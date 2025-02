Óscar Puente: "Querría muchas Marías Jesús Montero para muchos lugares de España"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado en el Ágora ‘Infraestructuras, Tejido Productivo y Talento Joven Andaluz, por delante’ del 15 Congreso Regional del PSOE de Andalucía que el PSOE necesita al PSOE de Andalucía y a los andaluces y andaluzas y que “con María Jesús Montero el partido empieza a carburar otra vez y no se puede desaprovechar esta oportunidad de tener al frente a una política con mayúsculas y de verdad”.

En su intervención junto al secretario general de JSA, Alejandro Moyano, y jóvenes socialistas de las ocho provincias andaluzas, Puente ha apelado a la “generosidad y altura de miras” con que se ha llevado el proceso que ha dado paso a María Jesús Montero, de quien ha subrayado su compromiso, ilusión y su capacidad de trabajo”. Ha dicho, además, que no hay nada en ella de fingido, impostado ni cosmética: “Querría muchas Marías Jesús Montero para muchos lugares de España”.

En su repaso por las infraestructuras e inversiones que el Ministerio de su competencia tiene por las ocho provincias andaluzas, ha fijado para 2027 la finalización del Corredor Ferroviario del Mediterráneo. “En esa fecha cualquier persona podrá llegar hasta la frontera francesa sin transbordos”, ha dicho. En este contexto, ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno, este proyecto se encontraba en un 40 por ciento en fase cero. A día de hoy el cien por cien está en proyecto o en obras. En menos de una década todo el Mediterráneo va a estar conectado por tren, gracias a la fuerte apuesta del Gobierno.

Para Granada, provincia anfitriona del Congreso, Puente ha anunciado un nuevo tren a Madrid a primera hora que llegará 48 minutos antes. El ministro recuerda que con los gobiernos del PSOE Granada ha pasado de tener cero trenes a Madrid a los 238 actuales. “Esta provincia estuvo casi tres años desconectada; tenemos que seguir mejorado la conexiones y los tiempos de conexión con Madrid y también con Almería”.

Respecto al proyecto de integración del tren en la ciudad, ha mantenido que se está trabajando en un buen proyecto que espera que esté finalizado este año.

“Granada es un ejemplo de territorio donde más hemos avanzado en comunicaciones cualitativa y cuantitativamente”. En relación con Sevilla, Puente ha lamentado la hostilidad que su departamento recibe de su alcalde, dado que ha hecho del enfrentamiento con el Gobierno una bandera. “Me parece una estrategia errónea que no conduce a nada”, ha asegurado, para enumerar los más de 700 millones de euros que Gobierno destina a la red de metro a pesar de no estar dentro de sus competencias.

"No quiero que me lo agradezca, pero tampoco quiero recibir patadas”, ha dicho. Además, ha confirmado que estamos intentado cerrar la S-40. “Adjudicamos el puente sobre el río Guadalquivir para acortar tiempos y ya hemos tenido un recurso y parece que vamos a por el siguiente. Se nos apremia, pero nos ponen palos en las ruedas para que el carro no avance”, ha afeado.

Sobre el Puente del V Centenario, ha referido que se trata de una de las obras de ingeniería más complejas y únicas del mundo, porque se está haciendo con técnicas innovadoras. Además, ha adelantado que pronto estará la conexión de Santa Justa con el Aeropuerto. “Todo esto es muestra del esfuerzo no reconocido por el Ayuntamiento ni la Junta. Necesitaríamos otra actitud”.

En Jaén, ha puesto en valor la obra de la A-32 que conectará con Albacete, acortará distancias con Valencia y vertebrará la Sierra de Segura. “Son ya más de 300 millones ejecutados desde 2018 en esta infraestructura; el punto débil es la conexión con tren y tenemos que mejorarla, por lo que haremos próximamente un anuncio relevante que será acogido con satisfacción y esperanza”.

En Cádiz, Puente afirmó que el trabajo del Ministerio tiene que ver con el empleo y la apuesta por el Puerto de Cádiz, con la nueva terminal que dará enorme vida y oportunidades porque generará movimiento económico.

Insistió en que actualmente tienen en carga más de 300 millones de inversión en carreteras, entre ellos la obra del tercer carril del enlace con Sevilla. En el Campo de Gibraltar, destacó el plan de desarrollo de 1.000 millones en la autopista ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que incluye la reforma de más de 60 túneles y que constituye una inversión única en la zona. Además, apuntó la entrada en uso de la cuarta frecuencia de alta velocidad con Sevilla.

Respeto a la provincia de Córdoba, anunció que la Variante Oeste que permitirá conectar el centro logístico de El Higuerón con provincias limítrofes, se licitará en el segundo semestre. “En 2006 se firmó un protocolo con la Junta que finalmente no se desarrolló, y ahora haremos un convenio que conllevará inversión: nosotros financiaremos íntegramente el proyecto y el 50% de la obra con la Junta de Andalucía”.

Para Huelva, “la mejor noticia es que habrá línea de alta velocidad que la comunicará con Sevilla en 26 minutos”, ha recalcado. Cinco tramos en estudio informativo están ya en carga y antes de que concluya marzo estarán aprobadas la licitación. “Nunca antes estuvo el Ave Sevilla-Huelva en fase de proyecto”, ha comentado, y ha agregado que cambiará la forma de vida en la provincia.

En relación a Málaga, Puente ha trasladado la complejidad del tren del litoral por tener que discurrir por zonas de alta de densidad de viviendas, con una orografía compleja. “Pero los técnicos del Ministerio ven viable opciones a medio y largo plazo y el primer paso es el estudio de viabilidad al que concurren 15 empresas para ver por dónde podemos trazar el tren, los flujos potenciales y tener una hoja de ruta para hacerlo por tramos y etapas”. Mientras tanto, ha comentado que el Ministerio está en la mejora del trazado de la red de cercanías y la reposición de trenes.