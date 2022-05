HH2, por Miranda

Cuando Miranda pergeña la viñeta que vemos, el Granada lleva en liga diez jornadas seguidas sin perder y además ha vencido en casa de la Leonesa (del grupo I de 2ª) en la ida de XXXII de Copa. Son once partidos seguidos imbatido, de ahí el título que le pone Miranda, quien dibuja a todas las víctimas del Granada dejadas por el camino, y en el declamado de ese don Juan rojiblanco ya lo dice: donde no ganó (ocho victorias) fue porque empató (tres igualadas). No hace falta decir que estamos en noviembre, el mes del Tenorio, concretamente el día 21 de noviembre de 1961, que es cuando se publica en Ideal.

Se han jugado ya trece jornadas de la temporada 1961-62, grupo II o Sur de segunda, y nuestro equipo sólo ha perdido dos partidos, los de las jornadas 1 y 3, comenzando su buena racha en la 4 con una goleada (5-1) a uno de los favoritos, el Hércules. Gracias a esa extraordinaria serie de imbatibilidad ha remontado desde el 15º, segundo por la cola y puesto de descenso, hasta el tercero de la tabla que ocupa en esos momentos, con +5 y sólo un punto por debajo de Córdoba (1º) y Murcia (2º), dos equipos a los que recientemente ha vencido: 1-2 en La Condomina y 3-0 en Los Cármenes al Córdoba, completado con un empate a dos goles en el Insular de Las Palmas en la jornada 13, otro de los favoritos al ascenso, que son los resultados de sus tres últimos partidos ligueros. En medio una victoria en León 2-4 en Copa del Generalísimo. Cunde pues el optimismo en el momento en que el dibujo se publica y ya se habla de ascenso en los corrillos forofos.

La temporada anterior, la 60-61, que fue durante mucho tiempo la peor de la historia de nuestro equipo (ya no, ahora lo es la 2016-17), la de la conmemoración de las bodas de perlas, o sea, 30 años desde la fundación del club, terminó en descenso a segunda (el segundo de la historia). Para la 61-62, la que nos ocupa, causaron baja: Candi, Piris, Vicente, Méndez, Carranza y Vázquez, más Larraz, lesionado en el primer partido, el único que jugó, y después cedido en diciembre al Tenerife (de 1ª). Por el contrario, los fichajes fueron muy pocos y de escaso nombre y rendimiento (Bustillo y Requena), sin embargo, quedó una buena plantilla para segunda en la que destacaba un jugador, Lalo, en lo mejor de su carrera, destapándose con 15 goles en liga y tres más en copa. Arsenio, Larrabeiti y Mesa quedaban todavía de la final de 1959, aunque el último de ellos no jugó esa final, pero está en la foto.

Es el Granada de HH 2º, es decir, el paraguayo Heriberto Herrera Udrízar, al que llaman “el sargento de hierro” por su carácter estricto y exigente, para el que la disciplina es lo primero. Es un HH que sólo dos años antes ha colgado las botas y que está todavía empezando una carrera en los banquillos que pronto le llevará a dirigir equipos de primera fila (como los italianos Juventus e Inter) y a ganar títulos, previo paso por clubes españoles menores a los que ascenderá a máxima categoría (Tenerife, Valladolid y Español), además de conseguir en el Elche la que sigue siendo a día de hoy su mejor clasificación histórica: 5º en Primera División.

Los comienzos no fueron buenos: derrota en Huelva, empate casero frente al Málaga y paliza (4-1) en el campo del Levante. La reacción llegará ya en la jornada 4, que es cuando empieza la serie exitosa que lo llevará arriba y que le permitirá estar hasta muy última hora luchando por el ascenso a Primera. La segunda viñeta de Miranda que incluimos pertenece a la mitad de esa buena racha de 11 partidos. Su fecha de publicación en Ideal es 17 de octubre de 1961, justo dos días después de derrotar (2-1) en Los Cármenes al San Fernando en la jornada 8 y así situarse 5º en la clasificación. Ya lo dice el galeno: con la vitamina HH, el deprimido Granada que perdió la máxima categoría, se pondrá de primera. Poco faltó.

