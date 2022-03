Orce reivindica la apertura a la visita pública del yacimiento de Fuente Nueva tras cuatro años de espera

El Ayuntamiento de Orce ha solicitado a la Junta de Andalucía que acelere los trámites para que el yacimiento arqueológico de Fuente Nueva 3, datado en 1,2 millones de años, pueda ser abierto a la visita pública haciendo uso de la cubierta que se instaló hace cuatro años con este objetivo, a pesar de lo cual este enclave permanece cerrado.

Las obras de la cubierta, una estructura vanguardista integrada en el entorno, acabaron a finales de 2018 tras una inversión de algo más de 200.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para poner en valor este espacio y facilitar la visita al yacimiento incluso cuando se estén desarrollando trabajos en él.

El alcalde de Orce, José Ramón Martínez, ha reivindicado en declaraciones a Europa Press el excepcional valor de este yacimiento y ha lamentado que, pese a la inversión que se ha realizado, sea un "recurso varado" cuando debería estar a disposición de la ciudadanía.

"Queremos que se abra porque es un patrimonio que merece ser contemplado y porque es un recurso esencial para la oferta cultural y turística de Orce que conectaríamos con otros como el Museo de los Primeros Pobladores de Europa y el centro de interpretación creado frente al yacimiento". Así, "podríamos mostrar al visitante y a grupos de escolares de manera real dónde está el patrimonio" .

El alcalde de Orce explica que están a la espera de que la Junta --propietaria de estos terrenos-- defina el modelo de gestión, ya sea autonómico o permitir, a través de un convenio, que lo haga el propio municipio para poder incorporar este recurso a su oferta patrimonial.

José Ramón Martínez destaca que la Junta de Andalucía ha hecho una "buena intervención" en este enclave donde se han llevado a cabo diversas campañas de excavación y que hace cuatro años fue cubierto con una estructura vanguardista que se integra perfectamente en el entorno. "No me cabe ninguna duda de que la Consejería de Cultura está trabajando para dotar al yacimiento de elementos que hagan la visita más agradable, pero no es incompatible con que esté abierto ya mientras se avanza en lo otro", ha relatado.

El yacimiento de Fuente Nueva 3, donde se encuentra el llamado cementerio de elefantes, destaca por albergar restos de animales de gran talla y en particular de mamuts. Entre su riqueza patrimonial sobresalen dos defensas correspondientes a un macho de esta especie conocido como el titán del pleistoceno que miden cuatro metros de longitud. Junto a ello, se ha encontrado industria lítica que certifica la presencia humana.

Campaña de excavaciones

Por otra parte, el Ayuntamiento confía en que este verano se inicie una nueva campaña de excavación en los yacimientos de Orce, una vez finalizado el proyecto de investigación de cuatro años liderado por la Universidad de Granada y tras el parón derivado de la pandemia.

La Junta debe abrir ahora el proceso para adjudicar un nuevo proyecto de investigación y desde el consistorio confían en que recaiga de nuevo en la universidad granadina por su "solvencia" y la calidad del trabajo desarrollado este tiempo.