Rebeldes con causa, con la i de innovación, necesarios en las organizaciones

Las organizaciones necesitan "rebeldes", que son personas innovadoras que buscan cambios disruptivos en sus organizaciones.

Las personas rebeldes son gente de ideas, positivas, capaces de ver las cosas no por lo que son sino por lo que pueden llegar a ser, impulsadas a cambiar las cosas y a buscar nuevas posibilidades. Van normalmente varios pasos por delante de la mayoría de sus compañeros y compañeras en su organización.

Son personas arriesgadas, exigentes y creativas, nacidas para rebelarse y cambiar lo que les rodea. Así, las personas más creativas también son las rebeldes. Esta rebeldía se traduce en cambiar los procedimientos para conseguir terminarlas de forma más eficiente, o corrigiendo los errores internos que la organización pudiera tener.

Con frecuencia, las personas rebeldes sienten una gran pasión por su trabajo y si esta rebeldía se gestiona adecuadamente, puede ser muy útil y ayuda a progresar.

Se han identificado 5 elementos centrales de lo que se llama el talento rebelde:

a).- La novedad

b).- La curiosidad

c).- La perspectiva

d).- La diversidad

e).- La autenticidad

La capacidad de las organizaciones para anticipar los cambios y adaptarse a ellos es una condición primordial para sobrevivir en un mundo tan incierto y cambiante como el actual. Hay organizaciones que perciben los cambios y son capaces de adaptarse, y hay otras que no los perciben, o piensan que todo se puede arreglar aplicando las mismas prácticas de siempre con unos pequeños ajustes. Las primeras podrán transformarse y convertir los nuevos desafíos en oportunidades para crecer y progresar, las segundas sencillamente se volverán irrelevantes. En esas primeras hay personas rebeldes, rebeldes con causa y con la i de innovación.

Cuando todo el mundo piensa de manera similar y se adhiere a las normas dominantes, las organizaciones están condenadas a estancarse. Para combatir esa inercia e impulsar la innovación y el cambio de manera efectiva, los líderes necesitan un pensamiento original sostenido en las organizaciones, que interrumpen el consenso conformista, sacuden el pensamiento original y ayudan a las organizaciones a encontrar nuevas soluciones a los problemas.

El liderazgo rebelde implica una “organización rebelde” que lucha contra las tendencias naturales humanas que impulsan hacia lo familiar y confortable, que cuestiona el estatus quo, que procura no caer en prejuicios inconscientes como los estereotipos.

Principios del Liderazgo Rebelde.

1.- Siempre busca lo nuevo, al ser voraz con respecto a sus intereses que abarcan múltiples temas.

2.- Estimula las disensiones constructivas para evitar que se manifiesten de acuerdo con sus ideas y que el mejor plan emergiese a través de sus méritos.

3.- Abre las conversaciones, no las cierra, manteniendo la mente abierta, entendiendo que la comunicación lleva al entendimiento y comprensión y que las conversaciones cerradas generalmente fallan. Las disensiones son bienvenidas, pero siempre que exista un respeto compartido y que todos sientan que forman parte del mismo equipo. El rebelde solicita feedback honesto y conocimiento abriendo nuevas conversaciones, hasta las complicadas y manteniéndolas abiertas aunque resulte difícil.

4.- Adopta una actitud sincera con el poder de mostrarse tal y como son y de conocerse a sí mismos. No esconden quiénes son ni pretenden ser alguien que no son. Animan a los demás a encontrar y mostrar sus fortalezas. Piensan que es mejor centrarse en éstas y no en las debilidades.

5.- Aprende sin ser un esclavo de las reglas, sino que retorna a los fundamentos para descubrir una estrategia que es muy diferente.

6.- Encuentra la libertad venciendo las restricciones. Los rebeldes son capaces de trabajar a través de las constricciones para llegar a la libertad. La naturaleza humana nos somete a una serie de retos a vencer tales como los prejuicios o la preferencia por el estatus quo. Los rebeldes son conscientes de estas limitaciones y luchan contra ellas. La escasez, en ocasiones, puede estimular la innovación y abrir nuestras mentes y movilizar a la creatividad. Si pedimos, por ejemplo, a un equipo que diseñe y construya un producto obtendremos un puñado de buenas ideas, pero si hacemos la misma petición y añadimos que el presupuesto es restringido normalmente los resultados serán más creativos.

7.- Lidera desde las trincheras. Los líderes rebeldes son amigos y compañeros entusiastas. Los líderes más respetados están dispuestos a ensuciarse las manos.

8.- Favorecen las relaciones entre los profesionales para estimular la “polinización cruzada”.

La obediencia aborrega, la rebelión despierta.

Ello significa transgredir, salir de lo común y brillar con intensidad en busca del propio camino. Si una persona no cuestiona, no duda y no trasgrede, cuando envejezca echará en falta muchas.

Es preciso ser rebelde con causa para salirse de los espacios de vigilancia en el que vivimos. El inconformismo es un derecho y la libertad una necesidad vital.

La rebeldía es fundamental para la creatividad. Así mirar las cosas con una mente abierta en lugar de seguir ciegamente la sabiduría establecida, nos permite sugerir una personalidad rebelde, más que conformista, estando realmente enfocado en lo positivo que uno puede lograr.

Estos "rebeldes con una causa" tienen un espíritu rebelde y conspiran para que las cosas no se sigan haciendo de la misma forma que "siempre" se han hecho. Promover una cultura en la que desafiar el status quo y traspasar los límites se consideren comportamientos legítimos, en lugar de marcar a los rebeldes como alborotadores es un aspecto básico y fundamental para perseguir ideas innovadoras que puedan parecer locas, injustificadas o fuera de lugar en ese momento, pero que posteriormente podrían salvar a la organización.

Tenemos que mirar hacia adentro para encontrar lo que realmente amamos, y luego ir a por ello. Cuando hacemos algo que amamos, este compromiso emocional nos impulsará a hacer lo correcto cuando otros se oponen a lo que estamos haciendo o no ven las cosas como las vemos nosotros.

Los rebeldes con causa en el entorno adecuado y con las motivaciones adecuadas pueden lograr cosas asombrosas. Con la i de innovación.