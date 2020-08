Otura cambia sus fiestas por pasodobles virtuales

El municipio granadino de Otura no celebrará el próximo fin de semana sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen de la Aurora, que el Ayuntamiento tuvo que suspender debido a la crisis del coronavirus, pero aunque no habrá verbenas, los vecinos más mayores no se quedarán sin bailar sus pasodobles. Eso sí: cada pareja lo hará desde sus casas, gracias a un original concurso ‘virtual’ de baile que la concejalía de Fiestas acaba de convocar.

“Aunque es evidente que la pandemia no nos permite celebrar nuestras fiestas por todo lo alto, como cada año, queremos mantener vivo el espíritu de nuestra feria y rendir homenaje a nuestros mayores, uno de los colectivos más afectados por el coronavirus, para que puedan mantener viva esa ilusión que les hace bailar su pasodoble”, explica el concejal de Fiestas de Otura, Ángel García Gamarra.

Premios para los tres mejores

García Gamarra señala que un jurado especializado, integrado por los miembros de la comisión de fiestas de 2019, será el encargado de elegir a las tres parejas de jubilados que mejor bailan, y habrá tres premios de 100, 60 y 40 euros, respectivamente.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, recuerda que este concurso virtual de pasodobles “se suma al concurso de engalanamiento de balcones y al de dibujo infantil que hemos organizado en honor a la Virgen de la Aurora”, y anima a todos los mayores de Otura “a participar y celebrar nuestros días grandes aunque sea de una forma distinta debido a la situación actual de la COVID-19”.