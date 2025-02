Ornella Vignola: "Con este equipo, no tenemos límite"

Ornella Vignola (Montevideo, Uruguay, 2004) se presenta con una sonrisa que mantiene durante prácticamente toda su entrevista con GranadaDigital. "Si me equivoco, lo cortáis luego", bromea. Sus palabras desprenden diversión como calidad derrama en cada finta sobre el terreno de juego. Ha dado un paso al frente este curso para convertirse en una de las piezas clave del equipo revelación de la Liga F, un Granada Femenino que ha cruzado el umbral de 2025 más cerca de Europa que del descenso. Habrá quien piense que es circunstancial, fruto del momento, pero la extremo rojiblanca tiene claro que "no es casualidad". Y confía en demostrarlo frente al Atlético de Madrid este domingo, en Los Cármenes, un estadio donde le gustaría poder jugar más a menudo. "Ojalá nos pudieran ceder más veces ese campo porque, además, nos da suerte", desea.

Pregunta: ¿Es casualidad lo del Granada Femenino?

Respuesta: No, no. Obviamente, no es casualidad. Hay un trabajo detrás que hace que estemos en este momento tan bueno tanto el cuerpo técnico como las jugadoras. La unión, al final, se está viendo en los resultados. Algunas veces acompañan más y otras menos, pero en este momento estamos muy bien.

P.: Comentó Ari Mingueza en una entrevista con GranadaDigital que, al comienzo del curso, ninguna era consciente de que el Granada estaba capacitado para estar donde está. Ahora, sin embargo, parece que el equipo se siente capaz de ganar a cualquiera.

R.: -Ríe- Sí, la verdad es que sí, obviamente con la humildad que siempre ha tenido este equipo. Al principio de la temporada nadie se imaginó que pudiéramos estar con estos resultados y, en general, con esta dinámica.

P.: ¿Cómo lo está viviendo el vestuario?

R.: Hombre, cuando se gana, todo es luz y color. Además, el staff en este sentido también ayuda un montón. Sobre todo, el papel de Arturo de tener a todo el mundo enchufado, que eso no es fácil siendo entrenador. Hace que sea todo también más fácil.

P.: Es cierto que cambia el entrenador, pero no ha habido tantas modificaciones a nivel de plantilla. Sin embargo, el rendimiento está siendo totalmente distinto. ¿Dónde nace el cambio con respecto al año pasado?

R.: La plantilla es la misma. Es verdad que es el segundo año con el equipo en Primera. Las jugadoras ya tenemos más experiencia en la categoría. Eso se nota, no es un recién ascendido. Y la llegada de Arturo ha sido muy importante. Es una persona que sabe gestionar perfectamente el grupo, lo que necesitamos. Y no solo eso, sino que en cuanto a fútbol es una persona que sabe un montón y también que quiere aprender. Se está viendo.

P.: Arturo Ruiz ha dotado al equipo de unas señas de identidad reconocibles.

R.: Sí, totalmente. Es verdad que el año pasado también intentábamos jugar, pero pecábamos un poco de la inexperiencia de Primera y, en muchos partidos en los que, a lo mejor, el resultado iba a favor o estaba igualado, en lugar de saber aprovechar esa situación, queríamos ganarlo. Nos comíamos un gol y ya perdíamos. La inexperiencia del año pasado fue de lo que pecamos un poco, pero ahora estamos resurgiendo.

P.: El objetivo era la permanencia, pero ahora mismo estáis más cerca de Europa que del descenso. ¿Hay licencia para soñar con algo más que salvar la categoría?

R.: -Risas- Soñar es gratis y nosotras estamos dispuestas, pero, claro, con los pies en la tierra siempre. Primero, a cumplir el objetivo que pactamos al principio, que es permanecer. Sigue estando ahí, a pesar de que estemos muy bien. Y obviamente, sí, a soñar un poco, que puede pasar cualquier cosa. Con este equipo, no tenemos límite.

P.: ¿Tiene la sensación de que, más allá de los resultados deportivos, se está consiguiendo algo grande en el fútbol femenino de Granada?

R.: A ver, al final, con el juego que estamos haciendo, también entiendo que la afición se vuelque más y esté un poco más con nosotras. Yo sigo incitando y animando a que puedan seguir viniendo, porque la verdad es que, joder, cualquiera que venga puede disfrutar del fútbol que estamos haciendo. Sobre todo, este finde, que jugamos en Los Cármenes. Ya de paso, lo propago un poco -ríe-. Animo a todo el mundo a que venga y disfrute de ese partido, que va a ser un partidazo.

P.: Febrero comienza intenso.

R.: La verdad es que sí, justo hoy lo estábamos hablando, que nos vienen 15 días con cuatro partidos. Es bastante intenso. Al final, es lo que nos gusta, jugar.

P.: ¿Cómo espera el partido contra el Atlético?

R.: Creo que va a ser un partido muy bonito, porque somos dos equipos que planteamos jugar al fútbol al toque y como nos gusta. Sabemos que el Atlético de Madrid es un gran rival, pero qué mejor escenario que Los Cármenes para recibirlo.

P.: Es bastante amiga de Andrea Medina. ¿Se han picado?

R.: No, no. La verdad es que no lo hemos hablado. Tengo un montón de amigas en el Atlético de Madrid, pero no lo hemos hablado. Mejor así, tranquilas. Ya hablaremos en el campo -risas-.

P.: Jugar en Los Cármenes debe de ser un incentivo.

R.: Totalmente. Para nosotras, jugar en Los Cármenes es muy especial. Además, que es un estadio increíble. Lo tiene todo. Es lo que dices, es un incentivo y lo vamos a disfrutar un montón.

P.: Parece que hubiera cierta conexión especial entre el estadio y el equipo.

R.: Sí, sí, para nosotras es completamente especial jugar allí. Ojalá nos pudieran ceder más veces ese campo, porque, además, nos da suerte.

P.: El último partido allí fue de la Copa de la Reina, que vuelve también este mes. ¿Cuál es el nivel de ilusión en este torneo?

R.: Nosotras nos vemos ahora, con la dinámica que llevamos, muy capaces de todo. Entonces, lo vivimos con la máxima ilusión porque sabemos que, si ganamos el partido, ya es semifinal. Eso es una locura.