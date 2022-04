Olivares recurrirá a la vía judicial si no recibe en cinco días el informe del Palacio de Congresos que solicitó el 8 de marzo

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares ha anunciado este martes que recurrirá a la vía judicial si en el plazo de cinco días no recibe el informe de gestión del Palacio de Congresos que solicitó el pasado 8 de marzo. El edil ha criticado duramente la "falta de claridad por parte del alcalde Paco Cuenca y su torpeza". Durante la rueda de prensa ha explicado que volverá a realizar un escrito mucho más contundente para volver a pedir dicho informe, cuya entrega, ha denunciado, lleva demorándose más de un mes.

"Llevo esperando una respuesta desde el día 8 de marzo, además han intentado zancadillear mis intentos de recopilar información. Por norma general se tardan cinco días en recibir los datos, pero yo llevo más de un mes", ha añadido el edil, quien se ha mostrado bastante descontento con lo que, a su juicio, demuestra una mala gestión del Palacio de Congresos: "Parece que se encuentra en la maleza, en lugar de en el centro de la ciudad, lo que no ayuda en nada a la organización de eventos".

Además, ha defendido su postura desde la oposición, justificando que lo que se hace bien no es necesario destacarlo, pero sí aquello que es criticable. "Estos últimos meses del Partido Socialista están dejando mucho que desear. Están engañando a la ciudadanía", ha comentado antes de abordar la posibilidad de modificar las partidas presupuestarias destinadas al comercio: "No soy un demagogo. Es imposible subir de 20.000 a 250.000 euros, sobre todo si el equipo de Gobierno no realiza ninguna medida para ello. Cuando alguien propone incrementar una partida sin decir de dónde sale, está jugando con la ciudadanía".

Olivares ha criticado duramente a Paco Cuenca, al que ha acusado de priorizar el tener a su lado a Luis Salvador, "que fue el que le vendió la ciudad al coste que todos conocemos". "El señor Salvador vuelve a ser el número uno del Partido Socialista, este es el precio que ha pagado la ciudad de Granada". Finalmente ha afeado el "amiguismo" que, en su opinión, existe dentro del Gobierno municipal, para lo que se ha valido de duras palabras: "Algunos han cedido a la colocación de amiguetes a cambio de un bastón y un collar". Por último, ha reprendido a aquellos que eligieron la papeleta del PSOE en las últimas elecciones por elegir "el cambio de cromos" en el Ayuntamiento: "Enhorabuena a los que votaron al Partido Socialista".