumaba en el ataque murciano. El primer sexto acabó con un punto de ventaja para el conjunto de Rui Pereira. Sin embargo, UCAM Murcia remontó en el segundo y contó con cinco puntos de renta. En los últimos instantes, el partido se volvió a igualar y llegó al descanso con 39-41.

UCAM Murcia salió mejor tras el descanso y abrió brecha en el marcador, llegando hasta los diez puntos en el cuarto sexto. Las sensaciones no eran las mejores, pero los chicos de Rui Pereira siguieron peleando. La renta murciana llegó hasta los 16 puntos en el quinto sexto. Sin embargo, dos canastas en los últimos instantes del sexto dieron un plus de energía y fuerzas a los rojinegros. El OYA Abogados FCBG comenzó una remontada en la que llegaron a tener cinco puntos de desventaja a falta de unos minutos. No obstante, lo dieron todo hasta la última jugada pese al resultado final de 76-85.

Los rojinegros se despedirán del torneo jugando el partido por el quinto y sexto puesto ante el EBG Málaga. Al conjunto malagueño ya se enfrentaron en las semifinales del Campeonato de Andalucía, lo que le llevó hasta la final del torneo autonómico. El encuentro empezará a las 12:30 horas en el Palacio de Deportes.