La OCU señala cuáles son los mejores regalos tecnológicos

Si eres de los que aún no han escrito la carta a los Reyes Magos, pero tienes claro, o no, que quieres cambiar de teléfono móvil, comprar un nuevo reloj inteligente o cualquiera de los nuevos aparatos tecnológicos que se encuentran ahora en el mercado, la Organización de Consumidores y Usuarios tiene una serie de consejos para no fallar en tu elección. Encuentra el mejor modelo y al mejor precio.

Cambio de movil

El teléfono móvil es el regalo por excelencia en navidad y ya que el ser humano ya no puede vivir sin el, elegir el mejor es importante, un móvil más rápido, más versátil, más cómodo… Los fabricantes lo saben y por ello compiten entre si por incorporar novedades que les haga ser los elegidos. Esta es la selección de la OCU como los más recomendables.

OPPO A9 2020 con 128GB de memoria interna y una pantalla de 6,50 pulgadas por 234, 26 euros.

APPLE IPHONE 11 PRO MAX con 256GB de memoria interna y una pantalla de 6,50 pulgadas por 852,97 euros.

SAMSUNG GALAXY S10+ con 128GB de memoria interna y una pantalla de 6,50 pulgadas por 669 euros.

Un entrenador de muñeca

Mide desde las horas de sueño, a los pasos que has dado y las calorías que has quemado: una pulsera de fitness o de actividad física es el wearable que triunfa. ¿Estás pensando en regalar (o que te regalen) una de ellas? Algunas propuestas para acertar.

SAMSUNG Gear Fit2 Pro desde 149 euros

HUAWEI Band 3 Pro desde 49 euros

FITBIT Charge 3 desde 99,90 euros

Mucho más que la hora

Un smartwatch es un reloj, sí, pero también te permite llamar, recibir mensajes, conectarte a tus redes sociales… con una mirada y un gesto del brazo, listo. Aunque en su lanzamiento suscitaron mucho interés, no acaban de despegar. Si aun así apuestas por uno de ellos, estas son las mejores propuestas.

APPLE Watch Series 3 (GPS) desde 198.48 euros

GARMIN Forerunner 35 desde 95 euros

XIAOMI Amazfit BIP desde 39,90 euros

Un clásico: la tableta

Asediadas por móviles con pantallas cada vez más grandes y portátiles cada vez más ligeros, las tabletas luchan por mantener su espacio. Y lo consiguen, porque los fabricantes siguen apostando por ellas, por su comodidad y versatilidad. Estas son algunas de las mejores propuestas.

SAMSUNG Galaxy TAB S4 con 64GB de memoria interna desde 436,60 euros

SAMSUNG Galaxy TAB S3 con 32GB de memoria interna desde 350 euros

APPLE IPad 9.7 2017 con 128GB de memoria interna desde 425,90 euros

Lectura… en un ereader

Son pocos los que no conocen las ventajas de los lectores de libros electrónicos. Además, la oferta de ebook es cada vez mayor: si aún no te has pasado a la tinta electrónica, puede que sea el momento. ¿Cuál te interesa?

Amazon Kindle Oasis (2019) con 32GB de memoria interna, conexión wifi más otros 4GB desde 339,99 euros

Amazon Kindle Oasis (2019) con 32GB de memoria interna y conexión wifi desde 279,99 euros

Kobo Aura Edition 2 desde 119,99 euros

La mejor música

Las cadenas pasaron a la historia hace mucho tiempo y son ya aparatos para nostálgicos… tu música está en la nube o en tu dispositivo portátil, y para compartirla con los demás solo hace falta un altavoz. Uno como estos.

Ultimate Ears UE Megaboom desde 149,50 euros

Marshall Stockwell desde 129 euros

Ultimate Ears Boom 2 desde 79 euros

Solo para tus oídos

¿Aficionado a la musica? Unos buenos auriculares son el mejor aliado para disfrutarla en privado, en cualquier lugar y a su volumen favorito. Consulta el comparador y acierta con los mejores.

Apple Airpods Pro desde 294 euros

Sony Wi-H700 H.Ear In 2 Wireless desde 179 euros

Sony Wi- C400 desde 60,90 euros

Tus mejores momentos

Muchos tienen bastante con las cámaras de los móviles o tabletas, cada vez más completas y sofisticadas… pero sigue habiendo muchos usuarios que no renuncian a una buena cámara de fotos. Un objeto de deseo para cualquier amante de la fotografía. Si buscas una, estas son algunas de las mejores propuestas.