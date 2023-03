La oposición pide la dimisión de la alcaldesa de Maracena en un pleno con la presencia del marido de Vanessa Romero

Ante un clima de máxima expectación nunca visto antes en Maracena, la alcaldesa del municipio, Berta Linares, ha ofrecido explicaciones a los grupos en un pleno extraordinario convocado tras el secuestro el pasado 21 de febrero de la concejala Vanessa Romero. Dos de esos grupos, Vox y el Partido Socialista de Libre Federación (PSLF), así como la edil no adscrita Esperanza Romero, tía de la corporativa que fue víctima de la detención ilegal, le han pedido la dimisión a la regidora no adscrita. El resto ha exigido explicaciones o, en otros casos, una auditoría general, en lugar de penal, como ha anunciado Linares que encargará.

La propia alcaldesa del municipio ha reconocido a preguntas del portavoz del Partido Popular, Julio Manuel Pérez, que su expareja, autor de los hechos, se había empadronado “hace un mes” en el municipio pese a residir en Rincón de la Victoria. Una declaración que ha provocado las críticas del resto de grupos. Al pleno ha asistido el marido de la propia concejala Vanessa Romero, Luis Sánchez, quien en declaraciones a los medios se ha mostrado confiado de que el secuestro de su esposa “fue planificado”

Linares ha dado las gracias “a los vecinos de Maracena” al arrancar el pleno. “Nuestra intención es aclarar las dudas que se han planteado para dar la mayor transparencia para nuestros vecinos”, ha querido aclarar. Tras el voto favorable por una unanimidad del pleno a la convocatoria extraordinaria, Linares se ha referido al otro punto del día, que ella misma ha calificado como “el punto en cuestión”. “Condeno rotundamente lo ocurrido porque no cabe justificación ni perdón. Os confieso que, junto a la pérdida de mi padre, estoy pasando los peores días de mi vida, así que no puedo ni imaginar lo que está pasando mi compañera Vanessa”, ha afirmado frente a decenas de vecinos y medios de comunicación de toda España.

“Su recuperación y tranquilidad es mi máxima preocupación, y más que nada en el mundo me gustaría que hoy estuviese aquí”, ha dicho antes de ponerse “a plena disposición de la justicia tanto a nivel personal como a través del Ayuntamiento”. La alcaldesa ha ofrecido a los corporativos “todos los expedientes necesarios”, incluidos aquellos que desde 2007 no formarían parte del ojo de la polémica, y que afectarían al mandato del anterior alcalde, el ahora secretario de Organización del PSOE andaluz Noel López.

Con todo, ha tildado de “intachable” la gestión del Ayuntamiento, aseverando que todos los expedientes han sido aprobados por el pleno y la Junta de Gobierno en todos los años que ahora están bajo la sombra de la sospecha: “Hemos sido auditados por la AIREF, otros órganos y procedimientos y nunca ha habido un problema”.

Antes de dar voz a los grupos, ha deslizado “que ante la mínima duda o sospecha, la obligación de todos nosotros es ponerlo en conocimiento de la justicia”. “No vamos a consentir que unas elecciones pongan en duda la labor de este ayuntamiento ni de sus técnicos”, ha aclarado con voz entrecortada.

La tía de Vanessa Romero pide a Berta Linares su dimisión

La primera en recibir el turno de palabra ha sido Esperanza Romero, edil no adscrita y tía de Vanessa Romero. La regidora, antes perteneciente al grupo de Adelante, ha sido lacónica al pedir la dimisión de la alcaldesa: “Todos queremos que se aclare este asunto porque hay cuatro áreas del Ayuntamiento intervenidas. No sabemos si hay o no corrupción, pero se tiene que aclarar”.

Además, Esperanza Romero le ha preguntado a Berta Linares si habló con el secuestrador el día del secuestro, “pues recibió dos llamadas y sabemos que, al menos, una fue una mujer. Hasta que se aclare esto, váyase”.

Vox: “Usted es la última responsable de este Ayuntamiento”

Asimismo, la portavoz de Vox, Cristina Jiménez, ha recordado que todos los grupos pueden tener “diferencias entre sí, pero usted tiene una especial responsabilidad en este Ayuntamiento”. “Usted no es la última responsable de este Ayuntamiento, como ha dicho, sino la primera, y su responsabilidad es máxima porque usted representa no solo al Grupo Municipal Socialista, sino al Ayuntamiento entero”.

