La calle Azacayas se prepara para vivir otra jornada incierta este viernes, día en que la Policía Nacional tiene previsto ejecutar el desalojo del edificio okupado desde diciembre. Desde inicios de semana, GranadaDigital ha podido comprobar cómo desde el interior del edifico han estado trabajando para reforzar los barrotes de las ventanas, lo que sugiere que los ocupantes se están preparando para resistir la intervención policial.

El inmueble, ubicado en una de las calles más antiguas del centro de Granada, fue ocupado hace más de tres meses por un grupo de jóvenes que buscaban darle un uso social. Según sus integrantes, el objetivo era convertir el edificio en un centro cultural y comunitario, con actividades gratuitas para los vecinos y colectivos vulnerables. Desde su llegada, han organizado talleres de dibujo, arte plástico, teatro, danza, serigrafía y música, además de proponer la creación de un comedor social.

De momento, el ambiente que se vive en Azacayas es de 'festivo', pues están concentradas alrededor de medio centenar de personas. Algunos esperan sentados en la acera, pues piensan permanecer toda la noche de este jueves en las inmediaciones del edificio. Además se puede observar a dos personas en un balcón del edifico okupado disfrazados y bailando al ritmo de la música. Una señal que podría confirmar que 'se quedan'.

Además, los okupas han bautizado el inmueble como 'CSO La Madriguera' e incluso han puesto una placa como si fuera una calle con el nombre del 'Centro Social'.

"Están jugando con la vulnerabilidad de las personas"

Una portavoz de AMA Desokupa ha concedido declaraciones a los medios en la antesala de lo que puede ser una jornada muy caliente en el Centro de Granada.

Desde el último incidente en enero han pasado ya dos meses, y tal y como indican desde la empresa "les dejamos ese tiempo para que se fueran y que no provocaran desperfectos en el edificio, porque está considerado histórico y en caso de problemas, está gravemente penado".

Desde AMA Desokupa señalan que "este jueves a las 17 horas tenían que estar entregadas las llaves". La propietaria del edifico llamó este miércoles a los okupas para saber qué estaba ocurriendo tras la noticia con vídeo de GranadaDigital en la que se veía cómo reforzaban los barrotes, a lo que respondieron que estaban llevando a cabo "un taller de metalurgia".

Una portavoz de la empresa asegura que en un momento dado hace ya dos meses "se vinieron abajo" y aseguraron que "enmendarían su error". En este caso, la propietaria es una mujer embarazada, que tuvo que "dejar de dar la lactancia a su bebé" en varias ocasiones aquel 20 de enero. "Están jugando con la vulnerabilidad de las personas y con el desconocimiento de la sociedad. Han ocupado el edificio de una mujer con un bebé de tres meses no precisamente por casualidad. Están haciendo muchísimo daño a la familia y ellos lo saben.".

El siguiente paso, a partir de este mismo jueves es que AMA Desokupa ya no se dedicará a mediar, pues "nosotros no nos dedicamos a mediar, ya que no se ha podido llegar a esa mediación". Desde la empresa de desokupaciones creen que la propietaria "interpondrá denuncia ante un juzgado".

"La propietaria estuvo mediando durante casi tres semanas. Ha accedido a todo tipo de peticiones, a dejar a su bebé lactante el día 20 de enero hasta en dos ocasiones, que le dejaran dos meses, porque un mes le parecía poco. Accedió hasta dos meses. Y tienen la desfachatez de decir que fue bajo coacciones", denuncian.

Para esta representante, los okupas nunca han tenido intención de abandonar el edificio. "No tienen palabra. Una persona que no es coherente con sus pensamientos en los actos no tiene palabra. La realidad es que ahora mismo ella, la propiedad, "no quiere pasar por lo que pasó el primer día. No quiere eso porque al final ellos no saben comportarse. Empiezan a tirar cosas y a insultar".

El operativo policial en marcha

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el operativo sigue en marcha y que se ejecutará en cumplimiento de la legalidad vigente. Si bien no han dado detalles específicos sobre la intervención, se espera que la operación se lleve a cabo de forma ordenada y con el menor impacto posible en la vida cotidiana del barrio.

El refuerzo de las defensas del edificio podría dificultar la labor de los agentes, por lo que las autoridades han evaluado diferentes escenarios ante una posible resistencia por parte de los okupas. Según expertos en seguridad, en casos como este, los desalojos pueden convertirse en intervenciones prolongadas si los ocupantes se niegan a abandonar el lugar pacíficamente.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todas las personas involucradas, tanto de los okupas como de los vecinos y los agentes que participen en el operativo.

