El otureño Alejandro Ropero logra un meritorio séptimo puesto en la general del Giro sub 23

El corredor de Otura Alejandro Ropero concluyó séptimo en la general final de un intenso Giro de Italia después de una exigente jornada con el Mortirolo en el recorrido donde el Kometa-Xstra Cycling Team cuajó una gran actuación. Ropero finalizó noveno, a 4:25 de un Tom Pidcock (Trinity) desatado que no sólo no tuvo problemas para defender su maglia rosa sino que la reforzó batiendo al sprint al belga Henri Vandenabeele (Lotto-Soudal). El tercer éxito parcial del británico, gran dominador. La formación continental de la Fundación Contador, en una intensa pugna con el Trinity, pudo retener su primer puesto en la general por equipos. Un resultado formidable.

En la general final Ropero concluyó séptimo a 10:59 de Thomas Pidcock. Sergio García, otro español, finalizó 19º, a 21:51. El stagiaire Eduardo Perez-Landaluce, que ha cuajado una gran carrera y en Aprica cruzó la meta en una destacada undécima plaza, acabó el 28º a 22:01. Pero además del gran éxito que supone estar en el Top 10 de la general, el otureño hizo historia al ganar la primera etapa y conservar la maglia rosa durante dos días

“Ha sido un magnífico final de carrera que nos deja muy contentos. La victoria en la general por equipos ha sido el premio a la gran regularidad de todo el equipo durante esta semana. También de Viegas, que no pudo acabar la carrera y mientras estuvo aquí lo dio todo. En lo personal, también muy satisfecho. Venía a intentar ganar alguna etapa, algo que tuve la fortuna de lograr el primer día, y al final me marcho también con este bonito puesto en la general”, aseguró el propio Ropero.

El director del Kometa-Xstra Cycling Team también hizo una valoración final de la carrera: “El balance de este Giro de Italia sub 23 ha sido muy bueno. Primero por la actitud de los chicos durante todos los días, siempre presentes en el día a día, atentos a todas las evoluciones de cada jornada que en una carrera como ésta son muchas y muy cambiantes. La victoria en la general por equipos y la entrada de Alejandro en el top diez final vienen a premiar todos esos esfuerzos. We are a Team. Se ha logrado una victoria de etapa muy importante y lucir la maglia rosa durante algunas jornadas. Gestionar el día a día no es fácil en el Giro dada la gran concurrencia. Las caídas de la segunda jornada nos acabaron privando de un corredor excepcional en el apoyo y el trabajo como Viegas, que durante dos días peleó para poder seguir con la perspectiva de poder mejorar, y afectaron también a Fancellu de cara a una mejor clasificación final, más fiel a sus cualidades y su calidad como corredor. Actitud, compromiso, ambición y todo ello con humildad. Estoy contento, sí, sobre cómo ha ido este Giro”.