“Maracena entera sabe los hechos”, ha considerado antes de relatar punto por punto todo lo sucedido el 21 de febrero. Es decir, desde que la pareja de Linares secuestró a Vanessa Romero hasta que volvió al garaje y no la encontró. “En España entera no ha sucedido algo similar a lo que se ha cometido aquí. Es algo inaudito”, ha manifestado en relación a lo anterior, por lo que se ha preguntado qué situación ocurre en su grupo municipal y en su situación personal para que se desencadenaran tales acontecimientos.

La portavoz ha reiterado a la alcaldesa la pregunta sobre si la llamó o no su expareja aquel día, o si tenía conocimiento de si había alquilado una cochera en Armilla. “¿Qué tipo de diferencias o enemistades hay en su grupo municipal, y de qué magnitud, para que tuvieran lugar los hechos del 21 de febrero?”, le han vuelto a inquirir antes de poner en duda la gestión municipal de la alcaldesa. Además, le ha sacado a colación un informe “demoledor” del Tribunal de Cuentas que generó un procedimiento “inconcluso” en la Fiscalía. E igualmente ha leído un informe del Tribunal de Cuentas en el que “Maracena tiene un remanente de tesorería negativo, que significa que gastan más de lo que ingresan”.

Jiménez también ha insinuado nepotismo familiar del anterior alcalde, algo que Berta Linares ha negado disintiendo con la cabeza. “Ustedes no dan cuenta de la deuda comercial, como es obligatorio cada tres meses. Recuerdo un informe por la modificación de puestos de trabajo que era demoledor también”, ha añadido en una larga intervención. Por eso, ha concluido Jiménez, “ese pasado puede explicar el presente y por eso espero que presente su dimisión”.

En la réplica, la portavoz de Vox ha llamado “desahogado” a Antonio García Leiva, que previamente había atacado duramente a la oposición: “Ya lo conocemos del pleno del Ayuntamiento y también del de la Diputación”. La portavoz incluso le ha enviado un mensaje de WhatsApp al propio viceportavoz del equipo de Gobierno en medio del pleno para “aclararle” algunos puntos: “Hay sombras de sospecha. Hay un informe tras otro del Tribunal de Cuentas que señalan que el Ayuntamiento de Maracena no cumple con los criterios. Se lo he pasado para que usted lo busque”. Por último, le ha recordado a García Leiva que un informe favorable no es garantía de que no exista posibilidad de delito penal: “Ha habido muchos casos”.

Antonio Garrido (PSLF): “Lo mejor es dimitir a tiempo”

Antonio Garrido, del Partido Socialista de Libre Federación de Maracena, ha apoyado “a la única víctima”, Vanessa. Garrido ha dicho que el gesto de convocar el pleno por parte de la alcaldesa “no es un acto de generosidad, sino de responsabilidad democrática, de la alcaldesa”. El concejal ha calificado de “simpleza” la auditoría penal anunciada por Berta Linares, al tiempo que ha pedido “una general” en la que se fijen los salarios de los corporativos y todos los documentos que se soliciten. Incluso ha añadido que las propuestas de Linares “pueden ser una cortina de humo” de cara a las próximas elecciones.

El concejal ha dicho que en los expedientes “nunca figurará que hay algo ilícito”, sino que hablan de la situación municipal. “No nos fiamos de ustedes y queremos escuchar a Vanessa, pues es un miembro más del equipo de Gobierno y un testimonio imprescindible”. Por eso, el PSLF también ha pedido la dimisión de Berta Linares.

“Afirmar, como hizo usted en una rueda de prensa, que esto puede ser utilizado políticamente, es negar la libertad de expresión. Es utilizar el mantra franquista de que no se puede hacer política. Y todo es política”, le ha censurado al equipo de Gobierno. “Pensamos que usted debe de dimitir porque fuera de España ya lo habrían hecho ante un caso así”, ha insistido Garrido.

El corporativo ha recriminado a la primera edil maracenera que su expareja estuviera empadronada en el municipio mientras que esta aseguraba en los medios que no vivían juntos: “Ha dicho que su relación con Vanessa Romero era buena, y lo dudo mucho”. Finalmente se ha dirigido a Linares tuteándola y con tono apaciguador le ha recordado la importancia de saber irse en el momento oportuno: “Berta, lo mejor es dimitir a tiempo”.

