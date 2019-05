La OCG se manifiesta ante la Junta y el Ayuntamiento a expensas de la reunión con el Consejo Rector

La Orquesta Ciudad de Granada volvió a manifestarse ante la falta de respuesta institucional a las peticiones que les han llevado a hacer huelga los próximos días 16 y 18 de mayo, en las presentaciones de la ópera La italiana de Argel, así como en la inauguración del Festival de Música y Danza el próximo 21 de junio. Las medidas, tomadas por la orquesta la pasada semana, aunque intensificadas, no son una sorpresa, tras un año y medio de denuncia ante la situación, como se evidenció simbólicamente a lo largo de la temporada de conciertos con los lazos rojos, e iniciarse una serie de manifestaciones que comenzaron el pasado 5 de abril con otra concentración en la Plaza del Carmen.

Los manifestantes llegaron incluso hasta Sevilla, en una protesta histórica ante el Palacio de San Telmo el 25 de abril. A pesar de todo, la reivindicación terminó con el hartazgo del comité de empresa ante las declaraciones de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. Ésta, como solución urgente, proponía dar una aportación extraordinaria de 300.000 euros, una cantidad que resultó totalmente insuficientes a los allí reunidos.

La deuda de la OCG alcanza los 1,5 millones de euros y el presupuesto de este 2019 no está ni siquiera aprobado. No existe además una propuesta para la temporada que viene. La problemática no es nueva. El presupuesto de la orquesta ha bajado progresivamente en los últimos diez años hasta dar una cifra un millón de euros menor a la existente en 2008. “El presupuesto y la deuda que existe no son propias para una orquesta de este nivel, más aún para una ciudad que quiere conseguir la capitalidad europea de la cultura” apunta Jaime Esteve, presidente del comité.

“Nosotros hemos puesto las cantidades sobre la mesa y vamos a llegar hasta el final si las condiciones no se cumplen, hablamos de que el año pasado la situación presupuestaria se salvó gracias a otra contribución extraordinaria por parte del Patronato de la Alhambra y que existe una deuda que baja evidentemente la calidad de la orquesta. Los pagos se retrasan habitualmente hasta los dos años. Eso ha hecho que haya gente que no quiera trabajar con nosotros. Por no tener no tenemos ni agua” comenta Esteve, evidenciando una situación tal de degradación que incluso impide a los trabajadores de la orquesta hidratarse en los conciertos tras un año de impago a los proveedores.

Ultimátum para este martes

El día 14 de mayo, este próximo martes, se reúne el consejo rector, lo cual, según lo comprobado en los últimos meses, no es garantía para que el problema se solucione. Tal y como apuntan desde la orquesta, en anteriores ocasiones los presentes eran políticos de perfil bajo, sin ningún tipo de poder para poner en marcha medidas para paliar la situación y parar la huelga. “Sólo pedimos compromiso, podemos esperar lo que haga falta y proponer plazos para el pago, pero siendo claros y obteniendo una respuesta que solucione realmente los problemas económicos que existen” inciden. Por el momento, sólo la Diputación de Granada parece haber subido su aportación al presupuesto, que hasta ahora no llegaría siquiera para pagar las nóminas. Ante la incertidumbre política que existe en este periodo electoral y aún por cerrarse unos nuevos presupuestos autonómicos por parte del nuevo gobierno de la Junta, la OCG parece que, como mínimo, tendrá que esperar. Se repite así una situación que tiene a más de un centenar de trabajadores en vilo y que llevan años pidiendo que se les por su trabajo ante la inoperancia institucional.

“No nos interesa la política. De hecho en los últimos años, la orquesta ha sido utilizada para ello. Estamos hartos de la buena voluntad, ya no nos sirve” apunta Esteve en una reivindicación que ya en tiempos de la alcaldía de Díaz Berbel tuvo, aunque en menor medida, las mismas reivindicaciones.

Así las cosas, como se ha demostrado una vez más este jueves, las intenciones y las propuestas son claras, tal y como incidían en la concentración ante la sede de la Junta: “Que pongan el dinero que tienen que poner y ya está. Es un milagro que la OCG siga siendo tan valorada y mantenga el nivel que tiene en las condiciones en las que vive. No hay una sola orquesta en toda España que consiga más con menos. Seguiremos hasta donde haya que llegar”