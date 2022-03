PARTICIPA que mucho queda

Es imposible construir un camino si no es entre todos/as: Todos y todas suman. Cuantos eslóganes recibimos al año ligados a: construir entre todos la educación del futuro; construir entre todos la sanidad del futuro; construir entre todos la atención a la dependencia del futuro; construir entre todos la igualdad del futuro.

La participación es un ámbito de interés para el desarrollo porque es un componente indispensable para el ejercicio de la ciudadanía. Crear y recrear espacios de participación que permitan generar capacidades colectivas y sociales es hoy un gran reto. Los procesos de participación no son sencillos, requieren numerosos elementos coordinados para que produzcan cambios en las personas y en las sociedades.

En los últimos años la participación ciudadana en espacios de encuentro con representantes del Estado se está convirtiendo en una práctica común. En distintos países del Sur estas experiencias empiezan a formalizarse y a generar resultados. Este tipo de participación ha contribuido a fortalecer los sistemas democráticos en los países en desarrollo, lo que ha permitido, en algunos casos, mejorar las políticas públicas y la generación de resultados en términos de desarrollo humano.

En el pensamiento sobre el desarrollo se abre paso con mayor fuerza el convencimiento de que hay una fuerte conexión entre la existencia de estados eficaces y una ciudadanía empoderada. No se trata de esferas aisladas, sino complementarias. De ahí que, progresivamente, se va conformando una conciencia sobre la necesidad de abordar la cuestión de la gobernanza prestando atención a los procesos sociales más amplios y como un elemento central, el tema de la participación ciudadana.

Sin embargo, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, observamos que gran parte de las intervenciones en gobernanza por parte de los donantes tienen que ver con el trabajo con las instituciones estatales, sean del Estado central o de los entes subestatales. Por su parte, las organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil, en términos generales, suelen ocupar posiciones marginales en esta cuestión. Puede parecer que el verdadero trabajo de gobernanza se produce únicamente en el ámbito estatal, especialmente en el ámbito de fortalecimiento del poder ejecutivo. El hecho es que no se reconoce el trabajo producido en la esfera de la sociedad civil o en el ámbito en el que estado-sociedad confluyen y se encuentran.

Y leí sobre 10 claves que hacen de la participación una herramienta clave para mejorar:

1.- «Es un fin en sí mismo. Es un valor que desde su puesta en marcha promueve el bien común y la justicia. Participar es mirar al otro y abrirse a un espacio de mayor humanización».

2.- «La participación conlleva transitar de la queja, la apatía y la frustración a la actitud esperanzadora, positiva y constructiva: las cosas pueden cambiar».

3.- «Implica sumergirse en un proceso de acción colectiva: suma voluntades. Como tal es un proceso educativo, que crece por la vía de la credibilidad».

4.- «La participación se teje desde el acuerdo inicial de unos pocos, aunque no estemos todos».

5.- «La participación conlleva metodología de trabajo que nace de las experiencias de desarrollo comunitario: diagnóstico de la realidad, prioridades de intervención, plan de acción calendarizado y evaluación».

6.- «Reclama el concurso de otras organizaciones. La puesta en marcha de redes y plataformas facilita los espacios de participación y procura mejores resultados».

7.- «Implica muchas formas de acción: voluntariado de proximidad, reclamaciones colectivas, escritos a las instituciones gubernamentales, manifestaciones, reuniones, comunicación a los vecinos, etc.».

8.- «Es una forma de incidencia política. No hacemos política de partido, pero desde la sociedad civil organizada tendemos puentes de propuesta o reivindicación hacia las diferentes Administraciones Públicas».

9.- «Es creadora de una cultura de la solidaridad, ascendente, crítica y humanizadora».

10.- «Es una forma de dignificar la sociedad, que no se esconde ante la invitación a no hacer nada que nace de la cultura del miedo».

La participación es transitar de la queja y la apatía a la actitud esperanzadora. La participación es un derecho y un principio básico y requisito imprescindible para el logro de todos los demás derechos humanos.

Para ello:

1. Simplificar la tecnología, hacerla más comprensible

2. Partir de lo concreto, aquello que afecta a la vida de la gente

3. Estructuras jerárquicas y comunicación horizontal

4. El tamaño importa

Y yo digo que sin participación, la comunicación en las organizaciones no funciona. Y digo que sin participación, los equipos no construyen un proyecto común. Y afirmó que sin participación las organizaciones se basan en la obediencia ciega y no en la desobediencia inteligente que cuestiona cosas y que plantea nuevas formas de hacer. La innovación necesita de mucha participación. Y yo pensando en mi organización donde la participación es 0.