Un millón de formas de decir “te quiero”, pero díselo por favor

Escribía el otro día en twitter Elena Casado, @medicilio en twitter, médico anestesióloga, doctoranda en tratamiento del dolor, profesional sanitario muy activa en twitter, divulgadora,…y explicaba algunas de las miles de formas que hay para decir te quiero:

– Escríbeme cuando llegues

– Te he traído tu comida favorita

– Ten cuidado con el coche

– Hoy me acordé de ti

– Descansa, que ya lo hago yo

Y añadía: Solo hay que prestar atención. Y tiene mucha razón desde mi punto de vista.

Y buscando he encontrado muchas otras maneras, algunas que utilizo o que recibo.

• “Desde que te conozco todo es diferente”

• “Siempre voy a estar ahí para ti”

• “Me haces muy feliz”

• “Quiero envejecer a tu lado”

• “Contigo me siento segura”

• “Eres lo que he estado buscando toda mi vida”

Y es que el amor es una explosión de sensaciones: Aún no te has ido y ya te echo de menos.

Otras cuestiones pueden ayudar a demostrarlo: ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Lo estás haciendo muy bien. Tengo todo el tiempo del mundo para ti.

O en otro entorno: Mejoras mis días. Me encanta pasar tiempo contigo. Ver tu cara me hace feliz.

O como cuenta Daniel Colombo:

