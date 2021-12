La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha insistido en que las medidas que vayan a adoptar en Andalucía contra el avance del Covid-19 serán en función de la presión asistencial y no por incidencia acumulada.

García, en declaraciones a los periodistas durante su visita en Jaén a la Fundación Proyecto Hombre, ha rechazado pronunciarse sobre nuevas medidas de cara a la Navidad y ha incidido en que los datos se evalúan "día a día". "Las medidas que se adopten serán porque haya una presión asistencial que nos obligue a ello, no por una incidencia acumulada", ha dicho la viceconsejera.

García ha subrayado también que el nivel de vacunación de la población diana ya está en un 92% y ya se ha comenzado con la tercera dosis en personas de más de 60 años. Por eso, ha hecho hincapié en que desde la Junta por lo que se apuesta es por seguir recomendando a la población "prudencia y medidas de seguridad" ya que "junto a las vacunas siguen siendo las principales medidas de protección".

En este sentido, ha vuelto a hacer referencia a los estudios que señalan que el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad "evitan entre el 50 y el 75% de los contagios".

García también se ha referido al medio millón de personas en Andalucía que aún no se han vacunado, lo que representa el 6,8% de la población, y más de 139.000 personas que no han completado su vacunación, lo que supone "un peligro para la persona que no lo ha hecho, pero también es un peligro para las personas con las que convive".

En este punto, ha hecho un llamamiento "de responsabilidad para que las personas que no se hayan vacunado, lo hagan" porque "tenemos claro que la vacuna salva vidas y evita que la persona llegue al hospital con una enfermedad grave". De hecho, ha señalado que con la tasa de incidencia actual "no llega a las 300 personas hospitalizadas" cuando en el mes de febrero había 5.000 hospitalizadas.

Por todo ello, ha dicho que hay que estar "muy vigilantes con los datos" y los más importantes son los de hospitalización y de presión asistencial en atención primaria y "habrá que tomar decisiones si la presión asistencial y la presión en Atención Primaria nos obliga a ello".

Asimismo, ha señalado que habrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la petición del 'certificado Covid' para acceder a centros sociosanitarios y hospitales.

"Día a día iremos valorando y viendo las medidas que podemos tomar", ha dicho García, al tiempo que ha confirmado el aumento semanas de primeras vacunas, que "se están duplicado", y de descargas de certificados Covid.

Sobre la reducción de aforos recomendada por el Ministerio de Sanidad de cara a las celebraciones navideñas, la viceconsejera ha vuelto a manifestar la necesidad de contar "una ley estatal de pandemia o una modificación de la ley de Salud Pública que nos dé cobertura a todas las comunidades autónomas de una manera igualitaria, con equidad" porque al final los jueces "cogen y aplican la ley que existe" y hacen "diferentes interpretaciones".

Ha señalado que las previsiones del Ministerio respecto a Andalucía eran que el pico de la crecida en el número de contagios llegara el 15 de diciembre, pero desde la Junta se estima que "será un poco más tarde".