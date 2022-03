Este miércoles se han manifestado en la ciudad de Granada las organizaciones sindicales CCOO y UGT junto a Facua para exigir al Gobierno medidas "para contener los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de las condiciones de vida", como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha denunciado que "el deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía es muy palpable". "Con facturas de la luz o calefacción imposibles de pagar, los precios del combustible por las nubes, y los alimentos y el alquiler, en ascenso también", ha añadido Mesa.

"De hecho, el conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel", ha señalado Mesa. En Granada, 43.617 personas no cobran ningún tipo de prestación. Precisamente, ha insistido Mesa que lo que piden es "una política general de país que evite que el impacto de esta crisis y de la guerra afecte a las rentas más bajas y al tejido productivo, que son los que más sufren las crisis". "Y es que mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, millones de consumidores, pymes, micropymes y autónomos o los sectores productivos de alto consumo energético se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios", ha señalado.

Por todo ello, entre las propuestas de CCOO, ha destacado su secretario provincial que piden al Gobierno "que ponga fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos que venden productos a precios de futuras materias almacenadas y apruebe medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos". También que controle "los precios de los alquileres, evitando que se revaloricen con el IPC, para que las personas no vean vulnerado su derecho a la vivienda digna".

Daniel Mesa ha afirmado también que no será la primera vez que se manifiesten si no se frena la subida de precio: "Este es el principio de una escalada si el Gobierno, esta semana, no toma medidas concretas que noten el bolsillo de las personas y que vayan más allá de los discursos".

Por su parte, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha afirmado que los precios "no se han trasladado a las estanterías de los supermercados, lo que sí ha hecho la especulación, y que en una economía que no es de guerra, pero sí sufre los estragos económicos de una guerra, los estados y gobernantes tienen que tener todas las competencias para hacer frente a esta situación".

A su juicio, la solución no pasa por bajar impuestos, "ya se hizo en 2021 y no se notó en los precios", sino por "contener los precios y limitar los beneficios de las eléctricas". Por ello, ha exigido soluciones que faciliten un aumento del consumo interno y de los salarios, porque éstos no pueden pagar, una vez más, las consecuencias de esta crisis. En este sentido, ha aclarado que las reivindicaciones tienen tres destinatarios: la UE, el Gobierno español y la patronal.

La UE porque, a su juicio, debería autorizar a los Estados a levantar las normas que impiden el control de precios, en especial los de la energía, para desvincular el precio de la electricidad del gas y lograr que el precio de la energía represente su valor real. Por otro lado, Martín ha señalado que el Gobierno español "debe utilizar a fondo sus competencias, restringir los beneficios de aquellas empresas que utilizan el conflicto bélico para forrarse y huir de la simplicidad de bajar los impuestos como instrumento para bajar los precios, porque no es la solución, y con ello solo se rebaja la capacidad que tiene el Estado para redistribuir la riqueza". "Y sin olvidar a la patronal -ha apuntado el representante de UGT- porque mientras unas empresas obtienen beneficios indecentes, otras se están arruinando". En este sentido, ha instado a la patronal granadina a "que no se esconda y reme en la misma dirección para controlar los precios".

La organización de Consumidores en Acción, Facua, ha querido estar presente en esta concentración. Mar Solera, presidenta de Facua en Granada, afirma que afecta a todos, porque todos somos consumidores. "Pagamos luz, agua, teléfono, consumimos en mayor o menor medida gasolina si tenemos vehículo y del resto de productos como por ejemplo, alimentos, lo pagamos todos. A nosotros como organización nos afecta y queremos colaborar y estar en la movilización, pero fundamentalmente nos afecta como personas", ha indicado.