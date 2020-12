Les deseo esperanza para el próximo año, para que llegue la vacuna a todos los que estamos en este maltrecho y contaminado planeta. Que se recuerde a los cientos de personas que mueren cada día por el Covid-19, y que algunos indignados del confinamiento ya no se acuerdan. Esperanza para que se restaure la sanidad y la educación pública de calidad que tanto se han denigrado en estos años pasados, aunque la Junta de Andalucía ya nos haya quitado la atención primaria y no haya realizado sustituciones en estos días.Esperanza para que no haya xenofobia ni aporofobia, esas que sufrimos muchos españoles cuando fuimos inmigrantes en la crisis del 2008, y que nos quieren hacer olvidar.

Esperanza en que vuelva la sensatez, con la admiración que se debe a la ciencia y al conocimiento. Que se dé la espalda a la ruin ignorancia y a la letal negligencia de los negacionistas a los que tanto bombo se les ha dado en algunos medios, incluyendo a algunos de la Conferencia Episcopal que repudian al Papa.

Esperanza para invertir en tecnología (energía solar e hidrógeno) y no depender tanto de la burbuja del turismo, que tarde o temprano se deshinchará. Que no logren nada los trumpianos, bolsonaros… que solo piensan en ver arder España y Europa, con apoyo de sus amigos patriotas húngaros y polacos. Esperanza en la Democracia y sus resultados, frente a aquellos que no la tragan y aplauden a defraudadores, o a generalísimos que desean fusilar a 26 millones de españoles bien contados.

Jorge de Abajo Bedmar