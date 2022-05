La nueva suscripción de Netflix: pagar menos y tener anuncios

Durante estas últimas campañas, Netflix ha sufrido un bajón de suscripciones muy alto, lo que ha supuesto que la compañía quiera eliminar la posibilidad de tener cuentas compartidas con amigos o familiares que no residan en un mismo hogar. Mediante la detección de la IP o dirección electrónica, el sistema de Netflix analizará si las cuentas se usan de manera sospechosa en diferentes domicilios y, con ello, se realizaría la cancelación de la cuenta, después de que el propio sistema advierta a los abonados que deben realizar un pago extra para mantener el servicio como cuenta secundaria. Se estima que durante el último trimestre la compañía ha perdido unos 200.000 suscriptores y todavía se esperan más pérdidas. Una de las principales causas de este descenso es la salida de la compañía de Rusia con motivo de la guerra en Ucrania.

Para intentar repuntar la situación, Netflix ha decido poner al mercado una nueva suscripción.

La suscripción de Netflix con anuncios

El codirector general de Netflix, Red Hastings, anunció después de una reunión el pasado mes de abril la posibilidad de que la compañía sacase un plan más barato y con anuncios para el siguiente año: "Soy un gran fan de que el consumidor pueda elegir siempre. Con este plan, le damos la posibilidad de que pague menos a todas aquellas personas que tengan una mayor tolerancia a los anuncios". Destacó que esta medida no es algo novedoso dentro del mundo del 'streaming' de series online: "Otras plataformas como Hulu, Disney plus o HBO ya lo han hecho y es algo que no se puede negar que funcione". En la actualidad, el plan más barato de Netflix se encuentra por un precio de siete euros, pero solo ofrece la posibilidad de reproducir en 460p. El propio codirector destacó de la necesidad de premiar de alguna manera a los usuarios de este nuevo modo, debido a que su situación sería diferente a la normal.

Sin embargo, los malos resultados obligan a Netflix a dar un paso adelante con el plan y, por ello, implementarlo lo antes posible, quedando casi asegurado que se implementará durante los tres últimos meses del 2022, según la información que ha aportado el diario New York Times.