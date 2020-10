La odisea de las prácticas de los estudiantes de medicina de la UGR

La pandemia del coronavirus representa un reto de proporciones bíblicas para los profesionales sanitarios, pero también lo está siendo para los futuros integrantes de nuestros hospitales. Los estudiantes de la UGR de sexto de medicina, último año del grado, se encuentran en una situación complicada. Sus prácticas iban a comenzar este lunes 19 de octubre, pero el Covid-19 volvió a posponerlas. Estos jóvenes están cada vez más cerca de graduarse en medicina, pero de momento no han podido pulir lo aprendido en la teoría, algo que tiene frustrada a la nueva hornada de médicos de la Universidad de Granada.

Nacho Lozano es alumno de sexto en el grado de medicina de la Universidad de Granada. Este estudiante subió un vídeo a Instagram hace tres días para “desahogarse”, pero ese simple desahogo roza ya las 100.000 reproducciones. “Queremos hechos, no palabrería”, manifiesta Nacho, que apunta que de momento sólo ha sido el decanato quien se ha puesto en contacto con los afectados, mientras que el rectorado de la UGR no se ha pronunciado todavía. “Ahora tienen la excusa de la pandemia, pero de primero a quinto no hemos tenido prácticas”, señala el estudiante.

Nacho argumenta que “otros grados están teniendo prácticas” debido a su utilización para cubrir “carga de trabajo”. “La situación dificulta nuestras prácticas, pero no las hace imposibles”, explica el alumno, que agrega que los aprendices de enfermería y fisioterapia tienen incluso más riesgo cuando desempeñan sus funciones. “Frustrados” y “cabreados” son dos de los adjetivos empleados por Nacho para describir la situación que viven él y sus compañeros de promoción.

“Mi manera de aprender no puede ser a través de un ordenador”, defiende este muchacho, que asegura que, por ley, “el grado de medicina debe tener unas horas mínimas de prácticas”. “El problema llega desde primero cuando te dicen que eres la élite”, declara el estudiante universitario, que quiere aprender a ejercer la medicina por encima de sentir prestigio por formarse en un grado muy demandado.

Juan Jesús Pérez, portavoz de la promoción 2015-2021 del grado de medicina de la UGR, sigue la línea de su compañero, pues dice que “aún no tenemos respuesta de ninguna institución a nuestro manifiesto, el problema es complejo, hablamos de convenidos ya organizados y firmados desde que se modificó el plan de estudios del Grado en Medicina, aquí la respuesta posible es respetar dicho convenio”. Juan Jesús comenta con resignación que “este problema no atañe solo a nosotros, si no también a los tutores y entendemos perfectamente la situación de los hospitales, pero Nuestro paso por el hospital debe ser automático al llegar sexto no algo que se debe negociar cada año. Es nuestra formación y es un poco frustrante que los mismos hospitales que mañana nos van a contratar y nos van a pedir que luchemos por ellos, hoy no lo hagan por nosotros”.

La situación de este curso es cuanto menos complicada debido a lo imprevisible que es el desarrollo de la pandemia. Los alumnos de sexto de medicina seguirán atentos a la evolución del Covid-19 y a las decisiones de la UGR para plantear sus prácticas, que tarde o temprano deben llegar para completar su formación como es debido.