Las personas triunfadoras se ponen metas e intentan cumplirlas. Ser triunfador o triunfadora no solo implica llegar primero en las competencias, se trata de superarse a sí mismo.

Y este fin de semana he estado en el cónclave socialista del congreso regional del PSOE, donde el proyecto de María Jesús Montero ha resultado elegido, y he visto gente que se sentía triunfadora en un entorno de alegría de cara al futuro electoral. Un triunfador, sin duda, es Pedro Sánchez, persona que marca estilo y presencia solo verlo, a pesar de las muchas críticas que recibe. Una triunfadora que espero que coja el aire necesario que siempre tiene, para llegar donde quiere, es María Jesús Montero, persona incansable. Una triunfadora espectacular siempre y que estos días ha brillado con luz propia ha sido María Márquez, una mujer que llegará muy alto por su capacidad demostrada y su poderío.

Para mí, la triunfadora mayor es cercana, capaz de todo y más, con un saber que sorprende siempre, que se ha ganado un espacio en la política casi sin haber llegado, una persona con una inteligencia superior y es María Ángeles Prieto. ¿Y cuáles son las claves de una persona triunfadora como María Ángeles? Afrontar los retos con confianza y optimismo, ser constante y no dejarse vencer por las dificultades, lo cual ayuda a tener éxito en todo lo que ella se proponga. Es una de las personas que está en racha, que no deja de acumular un triunfo tras otro y no hay tarea ni proyecto que, por complicados que resulten, no acabe sacando adelante con un rotundo éxito.

María Ángeles Prieto, desde que entró en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha ido sacando con gran éxito todo lo que se ha propuesto. Fue técnica, luego profesora, llegó a la dirección de consultoría de la EASP y montó la Escuela de Pacientes, un proyecto estrella en Andalucía y toda España que permitió desarrollar el proyecto en muchas comunidades autónomas. Además, su buena estrella no se limita sólo al trabajo. Todo en la vida le va estupendamente. Parece como si estuviera tocada por una varita mágica. Aunque, en realidad, la razón para tanto logro es mucho más terrenal: se trata, simple y llanamente, de una cuestión de actitud, de tener una forma de percibir la realidad y de actuar diferente.

Lo primero que tiene ella como persona exitosa es una gran confianza en sí misma. Es consciente de que sus logros, así como sus fracasos, dependen directamente de su esfuerzo. Son responsabilidad suya. Nunca de terceros.

Otra cuestión importante es que el éxito llama al éxito. Por lo que, como hacen las personas triunfadoras, ella afronta los retos con optimismo, esperando siempre lo mejor y sin miedo a fracasar. Y si finalmente no triunfa, no pasa nada. Nadie es infalible. Pero si no lo intenta, nunca lo logrará.

Para estas personas como María Ángeles, todo tiene solución. Se trata de ser creativo. Curiosa. Pensar en que una dificultad no es una barrera infranqueable, sino una oportunidad.

También la diferencia está en que ella es una de esas personas que ven una oportunidad en cada una de las situaciones.

Otro rasgo que tiene como persona triunfadora es que es perseverante y nunca baja los brazos. No se rinde. Y es que para tener éxito, la constancia resulta mucho más valiosa que la inteligencia, que la tiene y mucha.

Y otras características suyas son: adaptabilidad, inteligencia emocional, perseverancia, disciplina, humildad, curiosidad, autenticidad, capacidades para asumir riesgos, accesibilidad, decisión observadora, responsabilidad, respeto genuino, ver los fracasos como curvas de aprendizaje, una mentalidad de crecimiento y también construye equipos diversos en los que prevalece la confianza, la participación productiva en los conflictos, reglas claras de toma de decisiones para la aceptación, la responsabilidad entre pares y un enfoque de equipo orientado a resultados.

Las personas exitosas como María Ángeles no dejan las cosas importantes para mañana, no dudan demasiado antes de actuar y no ignoran una oportunidad por estar demasiado ocupadas y, además, tienen la mente abierta a aprender, a conocer otros puntos de vista, a tener nuevas experiencias y a probar cosas que no solo van a alimentar la mente e inteligencia, sino que también pueden ayudar a llegar más lejos. Es un sol que brilla siempre.