Ciudadanos: “La principal víctima es Vanessa”

El portavoz de Ciudadanos, Manuel García, también ha mostrado su solidaridad con Vanessa Romero: “No me imagino lo que habrá vivido. Gracias a su valentía y habilidad fue capaz de escaparse. Si no lo hubiera hecho estaríamos viviendo algo más grave y trágico”. El corporativo ha lamentado que “el Centro de la Mujer de Maracena, bandera y estandarte, no haya sido capaz de mostrar un solo gesto de repulsa hacia estos hechos”.

“Tenemos una legislatura que ya dijimos que iba a ser la del Covid y los plenos telemáticos, luego dijimos que se recordaría como la primera en la que tendríamos una mujer como alcaldesa. Pero desgraciadamente se recordará como aquella en la que una concejala fue secuestrada por la pareja de la alcaldesa. Ese es el recuerdo que quedará en la memoria de Maracena y en toda España. Los medios no están aquí porque vayamos a inaugurar un pabellón o hacer una gran obra. Así que no nos extrañemos de esa desafección y ese desprecio que tiene el pueblo por la clase política”, ha lanzado.

El concejal ha desvelado que “luchas de poder como esta suelen suceder habitualmente, lo triste es que los ciudadanos ven que sus políticos no se dedican a la política de las cosas, sino a las cosas de la política. Si hay o no una trama de corrupción urbanística lo dirá la Policía Judicial y la Guardia Civil, que deben continuar investigando”. Y le ha preguntado a Berta Linares, “de boca de los vecinos”, qué hechos o conversaciones escuchó “este señor para cometer este delito, y qué expedientes existían. A la alcaldesa le dolerá, no lo dudo, pero víctima no es. Es responsable”.

Y es que el corporativo de la formación naranja ha demandado “no comparar lo que ha pasado Berta Linares, que es un palo duro, con lo que ha pasado Vanessa Romero”. “Por favor, vamos a ser coherentes. Todos los escándalos de corrupción siempre suelen ser por fuego amigo, por personas que se siente defraudadas. Luego interviene la Fiscalía y se descubre todo. Ojalá no se descubra nada, pero vamos a ser coherentes en el discurso".

PP: “No le voy a pedir que dimita, pero yo sé lo que haría"

El portavoz del PP, Julio Manuel Pérez, ha manifestado su apoyo a Luis, el marido de Vanessa Romero y presente en la sesión, lo que ha desviado la atención de los medios hacia el cónyuge de la concejal. El portavoz popular ha insistido a la alcaldesa sobre si la Policía Judicial ya le ha tomado declaración, “pues si usted está bajo secreto de sumario estamos haciendo el canelo”, a lo que Berta Linares ha contestado que habló con ellos únicamente el primer día de los hechos.

El edil popular también le ha preguntado si sigue manteniendo la versión de que solo habló con su expareja por videollamada la noche anterior. “Toda esa información se la di a la Policía Judicial el día de los hechos”, ha respondido, por lo que Pérez ha pedido que no se hagan declaraciones a los medios de comunicación. Igualmente, le ha cuestionado si su pareja estaba empadronada en Maracena, algo a lo que la alcaldesa ha contestado que “recientemente, hace un mes”. Una vez descubierto que estaba empadronado de forma “ilegal”, le ha preguntado a la alcaldesa que explique si ha ordenado iniciar un expediente para hallar el porqué.

En su turno de réplica, el portavoz popular se ha referido a Antonio García Leiva como Nono. “Tú siempre haces lo mismo en los plenos, pero este no es un pleno cualquiera”, le ha achacado. También ha afeado a la alcaldesa que no haya convocado un minuto de silencio por un hecho con tintes machistas como el del secuestro, y tras haber encabezado otras iniciativas como la celebrada de poner ‘taxis morados’ durante las fiestas patronales del municipio para que las mujeres pudieran volver seguras a casa de manera gratuita por las noches. Sobre la expareja de Linares, ha añadido que “ha quedado claro que tenía una empresa en calle Almireceros, que se empadronó en el municipio sin vivir aquí y que habría votado aquí. No le voy a pedir que dimita, eso lo tiene que decidir usted. Yo sé lo que yo haría”.

Unidas Podemos pide una Comisión de Investigación

María Grazia Cortese, portavoz de Unidas Podemos, ha trasladado su “cariño” a la concejala Vanessa Romero. Cortese ha explicado que son 16 las causas iniciadas contra Unidas Podemos y 16 las archivadas: “Mi deber es exigir transparencia a este equipo de Gobierno. Ha dicho que va a mostrar todos los expedientes y le digo que ya es hora porque lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones y no se ha dicho nada”.

