"Puta Granada"

Tras varias horas de viaje, casi siempre ya de noche, ponía pie en el suelo de la estación de la calle Miranda. Me colgaba mi pesada bolsa al hombro y enfilaba rápido hacia mi casa, mi segunda casa. Resoplaba fuerte antes de que el frío comenzara a cortar sin piedad mis desnudas manos y que bajo mis botas comenzara a crujir los deshechos helados y amorronados de nieve compactada por miles de pisadas. Recuerdo aquel paseo siempre oscuro y helado, la meteorología hacía de las suyas, pero el intenso frío a la vuelta a Burgos también lo tenía en el interior. 8 horas de bus siempre me parecieron pocas para despedirme de mi Granada.

Viví un año entero en Burgos a comienzos del 2000. Y tengo que reconocer que no llegué a adaptarme del todo a aquella ciudad. Fuera de Granada hace siempre demasiado frío, y no meteorológico. Fueron meses en los que mi soledad interior me pesó mucho, es cierto, pero fue llevadera gracias a la buena gente que me encontré en aquella ciudad. A menudo me acuerdo de Luci, la persona que regentaba la vieja pensión donde me hospedé aquellos meses. Sin duda puedo afirmar que fue una madre para mí. Recuerdo a Mariano el conserje de Universidad con el que compartí habitación, además de confidencias, antes de que sus ronquidos cortaran la conversación y el sueño de todos los demás huéspedes. Arturo, Javi, David, Mario y otros tantos más cuyos nombres y caras comienzo a confundir; las partidas de póker clásico, las cervezas y las peleas por poner el canal de la televisión. Recuerdo a aquella anciana que siempre me metía un par de castañas asadas en las manos para que se me calentaran en el camino de vuelta a casa. Y también a aquella pandilla que siempre me esperaba en la ladera del río Arlanzón para echar una pachanga de fútbol.

En un año entero nunca escuché una mala palabra de Granada. Ni una. Al contrario, todo eran halagos para una tierra que creían maravillosa. Seguramente por eso me dolieron tanto las que oí por la tele en la tarde de ayer. Quizá fuera porque el poster que adornaba la que fue mi habitación, era el de un Granada CF que por entonces purgaba sus culpas en la Tercera División.