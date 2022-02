'El Once de Nuestras Vidas' y el machismo

Es el once de nuestras vidas forofas rojiblancas. Con el sistema del 4-4-2, ésta es la mejor alineación histórica de nuestro Granada según votación popular recientemente promovida por la Asociación Española de la Prensa Deportiva, cuya delegación granadina preside Antonio Rodríguez.

Dentro de los actos conmemorativos del 90 aniversario del GCF y bajo el título 'El Once de Nuestras Vidas', de Ediciones Tambriz y auspiciado por la AEPD, acaba de salir a los estantes de las pocas librerías que van quedando en nuestra tierra un volumen de trescientas y pico páginas firmado por más de una treintena de diferentes plumas, la mayoría periodistas deportivos locales, en el que han quedado plasmadas, además del resultado de la votación, amplias semblanzas de las respectivas carreras futboleras de los elegidos más los que se quedaron cerca de figurar en esa hipotética alineación integrada por lo mejor de lo mejor que, futbolísticamente hablando, pasó por estos predios. Completan el texto distintas vivencias y anécdotas aportadas por quienes tienen como profesión la información deportiva.

Servidor y los otros cuatro colegas que desde mayo pasado adornamos las paredes de nuestros domicilios con un diploma por el que se nos nombra por el club historiadores oficiales, también hemos colaborado en la confección de este libro de historia del Granada CF.

El resultado es un volumen de pasta dura, grande, tamaño casi DIN A-4, bien impreso a todas las tintas en papel de calidad y con abundantes fotos y caricaturas. Una obra que todo hincha rojiblanco debe atesorar. Por cierto, siendo nuestro equipo, como es, un club modesto representativo de una ciudad media como la nuestra, no deja de ser significativo que con esta obra más la que en breve aparecerá editada por el propio club, ya se contabilizan casi treinta trabajos entre libros, coleccionables y folletos, referidos a la historia del GCF. Desde luego, nuestro Granada no podrá ser considerado como un grande en el panorama futbolero nacional, pero seguro que pocos clubes (que sean equiparables al GCF) cuentan con ese arsenal historicista. Y eso sin haber tenido en cuenta las abundantes webs que también se ocupan de la historia rojiblanca.

Sobre la presunta mejor alineación rojiblanca de la historia, para este mirón de los 90 años rojiblancos recién cumplidos (para servidor, 97), lo primero que salta a la vista es la idea de que cada vez van quedando menos hinchas del 'Graná' que vivieran de cerca las dos primeras estancias en división de honor de nuestro equipo, las de los cuarenta y los cincuenta. Con un simple vistazo a la alineación seleccionada se constata que el más antiguo de los once (el canario Vicente González) llegó a Granada a mediados de los sesenta, es decir, no aparece en la formación ningún representante del Granada de su debut 'primerdivisionista'; del mismo modo, nadie que estuviera en la final de Copa de 1959 se ha incluido entre los elegidos.

El Granada que debutó en Primera División en 1941 contaba con la que a día de hoy sigue siendo la mejor delantera que vistió de rojiblanco en toda su historia, la única capaz de promediar casi dos goles y medio por partido jugado, la que formaban Marín, Trompi, César, Bachiller y Liz. Para servidor constituye un gran olvido que en una pretendida mejor alineación rojiblanca de todas las épocas no se haya incluido al menos al pequeño José Sánchez Pérez, más conocido como el Trompi, que además de ser un magnífico interior y ocupar todavía el segundo puesto en la tabla histórica de goleadores rojiblancos, gozó en su época de cierta fama mediática a nivel nacional y para algún plumilla de la capital formaba con Marín “un ala derecha jamón”.

Tengo también objeciones en lo que respecta a la portería. Izcoa, no cabe duda, era un gran arquero, pero para servidor, su antecesor al que arrebató la titularidad, Ñito, era bastante más completo porque además de cubrir muy bien la meta en el uno contra uno era inmejorable en sus salidas y dominaba el juego con los pies; ambos porteros eran como la noche y el día: Izcoa, todo sobriedad y serenidad, mientras que Ñito era un ciribulle (que se dice en granaíno castizo), una especie de portero barroco que daba espectáculo, sobre todo con sus aventuras fuera del área a base de regatear contrarios. Para un niño que acababa de incorporarse a esto del hinchismo rojiblanco, como era el que suscribe cuando Ñito estaba en lo mejor de su carrera, nadie lo ha superado.

Otra objeción la tengo en el puesto de delantero centro. Muy bien, totalmente de acuerdo, Soldado será muy posiblemente el mejor 9 que hayamos visto con la camiseta de nuestro club, pero hay una circunstancia que (para servidor) lo inhabilita para figurar en la creme de la creme rojiblanca, y es su salida por la puerta de atrás de nuestro equipo cuando todavía le quedaba un año de contrato. ¡Hombre, eso no se hace! El forofo no entiende de profesionalidad ni de mejoras económicas, y sólo atiende a lo que le dicta el corazón, y esa forma de salir equivale para este hincha a dejarnos tirados. Yo en su lugar habría incluido a Carranza, en su día adorado y reverenciado por el granadinismo y protagonista involuntario de una manifestación pidiendo que no fuera traspasado. Con Carranza también estaría representado el Granada de los cincuenta, el que alcanzó el subcampeonato de Copa, que fue hasta el año pasado el hito más importante de toda la historia del Granada.