La corporativa ha recordado que el trabajo de la oposición es “fiscalizar al equipo de Gobierno”. “Dejaremos a la justicia que haga su trabajo, pero pedimos una Comisión de Investigación”. También ha intentado hablar el concejal de Unidas Podemos Agustín Madueño, quien ha pedido renunciar al turno de replica de su grupo, pero su propia portavoz se lo ha negado en un hecho inaudito que ha escenificado la profunda división en el seno de este grupo.

Incluso en el turno de réplica ha tenido que intervenir Berta Linares como presidenta del pleno para pedirle a María Grazia Cortese que “no se deje amedrentar”, aunque finalmente ha acabado hablando Madueño. Ha sido en ese momento, y tras levantarse Cortese de su sillón de concejala, cuando Luis Sánchez ha abandonado el pleno. Toda la atención mediática se ha concentrado entonces en torno a su figura, al punto de tener que atender a los medios antes de salir por la puerta del Consistorio.

Duro ataque a la oposición de Antonio García Leiva

El turno Antonio García Leiva, viceportavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, ha estado marcado por el gesto de la pareja de Vanessa Romero en cada alusión que hacía a Vanessa Romero. La primera de ellas ha sido para trasladarle su apoyo a la concejala. Ya enfangado con los grupos, García Leiva le ha dado la “bienvenida” a la portavoz de Vox tras “varios plenos de ausencia”: “Si usted hace alguna acusación, ¿por qué no fue a la Fiscalía ni a hablar con alguien a lanzar esos panfletos?”.

Leiva ha calificado de “intento de coherencia” la intervención del Partido Popular por aludir al secreto de sumario de la investigación. Sobre las palabras de Esperanza Romero, familia de la concejala, ha dicho que son “bárbaras”: “Se lo digo a la cara y por eso era importante este pleno, para decírselo a la cara. No hemos cambiado el relato y le pido que no lo diga más”.

“Hay una compañera que está sufriendo esto y otra que también, porque la tierra desaparece a los pies de uno cuando sucede esto”, ha dicho aludiendo a Berta Linares. También le ha dado la “bienvenida a su casa” a Antonio Garrido, pues “usted no asistió ni al pleno de los presupuestos”. “En cuestiones de listas y de no seguir porque no estoy de acuerdo es usted experto porque ya lo hizo en la legislatura pasada votando en contra de los presupuestos y creando un nuevo partido”, ha dicho García Leiva en referencia a un episodio del anterior mandato. “Esto es lo que más me afecta de personas que nos vamos a tener que cruzar unos con otros en las calles”, ha comentado en última instancia.

Leiva ha atacado duramente a la oposición por pedir la dimisión, una comisión de investigación o insinuar corrupción. “Todos los expedientes han sido votados en el pleno, han tenido acceso a ellos, han podido votarlos y solicitarlos para su revisión”. “¿Qué han estado haciendo 16 años? ¿No estaban pendientes o es que no había nada? Todos los informes han sido fiscalizados por la secretaría general y tienen su validez. No hay un solo informe en contra o desfavorable en 16 años. Algunos de ellos han servido para pleitear contra compañías y empresas y han servido para pleitear contra empresas ante un juez, que nos ha dado la razón”, ha manifestado.

El concejal ha refrendado que será el propio equipo de Gobierno el que encargará una auditoría “por un tercero” con todos los expedientes desde 2007. Luego me saltan con un informe de la AIREF y otro del Tribunal de Cuentas, algo por lo que este periódico le preguntó a García Leiva en #DirectosEnRedGD. “Luego se entregaron a tiempo”, ha replicado. “En estos 16 años lo hemos hecho, pero justo en esas dos ocasiones no dio tiempo”, ha incidido. También ha criticado la escenificación que hace unos años hizo la oposición en bloque al mostrar camisetas en las que figuraba el lema Stop enchufismos. “Han estado andando en una línea tan fina, que todos ustedes han reconocido que no saben si hay corrupción”, ha criticado a la oposición. En última instancia, les ha pedido “valentía y un poco de corazón”, aludiendo finalmente a la “locura que aquí ha sucedido”. “Dicen que todo lo que están exponiendo nos va a pasar factura, pero les va a pasar factura a ustedes también. ¿Han pensado en eso? […] Esperaba algo más de ustedes. Me han decepcionado mucho”, ha concluido.