¿Conoces realmente tu clítoris?

¡Qué tema tan interesante! En nuestro cuerpo, los genitales son los grandes desconocidos, principalmente en las mujeres. Se nos ha educado a no mirarnos, incluso a desear no tenerlos... No me voy a extender mucho en esta 'intro', pero este artículo de hoy es muy importante. Me abruma escuchar a mis clientas, temerosas de su olor, odiando sus formas. El clítoris, la vagina, son tan importantes como nuestra boca, nuestros ojos, así que os pido que dediquéis unos minutos a leer tranquilamente.

Durante muchísimo tiempo existió la creencia de que el placer femenino era producido solamente por la penetración. Dejando de lado un elemento sumamente importante del placer femenino: el clítoris. Este órgano, en los últimos tiempos, ha despertado especial interés. Sobre todo, porque es el único órgano del cuerpo cuya única función conocida es la de generar placer. Por lo tanto, debe ser una pieza fundamental tanto en la masturbación como en el sexo, dándole toda la atención que se merece. Pero, para poder hacer esto, es necesario conocerlo. Por eso hoy en este artículo hablamos de todo lo que necesitas saber sobre el clítoris.

¿Cuándo fue descubierto el clítoris?

Es conocido, al menos, desde el siglo II después de Cristo. El primer médico conocido en hablar sobre él fue el griego Rufo de Éfeso, hace siglos. En la antigua Grecia era recomendado el orgasmo femenino para propiciar el embarazo. Pero este conocimiento solamente fue retomado en el Renacimiento, aunque sin prestarle mucha atención.

Es a partir de mediados del siglo pasado cuando comienza a verse como el órgano netamente dedicado al placer que conocemos hoy en día, que es cuando se le está dando una importancia mayúscula.

La venta de juguetes estimuladores y geles potenciadores crece cada día, al igual que la calidad de estos productos.

¿Dónde se encuentra realmente?

Toma un espejo pequeño y dedícate unos minutos a observarte, es el momento de redescubrirse.

El clítoris y la vagina forman parte de un todo, que se conoce como la vulva. La vagina comprende todo lo que está en el interior a partir del canal vaginal. Y aunque el clítoris se toque interiormente con las paredes vaginales, ni son lo mismo ni el clítoris está dentro de la vagina, lo que nos lleva a la siguiente aclaración:

¿Eso es todo?

¡No! Esa pequeña parte que vemos se llama glande (si, al igual que el glande del pene) y es solo la punta del iceberg. La verdad es que el clítoris puede llegar a medir más de 12 centímetros, pero de forma interna. Por otra parte, el clítoris está hecho del mismo material que el pene, por eso puede expandirse y tener erecciones, gracias a la precipitación de sangre en la zona. Aunque no me guste al cien por cien esta comparación, estamos más acostumbradas a ver penes que vaginas. Continúa con la investigación, ¡tu vagina es un mundo a descubrir!

¡Es único y excepcional!

Tal y como decía al principio, el clítoris es el único órgano en el cuerpo humano cuya función es netamente la de dar placer. Puede ser estimulado directamente en el glande o a través de otras zonas erógenas. Y es el encargado de generar los orgasmos.

Y sí, aunque algunos investigadores dividen entre orgasmo vaginal y clitoriano, se ha comprobado que ambos tienen su centro en el clítoris. Por lo tanto, este órgano es esencial para el placer.

¿Por qué debo conocerlo?

Porque es tuyo, porque nadie mejor que tú para conocer tu cuerpo, para saber lo que gusta, para notar sus cambios de tamaño, para entender tu placer.

El clítoris es una pieza fundamental en el placer femenino. Es la mejor forma de que la mujer pueda llegar al orgasmo y su estimulación es la mejor forma de garantizar que se disfrute del sexo. Es recomendable estimularlo con amplia lubricación y cuidar de tocar directamente el glande, porque algunas personas pueden ser muy sensibles a este tacto.

Por lo tanto, tanto en la masturbación como en el sexo se hace necesario prestarle atención a este 'amigo'. Porque su estimulación regular aumenta el deseo, mejora la recepción y facilita el orgasmo.

Y ahora que ya sabes un poco más habiendo leído esta breve guía, sobre todo lo que necesitas saber sobre el clítoris, espero que en vuestro próximo encuentro procuréis darle un lugar importante a este órgano. Siempre con cuidado, ya que puede ser muy sensible. No olvidéis usar lubricante, como siempre aconsejamos para mimar tu cuerpo, añadir un poco de lubricante a tus relaciones, la fricción será menor, más suave y, por lo tanto, más placer.

Nos vemos en el siguiente artículo.

Gracias por leer 😊

María del Mar Gómez

Asesora de Salud Sexual