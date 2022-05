Huevos Yoni, palabra sánscrita que significa espacio sagrado

Ya os he hablado de los huevos Yoni en otro momento, estos huevos minerales tan valiosos para la salud de la mujer.

Hoy voy a empezar por el principio.

Historia de los huevos Yoni

El huevo Yoni, palabra sánscrita que significa <espacio sagrado>, se lleva usando desde hace más de 5.000 años. Las emperatrices y concubinas del Palacio Real de China usaron huevos tallados en jade para acceder al poder sexual, despertar la sensualidad y mantener una salud increíble en su vejez. Por ello, se consideraban las mejores amantes. Hasta hace poco, esta antigua práctica secreta solo estaba disponible para los miembros de la familia real y para seleccionar practicantes taoístas. Se utilizaba una técnica taoísta consistente en introducir el huevo en la vagina y hacerlo subir hasta la parte más alta usando los músculos del suelo pélvico. O lo que hoy conocemos como ejercicios Kegel.

Hoy quiero lanzaros una pregunta: ¿escucháis a vuestro cuerpo? No, no es una frase hecha, es algo que se aprende, que muchas veces no hacemos por las costumbres o el ritmo de la vida, pero si te dedicas unos minutos a ti, verás que es así tal cual, que hay que “escuchar a nuestro cuerpo”.

En estos tiempos de menos ruido, menos gente, menos contacto exterior, quizá es cuando puedes encontrar tu momento. Hay un libro que, si me permitís, os recomiendo, se llama 'Mujeres que corren como lobos'. Entre el teletrabajo, los niños, las reformas, la limpieza de primavera… Ahora es el momento en que te puedes estar prestando atención. El momento de dejar que tu cuerpo te indique, a su modo, con sus propias palabras, lo que necesitas.

Quizá te está diciendo que ha llegado el momento de cuidar un poquito esa zona tan olvidada que es el suelo pélvico. Y no me refiero solo a aquello que nos dicen en las clases pre parto, esto es algo para toda la vida, desde jóvenes cuidar nuestro suelo pélvico es como cuidar nuestras cervicales, algo necesario.

El suelo pélvico es una zona muy importante para la mujer y su salud. Cada vez somos más conscientes de ello e intentamos mantenerlo firme. Pero circunstancias como el embarazo y el parto, entre otras, lo deterioran. Y esto nos lleva a problemas en el fututo como pérdidas de orina, de libido, de placer… Y, por supuesto, la inseguridad que esto nos genera. O sea, cosas que no queremos bajo ninguna circunstancia.

Sobre el suelo pélvico

La falta de tonicidad en los músculos del suelo pélvico ocasiona problemas como incontinencia, prolapso -descuelgue de la vejiga, útero e intestino- o vaginismo. Así como falta de placer durante los orgasmos. Identificar estos músculos es fácil. Hay que introducir un dedo en la vagina y contraer los músculos como cuando se quiere cortar la orina. Hay que notar los músculos alrededor del dedo haciendo presión, así como que la vagina y los músculos se mueven hacia arriba.

Así que como te dice tu cuerpo, va siendo hora de ponerse manos a la obra, y nosotras te podemos ayudar. Solo necesitas dos elementos y un poquito de constancia, puedes escribir un comentario y te cuento sobre los talleres que realizo sobre los huevos Yoni.

El primero de ellos es un huevo Yoni o unas bolas chinas, y el segundo es practicar ejercicios kegel. Puedes consultar con nosotras para escoger el mineral que se adapte a tus necesidades.

Quizá no tengas muy claro cómo mover los músculos del suelo pélvico porque no sepas muy bien identificarlos, pero no es difícil. Puedes notarlos tosiendo fuerte en posición sentada, o cuando introduces un dedo en la vagina y aprietas como si quisieras retener la orina.

Seguro que has oído que para practicar debes cortar el chorrito de pipí cuando orinas, pero nosotras te lo desaconsejamos totalmente. Haciendo esto solo puedes conseguir una infección urinaria. De hecho, para practicar es aconsejable hacerlo después de ir al baño. Así te aseguras de evitar el riesgo de infección.

Lo bueno es que es un proceso tan fácil que puedes hacerlo en cualquier momento y lugar. Y si tomas la costumbre de hacerlo dos o tres veces al día, los resultados te sorprenderán. En este proceso de tres semanas y uno de descanso, notarás muchas cosas en ti, sin saber bien cómo explicarlo, son esos cambios que te está empezando a indicar tu cuerpo.

Si los usas mientras duermes, estos sueños serán diferentes, tu descanso más optimo, quitando la sensación de dormir apretando la mandíbula y la energía irá en aumento.

Estos son tres de los ejercicios que puedes hacer: el primero y más sencillo es simplemente introducir tu huevo Yoni o tus bolas chinas y andar. Fácil, ¿verdad? Pero tiene truco, tienes que contraer los músculos para que no se salga. Al principio, te costará un poquito, pero en nada lo habrás conseguido. El segundo es contraer los músculos durante cinco segundos y descansar otros cinco repitiendo diez veces. Con la práctica podrás aumentar el tiempo. Y el huevo Yoni o las bolas te lo facilitarán porque notarás perfectamente los músculos y que estás trabajándolos. Y el tercero es hacer diez contracciones lo más rápidas posible y poco a poco aumentar el número de repeticiones.

Es importante que utilices el huevo Yoni adecuado porque depende del momento en que te encuentres. Como es lógico, no es lo mismo que nunca hayas sido madre a que lo hayas sido recientemente. El tono de tus músculos será muy distinto. Por eso existen tres tamaños. Cuanto más grande, más pesado y, por tanto, sujetarlo requerirá más fortaleza. Eso sí, también querrá decir que puedes olvidarte de esos inconvenientes de los que hablamos, y que tendrás los placenteros beneficios de estar en forma.

Desde Tuppersex Andalucía te animamos a que hagas caso a tu cuerpo y te pongas manos a la obra.

Gracias por leer.

Mª del Mar Gómez - Asesora de Salud Sexual