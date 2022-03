Detenida por falsificar documentos para regularizar a una ciudadana brasileña

La Policía Nacional de Granada ha llevado a cabo la operación 'Corcovado' en la lucha contra el favorecimiento a la inmigración ilegal y concretamente contra la falsedad en la certificación de estudios que habría realizado una exprofesora de un centro de estudios privado para extranjeros, de 51 años y nacionalidad española, la cual fue despedida poco después de ser descubierta. Una ciudadana brasileña, que ya no se encuentra en territorio europeo, fue quien habría conseguido obtener ilegalmente la residencia por estudios al conseguir las falsas certificaciones.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el inicio de la investigación tuvo lugar cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tuvieron conocimiento de una denuncia formulada por un centro de estudios privado para extranjeros contra una ex empleada motivada por una presunta falsedad en una certificación de superación de actividades docentes de una ciudadana brasileña.

Esta falsedad documental se habría aportado como requisito en un expediente de extranjería de la ciudadana de origen brasileño y consistiría en una prórroga de estancia por estudios, tramitado en Granada. Los investigadores constataron que, entre los años 2018 y 2021 dicha mujer había realizado cuatro procedimientos consecutivos de regularización temporal de estancia por estudios.

En abril de 2021 la entonces jefa de estudios habría falsificado varios documentos como certificados de asistencia o calificaciones de dicha alumna la cual habría dejado de "asistir a clase días antes de declararse la pandemia".

Una vez descubierta la falsificación de varios documentos, que finalmente no se aportaron al expediente de la extranjera de 2021, se analizaron los expedientes de renovación de la autorización de residencia por estudios de años anteriores de la misma mujer, descubriéndose que en la tramitación correspondiente al año 2020 se aportaron varias certificaciones falsas realizadas por la misma empleada y que derivaron en la concesión ilegítima de la estancia por estudios.

Tras constatar las falsedades de certificaciones realizadas en 2020 y 2021, los agentes localizaron y citaron a la ex empleada como presunta autora de las referidas falsedades, la cual había sido despedida de la empresa por la comisión de una infracción laboral tras ser descubierta por sus jefes en abril del pasado año. Por su parte, la ciudadana brasileña, actualmente ya no reside en Europa, por lo que, por el momento no ha podido ser localizada.

La detenida, de 51 años y sin antecedentes policiales, quedó en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales de la Comisaría Provincial y los hechos ya se han comunicado a la autoridad judicial.