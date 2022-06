La oferta de trabajo como vigilante de obra en Granada que se ha hecho viral

Con la llegada del verano, las ofertas laborales en diversos sectores aumentan más que en otras épocas del año. En el popular portal 'Milanuncios' las ofertas de trabajo son diversas, sin embargo, mientras algunas destacan por su buen sueldo y condiciones, otras lo hacen por lo contrario. Este último es el caso de una oferta publicada en 'Milanuncios' para la posición de vigilante de obra en Granada. Un usuario de Tiktok, @elmosca369, llamó al número de la publicación para pedir más información y las respuestas que obtuvo fueron "indignantes". Así lo describían en los comentarios del vídeo publicado.

Al preguntar por el horario, la respuesta por parte del contratante fue que el horario es de "lunes a domingo, esto va a ser un mes y medio dos meses", y a esto agregó que "como es poquito tiempo vamos del tirón, no hay días de descanso". Además de los cerca de 60 días seguidos de trabajo, la jornada laboral sería de unas doce horas y "a lo mejor algún día se trabaja una hora más".

Sumado a esto, el suelo de 1.000 euros es sin contrato ni seguro. "¿No te da vergüenza? Fue la pregunta hecha por el usuario de Tiktok, y la respuesta por parte del contratante fue la siguiente: "No es que no me dé vergüenza, es lo que hay".

Ante esto, los usuarios de la popular red social para compartir vídeos no tardaron en demostrar su descontento en la sección de comentarios con palabras como "me parece explotación" o "qué fuerte". Algunos, incluso, hacían referencias a la esclavitud, mientras que otros hacían los cálculos de cuánto se ganaría por hora y apelan a que el sueldo ofrecido no alcanza al ser el mínimo por la cantidad de horas que se trabajarían.