La Orden de San Juan de Dios ayudará a familias vulnerables en la adquisición de material escolar

La Obra Social de San Juan de Dios en Granada continúa su actividad adaptada a las necesidades de los ciudadanos a través de sus diferentes programas de ayuda.

Uno de los más demandados durante estas fechas previas al curso escolar es el Programa de Atención Social a la Infancia dentro del cual, la Orden colabora con la cobertura de material escolar para el pleno desarrollo de la infancia, promoviendo así, iniciativas que potencien el bienestar de los menores en situación de riesgo y exclusión social. “Debido a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo se prevé una demanda de material escolar por parte de familias sin recursos económicos superior al pasado año. Habitualmente, la compra de los libros de texto de infantil y bachillerato suele ser lo más solicitados por su elevado coste”, explica la responsable del área de Desarrollo Solidario de la Institución, Inés Riera. “Desde San Juan de Dios intentamos que este tipo de ayudas sean un recurso para facilitar la inclusión de los menores en exclusión social, también en el ámbito educativo”.

Durante el pasado año, el área de Desarrollo Solidario de San Juan de Dios atendió dentro de este programa a más de 200 personas con ayudas destinadas también al pago de comedores escolares, gafas y audífonos, ayudas para desplazamientos, becas de campamentos para personas con discapacidad sin recursos económicos y otras ayudas para épocas especiales, como es la Navidad. “El 29’5% de los menores en España se encuentran actualmente es situación de pobreza. Desde la Orden prestamos una especial atención a los núcleos familiares con niños para garantizar la adecuada cobertura de sus necesidades básicas”, confirma Riera.

La Orden Hospitalaria continúa así su labor social ofreciendo posibilidades y recursos complementarios para dar respuesta a necesidades que de otro modo quedarían desatendidas, y contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa.

Tan solo en 2019, San Juan de Dios atendió en Granada a más de 14.700 personas con acciones que van desde situaciones de urgencia sociales, las prestaciones sociosanitarias benéficas, la garantía alimentaria, la inserción social y el mencionado programa de atención social a la infancia.

Tu solidaridad abraza

La COVID-19, no solo está afectando a la salud, también está dejando duras consecuencias sociales. Por este motivo, la Obra Social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Granada ha lanzado la campaña ‘Tu solidaridad abraza’ con el objetivo de recaudar fondos para aliviar la situación de desamparo, necesidad y exclusión social derivadas de la crisis de la COVID-19. “Desde la Orden Hospitalaria estamos asistiendo a un aumento notable de personas que confían en nuestra ayuda. Detrás de cada una de ellas hay una historia. Son personas con nombre y apellidos, con familia, con sueños truncados que necesitan ayuda para retomar sus vidas y eso, nos podría pasar a cualquiera. La inclusión y la solidaridad puede cambiarles el rumbo” cuenta la responsable del Área.

Para ello, se ha creado una plataforma específica en la que los interesados en colaborar pueden dejar su aportación, sea el importe que sea, a través de un simple clic. Además, el sistema permite crear campañas solidarias para iniciar retos conjuntos con nuestro círculo de contactos más cercano y recaudar fondos aunando esfuerzos para estos fines solidarios. “En San Juan de Dios vamos a seguir respondiendo de manera activa ante las necesidades de cualquier persona como lo venimos haciendo desde hace cinco siglos”, comenta el Superior de los centros de la Orden en Granada, José Luis Muñoz O.H. “Nuestra vocación no se entiende si no estamos al pie del cañón cuando más falta hace. La Hospitalidad, el valor principal de la Orden, nace justo ahí y este es un momento crucial de arremangarnos y estar donde nos necesitan”.