1. Una mirada cómplice.

2. Abrazar con fuerza.

3. Reír sin motivo.

4. Guiñarte un ojo cuando estás de conquista.

5. Mandarte un chiste para hacerte sonreir.

6. Dejar el desayuno listo a la mañana.

7. Cocinar algo rico e invitarte a último momento.

8. Organizar un cumpleaños o salida sorpresa.

9. Acompañarte a hacer un trámite engorroso.

10. Tranquilizarte en momentos de zozobra.

11. Preguntarte cómo te sientes.

12. Recordar hechos dolorosos del pasado, y evitar traerlos al presente.

13. Hacerte un regalo, aunque no sea tu cumpleaños.

14. Pasarte un artículo del periódico sobre un tema que te interesa.

15. Compartir un contacto profesional.

16. Darle “Me gusta” aunque lo que postees en tu red social no sea para festejar.

17. Hacerte saber que está presente contigo todo el tiempo.

18. Acompañarte al médico.

19. Asentir cuando le cuentas algo doloroso para ti.

20. Ser empático más allá de lo que suceda.

21. Decirte “te extrañé”.

22. Mandarte un audio gracioso para hacerte sonreír.

23. Tomar una foto en el mismo lugar donde se conocieron.

24. Comprar tickets para un espectáculo que quieran compartir.

25. Invitarte a una comida en un lugar especial.

26. Abrigarte si te quedas dormido en el sofá.

27. Encargarse de tus plantas o mascotas si sales de viaje.

28. Descubrir “ese” lugar que te va a encantar.

29. Cuando te cuentan un secreto.

30. Poner música cuando están juntos ¡y justo son “esas” canciones especiales!.

31. Que deje una carta en el buzón de tu casa.

32. Que comparta sus sueños y anhelos más profundos.

33. Que comparta sus miedos y desafíos.

34. Que te pida un consejo.

35. Que comparta algunas contraseñas para ver TV o escuchar música.

36. Que te espere cuando sales de trabajar para hacer un encuentro rápido.

37. Que haga un pastel o torta, y te prepare un buen trozo para llevarte a casa.

38. Que te deje libre de elegir lo que creas mejor para ti.

39. Que te impulse a ir por tus metas y sueños.

40. Que te diga lo importante que eres para el/ella.

41. Cuando te envía un mensaje por Whatsapp con un código que sólo ustedes entienden.

42. Cuando se da cuenta de que te cortaste el cabello y te dice lo bien que te sienta.

43. Cuando te advierte que estás a punto de pasarte con esa copa demás…

44. Que no te juzgue.

45. Que te cuide, por sobre todas las cosas.

46. Que te acompañe cuando estás enfermo.

47. Que te consuele cuando sientes pena.

48. Cuando está presente en los momentos relevantes de tu vida.

49. Te asiste cuando te mudas.

50. Te ayuda a ordenar la casa luego de una fiesta.

51. Se ofrece a lavar los platos luego de una reunión con muchas personas.

52. Llega más temprano para ayudarte a organizar un evento especial.

53. Cuando te enseña a mejorar tu currículum.

54. Cuando te felicita por algo menor, aunque significativo para ti.

55. Riega las plantas sin que nadie se lo pida, cuando se da cuenta que les falta agua.

56. Te avisa que tienes algo verde entre tus dientes.

57. Te mira con ojos chispeantes cuando comparten una picardía.

58. Te explica algo que no conoces.

59. Se esfuerza por ayudarte a crecer y vencer tu resistencia interna en algo que quieres lograr.

60. Te paga la comida cuando tú no tienes dinero ese día.

61. Te invita a armar un viaje juntos.

62. Te felicita por tus logros y avances en cualquier ámbito.

63. Se mantiene cerca cuando sabe que estás vulnerable.

64. Te presta señal de WiFi.

65. Te pasa su celular si te quedas sin batería.

66. Se ofrece a traerte algo de un viaje en el exterior.

67. Cuida de tus niños cuando quieras tomar un recreo.

68. Te pregunta qué te pasa, y sabes que estará bien contárselo.

69. Cuando alguien confía en ti.

70. Cuando se distancian y al tiempo vuelven a relacionarse desde la comprensión, el amor y el perdón.

71. Cuando no te envidia.

72. Cuando no siente rencor por algo negativo que los pudo distanciar.

73. Trae algo de beber cuando te visita en casa.

74. Cuando está atento a ti, sin haber motivo especial.

75. Pone límites a otros que hablan mal de ti.

76. Apoya tus causas sociales, aunque no las comparta.

77. Sonríe al verte.

78. Te presenta a sus mejores amigos.

79. No siente celos cuando te relacionas con sus amigos y afectos (incluso sus ex).

80. Comprende tus espacios personales y de soledad.

81. No insiste en buscarte pareja a toda costa si es que estás solo/a.

82. Te ayuda con lo que esté a su alcance.

83. Es honesto y genuino contigo.

84. Se mantiene al tanto de cómo están tus personas cercanas, y te acompaña en lo que pueda.

85. Te defiende ante otros, y en privado puede indicarte lo que, a su juicio, podrías mejorar al respecto.

86. Se ríe de tus chistes malos.

87. Te trae un libro que le gustó mucho, y no le importa si a ti no te gusta.

88. No se ofende si regalas los regalos que te hace, si es que no te gustan.

89. Te aguanta en las distintas etapas de la vida.

90. Te da un masaje sin que lo pidas.

91. Te ayuda a ordenar la casa mientras conversan.

92. Agradece por lo que comparten juntos.

93. Se pone a disposición frente a distintas situaciones.

94. Sabe tus gustos, y hace lo posible para conciliarlos con los suyos.

95. Si ve algo que te podría gustar a ti también, y está a su alcance, lo comparte contigo.

96. Te felicita por lo que haces, sientes o logras.

97. Comparte tus posteos en las redes sociales, o les da un “me gusta” para hacerte sentir su presencia.

98. No te ahoga.

99. Aprecia tu libertad (y la suya).

100. Sabe poner límites en el vínculo, buscando que sea algo sano para ambas partes.

Y junto a ello hay formas de decir “TE QUIERO” sin tener que decirlo, porque hay frases y gestos que pueden expresar mucho más que esas dos palabras como: Un beso que deja sin aliento; Una lágrima de dolor; Una sonrisa coqueta.

Y también hay maneras de decir “te quiero” sin decirlo como cuenta la gente de la mente es maravillosa, como:

1. Hazle saber que te gusta cómo es

2. Respeta su espacio y comparte tu tiempo

3. Escucha, cuenta y apóyale

4.Sorpréndele

5. Preocúpate por esa persona

6. Cuida los detalles

Estando atentos a la otra persona, encontramos siempre la manera para decirle TE QUIERO, sin necesidad de tener que decírselo. Díselo por favor. Gracias