El carácter inflexible del sargento de hierro chocó con alguna vaca sagrada del vestuario rojiblanco ya en pretemporada, como Méndez, que obtuvo la carta de libertad a petición propia y se marchó al Jaén; o como Candi, quien acababa de renovar, pero prefirió retirarse del fútbol activo y dedicarse en exclusiva a sus negocios porque entrenar mañana y tarde le venía muy grande (o al menos eso es lo que se lee en la prensa de la época). Otros futbolistas rojiblancos (Gómez y Rafa) fueron obligados a residir una temporada en el hotel Sudán, donde también se alojaba el míster, para así poder éste controlar de cerca la vida poco ordenada en el aspecto deportivo que por lo visto llevaban ambos; el primero de los dos fue más de una vez expulsado a voces y a la vista de todo el mundo de un entrenamiento. Además, Herrera estableció para los componentes de la plantilla un severo régimen disciplinario, sobre todo en lo concerniente a la puntualidad en los entrenos, traducido en innumerables multas con las que después se convidaban todos.

Por otro lado, el planteamiento de los partidos impuesto por HH2 era una cosa innovadora en el fútbol español, muy encorsetado por entonces en los dictados de una ya superada WM. Se puede decir que HH2 fue un precursor de lo que después se llamó fútbol total, en el que todos deben atacar y defender. La prensa granadina también destacó como algo novedoso, tras presenciar los primeros entrenamientos en Los Cármenes, que una vez acabado el trabajo, daba a los jugadores una pieza de fruta por cabeza y les hacía beber té frío.

Ya hemos visto que HH2 triunfó en casi todos los clubes españoles que dirigió antes de dar el salto a Italia. En Granada, sin embargo, no redondeó su buen trabajo con un triunfo en forma de ascenso, aunque se quedó muy cerca de conseguirlo. Justamente después de publicarse en Ideal el primero de los chistes, al siguiente partido, en Albacete, comenzó otra racha, pero ésta de carácter negativo: cuatro partidos sin vencer y sólo un punto de ocho posibles, bajando hasta el 7º para continuar ya todo lo que quedaba de liga cerca de los dos primeros puestos, pero sin ocuparlos en ningún momento. Al llegar a la última jornada todavía tenían los rojiblancos posibilidades incluso de ascenso directo, aunque no dependían de sí mismos. Pero el Granada perdió en Cádiz mientras que el Córdoba ganó y ascendió como campeón, y el Málaga también ganó su partido y quedó segundo, ascendiendo más tarde en promoción frente al Santander. El tercer puesto fue para el Granada, a dos puntos del segundo. Quizá sin los continuos atrasos que sufrió la plantilla en el pago de sus emolumentos el resultado final hubiera sido distinto.

En la crónica ciudadana destacan los actos en conmemoración de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, llevados a cabo el día anterior a la publicación de la primera de las viñetas de Miranda, el lunes 20 de noviembre de 1961. Consistieron, como en años anteriores y posteriores, en una concentración ante la fachada de la iglesia del Sagrario, en la Plaza de Alonso Cano, donde, bajo el rótulo con el nombre del fundador de Falange grabado en la piedra del muro catedralicio, que en la actualidad sigue en el mismo sitio, se colgaron un sinfín de coronas funerarias y se cantaron brazo en alto los caralsoles de rigor. Casi simultáneamente, unas pocas decenas de flechas de la OJE (Organización Juvenil Española, antiguo Frente de Juventudes de Falange), depositaron una corona de flores a los pies de la Cruz de los Caídos, monumento hoy desaparecido que se encontraba a la entrada de la Carretera de la Sierra, vecino a la estación del añorado y también desaparecido tranvía serrano.

Se conmemoraba el XXV aniversario del fusilamiento del “ausente”, pero las camisas azules, las nuevas y las viejas, lucían ya muy descoloridas, y el rojo (que tú bordaste ayer) de los yugos y las flechas se veía a punto de desprenderse de las pecheras. A estas alturas, de la Falange original sólo quedaban los símbolos y las canciones guerreras, y de los 27 puntos que integraban el beligerante programa fundacional de la organización nacionalsindicalista, se puede asegurar que ninguno de los varios cientos presentes en el acto del Sagrario se acordaba, en especial de los que van del 9 al 16 y se enuncian bajo el encabezado “Economía, Trabajo, Lucha de Clases”.