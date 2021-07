La oposición en el Ayuntamiento de Motril pide que se refuerce el personal del Hospital y de los centros de salud

La secretaria general del PSOE de Motril y portavoz en el Ayuntamiento, Flor Almón, ha instado a la alcaldesa a que exija a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se retome la atención presencial en todos los centros de salud de la ciudad y los anejos. Flor Almón también ha pedido a Luisa García Chamorro “que no mire para otro lado” y reclame a sus compañeros de partido en Sevilla “que no se cierren camas ni las agendas de las especialidades en el Hospital comarcal Santa Ana durante los meses de julio y agosto”, precisamente cuando se multiplica la población en toda la Comarca”.

La responsable socialista ha alertado de la intención de Moreno Bonilla de cerrar en verano medio millar de camas hospitalarias, “una buen parte de ellas en el Hospital Comarcal de Motril”, y el cierre de los centros de salud por la tarde, “algo que ya remataría a una atención primaria muy mermada, en la que prácticamente todo se sigue haciendo por teléfono”.

“Primero no retoman la atención presencial en nuestro centros de salud y ahora cierran camas en el Hospital”, ha destacado Flor Almón, que ha reprochado a la alcaldesa “que no haga nada para evitarlo”.

“Motril, como el resto de la Costa Tropical, acoge a más población en estos meses de verano. Por ello, los servicios sanitarios necesitan refuerzos, más medios técnicos y más personal. Es la única forma de atender bien a los pacientes y ofrecer un servicio público de calidad, tanto en los centros de salud como en el Hospital Comarcal”, ha afirmado Almón.

“Y la pandemia no está precisamente controlada. Al contrario, en Motril y en otros municipios cercanos están subiendo los índices de contagios peligrosamente”, ha añadido.

“El Hospital y la atención primaria en los centros de salud de Motril, como los de toda la Costa Tropical, se van a quedar ‘en cuadro’. Y no podemos consentirlo; la sanidad pública no puede mermar ahora sus servicios”, ha subrayado Flor Almón, que ha reclamado a la Alcaldesa que, “por una vez, se deje de propaganda y mire por los intereses de los motrileños y motrileñas, no por los suyos propios”.