Son, evidentemente, tres objeciones, las que van delante, muy opinables y matizables. Pero la que, a mi juicio, no tiene contestación posible es la de haber dejado fuera del mejor once histórico al que es por derecho propio el mejor futbolista que dio la tierra: Pepe Millán. En una alineación que pretenda recoger lo mejor de toda la trayectoria de nuestro equipo, no puede faltar Millán por varias razones. La primera y fundamental es que en toda la historia rojiblanca sólo tres de sus futbolistas alcanzaron la internacionalidad absoluta y el único que se ha quedado fuera ha sido Millán. La segunda es que de esta manera habría en esa alineación ideal al menos un granadino. Y la tercera es que nadie como él fue en su día codiciado por los mejores equipos de España. Además, aunque para casi todos los granadinistas el récord de partidos jugados por un rojiblanco lo tiene Lina, según se mire, ese récord podría muy bien serle adjudicado a Millán, sólo es cuestión de considerar como oficiales algunos partidos de los cuarenta y los cincuenta que no tienen tal consideración, y sobre esta cuestión todavía no nos hemos puesto de acuerdo los distintos escribidores de la cosa histórica rojiblanca.

Ahora quiero referirme a una noticia (más bien un chisme) de plena actualidad. Es algo sin importancia, una tontería en realidad que no merece el comentario, pero quiero ocuparme de la cuestión porque a la palestra ha salido (y no precisamente bien parado) el nombre de un periodista granadino, otro de los firmantes de “El Once de Nuestras Vidas”, sobradamente conocido por todo el granadinismo y del que se puede decir que es el radiofonista futbolero de la tierra que cuenta con más seguimiento entre la hinchada rojiblanca: Pedro Lara.

Como sabemos, recientemente se ha jugado en el Nuevo Los Cármenes el partido de fútbol femenino de Copa de la Reina entre el Granada y el Betis en el que vencieron las forasteras, quedando así eliminadas las rojiblancas. Ese partido, televisado por una cadena local y comentado por Pedro Lara, tuvo un seguimiento bien escaso, sin embargo el pos partido ha levantado algún que otro revuelo en medios nacionales porque, según se lee en la Red, el lenguaraz locutor, un machista contumaz -dicen-, tuvo la osadía de referirse a las actuantes con comentarios tales que (¡Válame el Cielo!): “la defensa de la coleta” o la “jugadora de color”, o “la árbitro no tiene ni idea”. ¡Anatema!

Como ya he dicho, una tontería con todas sus ocho letras. Ver intenciones despectivas y machistas en semejantes expresiones sólo puede proceder de mentes menguadas. Algunos rizan el rizo en eso tan en boga de que todo ha de ser políticamente correcto y lo convierten en “políticamente puritano”. Imagino que al amigo Pedro, bien acorazado con ese caparazón que le dan sus casi cuarenta años castigando micrófonos, poco o nada le habrá afectado el verse, una vez más, como diana de los venablos que le lanzan los que disfrutan siendo más papistas que el Papa ¡A dónde vamos a llegar con estos comentarios!, braman indignados algunos y piden su cabeza. Yo les diré a dónde se llega por ese camino hipócritamente bien pensante: a dejar sin contenido ni posibilidad de ejercicio derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión.

Nunca faltan ni faltarán quienes se la palpan con labores alcoyanas (que diría un fisno) y les encanta escandalizarse con todo, pero si esos mismos comentarios hubieran ido dirigidos a futbolistas machotes (depilados y tatuados por doquier, eso sí) ni nos hubiéramos enterado; al tratarse de un partido femenino, si introducimos el término “machista”, está asegurado que de esa forma se conseguirá que el comentario obtenga miles de lecturas y “likes” (si es que se dice así), porque lo que es en las gradas del Nuevo Los Cármenes apenas había un puñado de espectadores, la mayoría novios o familiares de las jugadoras.

El nombre de Pedro Lara, seguramente desde el mismo momento en que se inició en la información deportiva, cíclicamente se ve envuelto en largos dimes y diretes donde se le acusa de esto y de lo otro, sin que por momentos hayan faltado graves insultos hacia su persona e incluso amenazas, que no es el mundo del fútbol un ámbito en el que impere la racionalidad. Gajes del oficio de opinador balompédico. La gran diferencia es que hasta ahora rara vez una polémica con el nombre de Lara en el disparadero había traspasado las fronteras hinchísticas locales. Lo dicho, espero que el digno y buen periodista no haya quedado afectado por semejante niñería y podamos seguir sus fieles oyentes disfrutando de su hora diaria en las ondas.