Otra dura noche en la zona Norte: "Solo queremos luz para recuperar mi vida y la de mis vecinos"

Sacarse el Bachillerato es una de las grandes preocupaciones de miles de estudiantes durante su adolescencia. Si aprobarlo, y con nota para entrar en la carrera deseada, supone ya un esfuerzo, hacerlo sin luz es para ponderar al alza en la media final. En la zona Norte, desde luego, no habría alumno que no rascara unas décimas de más.

Y si no que se lo pregunten a Manoli González, cuya hija mayor se lo sacó "con linternas" y la menor hace lo propio en medio de una situación que se alarga por más de una década. Los apagones regresaron en la tarde-noche de este miércoles una vez más a las calles Julio Moreno Dávila y Fray Juan Sánchez Cotán. No era la primera vez que sucedía esta semana, también hubo cortes el martes, y hay una noticia peor: no será la última.

"Hemos perdido ya la cuenta. Anteayer [por el martes] estuvimos desde las 14.00 hasta las 21.30 horas sin luz. Luego regresó y volvió a irse de madrugada. Así estamos", cuenta desesperada esta mujer, quien denunciaba en Twitter la dejadez que sufre el barrio junto a una foto de su hija estudiando a oscuras: "Ahora que @Endesa les explique a los profesores que el examen lo haga otro día, ya que ellos no le permiten estudiar gracias a sus cortes de luz".

"Mi hija la mayor se sacó el Bachiller con linternas. Hoy tenía un examen de Geografía. Encima de que están de los nervios por los exámenes, tienen los cortes de luz", lamenta en conversación con GranadaDigital. Manoli explica que la situación se ha agravado porque "antes teníamos más controlado cuándo se iban a producir los apagones. Se iba por la noche y por el día podías más o menos calcularlo, pero ahora no sabes a qué hora sucederá".

Y es que el miércoles los continuos cortes dejaron al barrio sin electricidad prácticamente todo el día. Se fue cuatro o cinco horas por la mañana, entre las 7.00 y las 11.00 aproximadamente, volvieron a reestablecer el suministro y a mediodía se fue nuevamente ya hasta las 11.15 de la mañana de jueves.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja, Rosa García, sintetiza toda esta situación de abandono de una forma más lacónica: "Los vecinos ya no podemos más. Solo queremos luz para poder recuperar mi vida y la de mis vecinos".

"No es que sean ya las últimas 48 horas, es que el último mes es increíble. Este jueves le han dado el alta al marido de una vecina y no van volver a casa tras ponerle tres muelles en el corazón. Se van a un hotel. Están vulnerando el derecho a la vida. No sé quién le pone las cartas sobre la mesa a Endesa pero hacen lo que les da la gana", relata la presidenta, quien confirma que el mismo Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, y el concejal y alcalde de barrio en el Distrito Norte, Jacobo Calvo, estuvieron "peleándose" con la compañía hasta las doce de la noche.

"Cada día cuando llegan las siete de la tarde me echo a temblar. Así está siendo durante el último mes. La situación es insostenible. El otro día llegó otra vecina con su padre, que también tiene un problema del corazón y se tuvieron que quedar en la calle lloviendo", agrega antes de ser preguntada por la posible ruptura unilateral del contrato con Endesa: "En esas estamos. Pero es que aunque pongas como comercializadora a Iberdrola, a Repsol o a la que sea la operadora seguirá Endesa. Van a esperar a que alguien muera por culpa de los cortes de luz".