Lo previsto por casi todos

Antes de nada, permítanme que me disculpe ante mi director porque lo que sigue no era lo pensado y, por esperar al futbolístico domingo pasado, el tema no es el mismo que el que había pensado y prácticamente escrito. Y el cambio se ha debido no al partido frente al Espanyol ni tampoco al descenso de categoría; el cambio ha llegado al leer las disculpas del grupo directivo del club horas después, muy pocas, de suceder lo irremediable.

Porque el equipo tenía cara de descendido desde la primera vuelta del campeonato. Que las cosas iban a peor se vio venir desde el principio con claridad y lo extraño estaba en que todos lo veíamos, menos los que tenían que decidir y, por eso, son los que mandan. Desde lejos, se ven quizás las cosas con frialdad, pero no con menos acierto.

Tengo una amiga, cuyo nombre me reservo porque no sé si quiere salir en los papeles, con la que tenía confirmado hace muchísimo tiempo que este año los rojiblancos no se salvaban. Ella sabe muchísimo de fútbol y, aunque protestaba, pensaba en el fondo lo mismo que yo cuando los cambios nunca llegaban. Tengo un amigo que muchos de ustedes conocen, Manuel Albendín, el boticario perfecto y comentarista acertadísimo, que después del partido solo me pudo decir por WhatsApp: “Qué locura, Antonio”.

Tengo más amigos, incluidos mis hermanos, que cuando se ha ganado, siempre hemos cantado aquello de -aquí va solo la letra- “ha salido la goleada, con la victoria del Granada” y, desde entonces, desde la caída esperada, el silencio atroz y contundente manda en nuestras conversaciones.

También tengo muchos compañeros de profesión jubilados y en activo que apostaban por uno de los dos, Cádiz y Mallorca, pero nunca por el Granada a la hora de valorar el descenso. Con algunos charlé y, como yo era disidente, solo me decían aquello de “¿cómo lo sabías?”.

Y en medio de todo este dolor, lágrimas y lamentos, con un socio diciendo que llegaron a una fiesta y regresaron de un funeral, y niños abrazados desconsolados a sus padres, los máximos dirigentes radicados en Granada lanzan un escrito donde dicen que piden perdón, aclaran que han trabajado a destajo y aseguran que muy pronto se volverá a Primera División. Entonces, uno se pregunta quien ha sido el ideólogo/a de semejante panfleto y, también, si no saben que cuando uno hace las cosas tan rematadamente mal, no caben excusas y lo que hay que hacer es poner de verdad la dimisión encima de la mesa y largarse cuanto antes. Lo demás son pamplinas.

Porque uno se puede equivocar y hacer las cosas mal y nos ha pasado a todos. Pero descabezar al equipo técnico que consiguió que el Granada estuviera en Europa dando clase, permitir que el entrenador saliera huyendo ante lo que venía por el horizonte, lanzar o dejar salir a la calle bulos con veladas acusaciones a alguno de los que se fueron de forma forzada, contratar con largo tiempo a un entrenador pardillo en el fútbol nacional, permitir que no reaccione ante el desastre y dejarlo correr… Eso no son errores, eso es una manifiesta manera de demostrar que quien ha participado en todo esto es un auténtico/a inconsciente. Así que lo mejor, despedirse cuanto antes.

Espero que ahora no salga alguien de dentro, o de fuera, administrando bulos, que diga que la culpa fue el penalti no marcado por Jorge Molina, que Torrecilla y Karanka no acertaron y que la culpa la tiene también el que siega la hierba del terreno de juego. Porque, puestos a pensar, aquí puede pasar cualquier cosa.

Y permítanme algo distinto como final si ustedes me leyeron el pasado comentario con carta abierta el señor Yi Rentao, o Rentao Yi, que no sé exactamente cómo se dice o escribe, y recordarán que ya le decía al propietario que todo esto estaba cantado y que tendría que tomar medidas.

Ahora me atrevo a añadirle que tiene que llegar a Granada, repartir despidos y rehacer un club que lo espera todo de él. Debe buscar ejecutivos de verdad para el futuro y alguno, con Patricia Rodríguez y el señor Boada a la cabeza, tienen el AVE cerca para marcharse. También tiene que hacer un equipo de prensa en condiciones y con ideas propias y enseñar a los que están en el club que el trabajo técnico tiene que estar acompañado por la ternura, el cariño, el no dejar a un expresidente en la grada muriendo de frio en pleno invierno con noventa y muchos años, querer arreglarlo todo con invitaciones especiales al palco a los cinco más antiguos un partido al año, dar la espalda a algún que otro periodista y presentar un libro histórico de forma extrañísima.

Mentalizarlos de que esto no es el capricho de un chino millonario que pone el dinero para tener fracasos y cuando se triunfa, pues se tira todo por la ventana y que venga más dinero fresco. Por cierto, señor Yi Rentao o Rentao Yi, también debe explicarle a esta pandilla que este desastre, además del daño moral y sentimental, va a costar muchísimo dinero. Bueno, le va a costar muchísimo dinero a usted. Como le dije el otro día, estoy a su disposición.